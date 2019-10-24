Политика
ИнтерфаксЗеленский обеспокоился давлением со стороны Трампа еще до инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский еще в мае 2019 года был обеспокоен возможным давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа с целью инициировать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает Associated Press со ссылкой на три осведомленных источника.
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По данным Associated Press, отдельное совещание было посвящено этому 7 мая, то есть почти за три недели до официального вступления Зеленского на пост главы государства.Известиявчера в 19:29
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Экономика
В России рекордно упал спрос на бензин
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Появилось фото формы сборной России на Евро-2020
В Интернете появилась фотография с новой формой сборной России, в которой команда выступит на предстоящем чемпионате Европы 2020 года.
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В Якутии спасатели эвакуировали людей с застрявших на реке судов
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Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
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Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
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ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim
Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
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Коммерсантъ вчера в 17:39
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Отец Нурмагомедова напомнил фанатам о приезде Макгрегора в Москву
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Футбол
Футболист «Витесса» послал Слуцкого на тренировке
Футболист нидерландского «Витесса» Ришедли Базур нагрубил главному тренеру команды Леониду Слуцкому во время тренировки, сообщила «Газета.Ru».
Телеканал 360° вчера в 20:16
Экономика
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РИА Новости вчера в 10:27
Общество
Минэкономики предложило МВД увеличить контроль над техосмотром
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РБК вчера в 23:36
Армия и оружие
Опубликовано видео дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР
РИА Новости вчера в 12:51
Армия и оружие
В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил.
Известия вчера в 23:49
Армия и оружие
Спецназовцы отмечают свой профессиональный праздник
Konkretno.ru вчера в 02:47
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Газета.Ru вчера в 15:00
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Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 подорожала до 2,2 трлн руб. Это в 2,2 раза больше изначальной цифры в 900 млн, которая называлась еще в 2011 году, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресную инвестиционную программу.
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Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.
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Армия и оружие
Инцидент с марихуаной на ракетной базе расследуется ВВС США
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США призвали Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии
Соединенные Штаты призывают Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии и пристально следят за действиями Москвы.
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РИА Новости вчера в 15:05
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Три человека погибли при пожаре на кладбище во Владивостоке
Три человека стали жертвами пожара в двухэтажном здании на Морском кладбище во Владивостоке.
Известия вчера в 16:30
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Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса.
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