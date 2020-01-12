Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский: никто не отвертится от наказания за авиакатастрофу в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении к нации после разговора с иранским лидером Хасаном Рухани пообещал, что все ответственные за крушение самолёта «Международных авиалиний Украины» в Тегеране понесут законное наказание.
Читать в источнике
Комментировать228

Подробнее о событии

«Никто не отвертится от наказания». Зеленский выступил с обращением по поводу Boeing-737

ТАСС15:11

Зеленский: никто не отвертится от наказания за крушение самолета в Иране

Газета.Ru16:57

Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране «не отвертятся»

РИА Новости16:36

Зеленский пообещал, что виновники катастрофы в Иране «не отвертятся»

РЕН ТВ20:05

Зеленский раскрыл договоренности с Ираном фразой «никто не отвертится»

РБК14:27

«Никто не отвертится»: Зеленский рассказал о ходе расследования крушения украинского Boeing

Комсомольская правда14:17

Зеленский: никто не отвертится от наказания за авиакатастрофу в Иране

RT на русском13:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 23:36, Ашберн
Игры

В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok

RuNews24.ru 09:02
Космос

Индия намерена построить за три года собственный центр подготовки астронавтов

Индия, которая готовит к полету первый национальный пилотируемый космический корабль "Гаганьян", намерена построить собственный центр полного цикла подготовки астронавтов в расчете на будущие космические полеты.
ТАСС 10:09
Армия и оружие

Саудовских военных вышлют из США после стрельбы на базе ВМС во Флориде

Инцидент произошел 6 декабря 2019 года на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде.
РЕН ТВ 22:37
Общество

Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.
Газета.Ru 18:14
Общество

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по всей планете, рассказали специалисты Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова.
Известия 22:30
Экономика

Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
Lenta.ru 09 января в 11:19
Наука

Ученые проследили за сверхбыстрой реакцией в гелии

Индикатор 09 января в 04:12
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru 17:34
Общество

Гороскоп любви на 2020 год: названы знаки, которые обретут счастье

Родной город 07:23
Политика

Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Известия 11:52
Хоккей

Гол Ковальчука принес «Монреалю» победу над «Оттавой»

Команда Ильи Ковальчука на выезде оказалась сильнее хозяев льда в овертайме со счетом 2:1. Автором победной шайбы стал 36-летний россиянин.
Вести.Ru 22:26
Кино

Вышел трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн

На YouTube-канале WBRussia представлен второй трейлер комикс-боевика "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), женского спиноффа "Отряда самоубийц".
Российская газета 09 января в 13:25
Политика

Бортовые самописцы со сбитого в Иране самолета расшифруют на Украине

На Украине будет вестись работа по расшифровке записей с бортового самописца украинского пассажирского Boeing 737, который был сбит в Иране 8 января.
REGNUM 14:20
Происшествия

Во Владивостоке во время пожара погибли четыре лошади

АиФ Владивосток 19:13
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском 18:18
Футбол

«Интер» упустил победу в домашнем матче с «Аталантой»

Bookmaker-ratings.ru 16:49
Политика

Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии

Президент России Владимир Путин допустил, что в Ливии могут быть россияне, участвующие в военных действиях, однако они не представляют интересы России.
РБК 10:48
Армия и оружие

Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана

Несколько дней назад, недалеко от берегов Ирана, российский военный разведывательный корабль «Иван Хурс» подвергся открытой агрессии со стороны американского эскадренного миноносца «USS Farragut», который предпринимал враждебные действия по отношению к российскому военному судну.
Avia.pro 17:36
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу Фирмино

Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил бразильский нападающий Роберто Фирмино на 37-й минуте.
Sport24.ru 14:23
Автоспорт

Экипаж Николаева продолжит участие в «Дакаре» вне общего зачета

Матч ТВ 15:56
Общество

Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера

Роспотребнадзор 12 января дал рекомендации по профилактике болезни Альцгеймера.
Известия 20:36
Политика

WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти

Вашингтон угрожает Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, полученные от продажи нефти, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде.
РИА Новости 19:01
Армия и оружие

Система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету

Аргументы и Факты 06:05
Политика

Тегеран пообещал привлечь к ответственности виновных в авиакатастрофе

News.ru 12:54
Общество

Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год

РИА Новости 21:44
Происшествия

На Аляске спасли оставшегося на 22 дня на морозе мужчину

Известия 21:38
Происшествия

СК начал проверку после хлопка на заводе под Белгородом

Следователи начали проверку после хлопка пылевоздушной смеси в здании комбикормового завода в Белгородской области, говорится в сообщении регионального управления СК.
РБК 20:49
Хоккей

«Авангард» победил «Барыс» в матче КХЛ

RT на русском 08:27
Армия и оружие

США назвали Су-57 небоеспособным

Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 является небоеспособным и не готов противодействовать высокотехнологичным самолетам F-22 Raptor и F-35 Lightning II, считают американские эксперты.
Sibnet Новости 04:58
Общество

Министр просвещения сообщила о новых отметках в школьных аттестатах

Министр просвещения России Ольга Васильева в интервью «Российской газете» рассказала о разработке нового порядка выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
РБК 04:10
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное