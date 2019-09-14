Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по сдаче в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр продолжается, он хочет получить выводы специальной комиссии.

Зеленский не признал поражение в пари с мэром Днепра по поводу моста

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