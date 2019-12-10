Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.
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Итоги саммита в Париже. О чем договорились Путин, Зеленский, Макрон и Меркель

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