Политика
РИА НовостиЗеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.
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Политика
Саммит «нормандской четверки» начался
Религия
В Великом Новгороде реконструируют битву новгородцев с суздальцами
Театрализованное действие под открытым небом состоится в рамках программы праздничных мероприятий праздника в честь иконы Знамения Божией Матери, которые пройдут в Великом Новгороде с 1 по 11 декабря 2019 г.
Политика
Путин прокомментировал убийство в Берлине
Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
Происшествия
В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек
В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
Политика
Зеленский отказался от предложения Путина по выборам в Донбассе
Источник издания в украинской делегации рассказал, что Путин настаивал на передаче контроля над границей после проведения выборов в неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Кино
В Сеть слили первые кадры «Годзиллы против Конга»
Здоровье
40 новых машин скорой помощи отправили в ЦРБ Забайкалья
40 автомобилей скорой медицинской помощи торжественно вручили 9 декабря главным врачам забайкальских центральных районных больниц, регионального центра медицины катастроф и станции скорой помощи.
Гаджеты
В Сети появилось первое «живое» фото Samsung Galaxy S11
09.12.19 В Сеть утекли первые фото нового телефона флагманской линейки Samsung – Galaxy S11, премьера которого ожидается лишь в феврале следующего года.
Гаджеты
Huawei объявила официальную дату выхода собственной замены Android
Компания официально объявила, что первый телефон с операционной системой HarmonyOS вместо Android выйдет в августе 2020 года.
Политика
Зеленский оценил переговоры с Путиным
Политика
Владимир Путин прокомментировал встречу с Зеленским
Футбол
«Васко да Гама» интересуется Дугласом Сантосом
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос может вернуться в Бразилию. В его приобретении заинтересован «Васко да Гама».
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Космос
На обратной стороне Луны появились странные объекты
Объекты были замечены на снимках кратера Парацельс С, находящегося на обратной стороне Луны. Фотографии были сделаны несколько лет назад.
Шоу-бизнес
Сестра Фриске обвинила Шепелева в растрате ее денег
Телеведущий и бывший муж покойной Жанны Фриске Дмитрий Шепелев снимал огромные суммы со счетов певицы, когда она находилась на лечении.
Экономика
С 1 января вырастут пенсии неработающих пенсионеров
На 6,6% увеличатся пенсии неработающих пенсионеров с первого января 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA по России
Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Футбол
Дубль Варди помог «Лестеру» разгромить «Астон Виллу»
Политика
Зеленский оконфузился на встрече «нормандской четверки»
Политика
Встреча Лаврова с Помпео в Вашингтоне назначена на 10 декабря
Встреча госсекретаря США Майкла Помпео и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова состоится в Вашингтоне 10 декабря.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна
Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
Здоровье
Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа
Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
Шоу-бизнес
Сергей и Тата Бондарчук разводятся после 7 лет брака
Напомним, что за прошедшие годы в семье Бондарчуков произошло много изменений. Развелись и родители Сергея — Федор и Светлана.
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Общество
Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд рублей
Московский городской суд отменил решение Басманного райсуда об аресте активов находящегося под следствием бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Происшествия
Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве сестры
Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки на территории Новой Москвы. Об этом сообщает СК России по Москве.
Экономика
ВТБ запустит суперприложение в 2020 году
Первым о создании суперприложения среди российских банков заявил «Тинькофф».
Игры
Анонсирована новая часть BioShock
Издательство 2K Games создало студию Cloud Chambers. Она разрабатывает новую часть серии BioShock.