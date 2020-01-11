Политика
RT на русскомЗеленский: никто не отвертится от наказания за авиакатастрофу в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении к нации после разговора с иранским лидером Хасаном Рухани пообещал, что все ответственные за крушение самолёта «Международных авиалиний Украины» в Тегеране понесут законное наказание.
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Зеленский пообещал украинцам, что виновные в крушении Boeing будут наказаны
Московский Комсомолец14:50
«Никто не отвертится»: Зеленский рассказал о ходе расследования крушения украинского Boeing
Комсомольская правда14:17
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