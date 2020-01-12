Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении к нации после разговора с иранским лидером Хасаном Рухани пообещал, что все ответственные за крушение самолёта «Международных авиалиний Украины» в Тегеране понесут законное наказание.

Зеленский: никто не отвертится от наказания за авиакатастрофу в Иране

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Армия и оружие Около 200 террористов атаковали позиции сирийских военных Боевики атаковали правительственные войска Сирии в направлении населенного пункта Джарджаназ, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

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Общество В ЦБ сообщили о новых вариантах пенсионных выплат Первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал, что в новой пенсионной схеме по завершении накопительной фазы у человека будет выбор - получить сразу все накопления, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план.