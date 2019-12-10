Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.
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Зеленский о перемирии в Донбассе: не знаю, как контролировать эту ситуацию

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Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе

РИА Новости18:11
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 23:16, Ашберн
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Источник издания в украинской делегации рассказал, что Путин настаивал на передаче контроля над границей после проведения выборов в неподконтрольной Киеву части Донбасса.
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Руководители отечественного предприятия по выпуску грузовых машин «КамАЗ» заявили о том, что в ближайшее время будет налажено производство новых моделей легких коммерческих автомобилей.
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Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование в Германии убийства грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
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Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу оскорблений болельщиков в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
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Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
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Ничушкин забросил пятую шайбу в сезоне (видео)

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Конгресс США согласовал оборонный бюджет в размере $738 млрд

Конгресс утвердил бюджет в размере $738 млрд.
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Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.
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Клубы РПЛ заработали в 2018 году почти 60 миллиардов рублей

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Названо время встречи Трампа с Лавровым

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Зеленский заявил о готовности к диалогу с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
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Опубликована предсмертная записка бывшего тамбовского вице-губернатора

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Напомним, на прошлой неделе в Можге скончался подросток-инвалид, который несколько дней прожил в запертой квартире рядом с телом умершей матери.
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ЧП с автобусом. Малахов накопал 7 сенсаций

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Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
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Путин вспомнил детский стишок по теме поставок газа Украине

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Самолет ВВС Чили Hercules C130 с 38 людьми на борту перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, сообщили 9 декабря в военно-воздушных силах страны.
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