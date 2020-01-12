Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении к нации после разговора с иранским лидером Хасаном Рухани пообещал, что все ответственные за крушение самолёта «Международных авиалиний Украины» в Тегеране понесут законное наказание.

Зеленский: никто не отвертится от наказания за авиакатастрофу в Иране

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