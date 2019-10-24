с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский еще в мае 2019 года был обеспокоен возможным давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа с целью инициировать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает Associated Press со ссылкой на три осведомленных источника.

Зеленский обеспокоился давлением со стороны Трампа еще до инаугурации

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Футбол Появилось фото формы сборной России на Евро-2020 В Интернете появилась фотография с новой формой сборной России, в которой команда выступит на предстоящем чемпионате Европы 2020 года.

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Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.

Технологии ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.

Политика Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.

Единоборства Отец Нурмагомедова напомнил фанатам о приезде Макгрегора в Москву Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на предстоящий визит ирландского бойца Конора Макгрегора в Москву.

Космос Глава NASA сообщил дату высадки на Марс Глава НАСА Джим Бриденстайн уверен, что при всесторонней поддержке других стран высадка на Марс вполне осуществима к 2035 году.

Шоу-бизнес Слова принца Гарри огорчили принца Уильяма и королеву Елизавету II Британский принц Гарри впервые признался, что у него созрели серьезные разногласия и как следствие проблемы в отношениях со старшим братом, принцем Уильямом.

Футбол Футболист «Витесса» послал Слуцкого на тренировке Футболист нидерландского «Витесса» Ришедли Базур нагрубил главному тренеру команды Леониду Слуцкому во время тренировки, сообщила «Газета.Ru».

Экономика В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.

Общество Минэкономики предложило МВД увеличить контроль над техосмотром В МВД считают, что наделение ведомства дополнительными полномочиями фактически будет означать, что контроль за техосмотром и операторами впервые с 2011 года вернется к полиции и ГИБДД.

Армия и оружие В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил.

Общество Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 подорожала до 2,2 трлн руб. Это в 2,2 раза больше изначальной цифры в 900 млн, которая называлась еще в 2011 году, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресную инвестиционную программу.

Шоу-бизнес В Сети появилось архивное видео Юлии Началовой Вчера экс-директор и подруга Началовой Анна Исаева опубликовала видеоролик, на котором певица запечатлена в один из самых счастливых моментов — на дне рождения дочери Веры артистка излучала жизнерадостность, весело исполняя свой хит «Я выбираю».

Политика Окружение Зеленского в Японии «порвало» соцсети Пользователи соцсетей оставляют довольно много негодующих отзывов и шуток под видео.

Общество В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.

Экономика Минэнерго и Минфин согласовали налоговые льготы по проектам в Арктике Минэнерго и Минфин согласовали предложения по новым налоговым льготам для нефтегазовых компаний, заявил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

Политика США призвали Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии Соединенные Штаты призывают Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии и пристально следят за действиями Москвы.

Происшествия Три человека погибли при пожаре на кладбище во Владивостоке Три человека стали жертвами пожара в двухэтажном здании на Морском кладбище во Владивостоке.