Экономика
RT на русскомЗеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
Отмечается, что семья Зеленских за прошлый год уплатила в бюджет страны 3,6 млн гривен налогов.
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Эксперт: для олигархов $118 тысяч Зеленского от сдачи квартиры — «лоховской» доход
Комсомольская правда09:55
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Политика
Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:11 — REGNUM Глава американской компании SpaceX Илон Маск, выступая на брифинге по поводу успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, прокомментировал саркастическое замечание главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, датированное апрелем 2014 года.
REGNUM 01:11
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 20:15
Игры
По секрету всему свету: 38 игр, которые выйдут на PlayStation 5
Enhanced Edition, Ultimate Fishing Simulator 2 и WRC 9.
Moi-portal.ru 29 мая в 12:45
Единоборства
Усман, Гэтжи, Джонс и другие бойцы оценили победу Бернса над Вудли
Бред Таварес: Просто с ума сойти, если подумать, что Бернс пришел из легкого веса, сражается с довольно крупным полусредневесом Вудли и выглядит крупнее Джастин Гэтжи: У Вудли есть шанс для двойного бонуса.
Allboxing.ru 00:24
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 21:56
Политика
МИД РФ отверг обвинения США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии
«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,— отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ вчера в 11:40
Общество
ПСО: коронавирусом заразились двое близких родственников росгвардейцев
4 человека покинули инфекционный госпиталь, врачи диагностировали клиническое выздоровление, результаты подтверждены лабораторно.
Сахалин.Инфо вчера в 23:40
Политика
Посольство России направило ноту протеста в Госдеп
Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
RT на русском 15:00
Шоу-бизнес
Алферова призналась, что постоянно плакала в браке с Абдуловым
Ирина Алферова и Александр Абдулов прожили вместе 17 лет. После их расставания актриса признавалась, что тяжело переживает развод.
ФАН вчера в 20:21
Экономика
РФПИ прогнозируют прирост инвестиций в экономику России
Ускорение прироста инвестиций в основной капитал в России может восстановиться в июле, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью программе «Поздняков», размещенном 31 мая на сайте телеканала НТВ.
ИА Красная Весна 13:45
Происшествия
«Полянку» закрыли из-за коронавируса в Южно-Сахалинске
Детский сад Полянка в Южно-Сахалинске закрыли. Об этом стало известно сегодня, 1 июня.
АСТВ 21:43
Политика
Путин объявил нерабочим день проведения парада Победы
Путин объявил нерабочим 24 июня, в этот день пройдет парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ведомости 29 мая в 13:30
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
Детские выплаты С 1 июня в России начнут выплачивать так называемые "коронавирусные" выплаты на детей.
Известия вчера в 17:02
Здоровье
В Бурятии за сутки выявили 27 случаев заражения коронавирусом
REGNUM 28 мая в 22:04
Общество
Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
Кино
Blumhouse снимет сериал на основе фантастического триллера «Апгрейд»
В пятницу, 29 мая, стало известно, что Blumhouse снимет сериал на основе фантастического триллера "Апгрейд".
Piter.tv 29 мая в 09:38
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин ответил «жалующимся на безденежье» артистам
Музыкант Владимир Кузьмин призвал российских артистов не жаловаться на то, что они оказались в тяжелом положении из-за отмены выступлений в результате пандемии коронавируса.
Аргументы и Факты 19:46
Наука
Инженеры создали искусственные реснички
Американские инженеры создали искусственные реснички. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:21
Происшествия
В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке
Газета.Ru вчера в 05:47
Политика
В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
Политика
Песков сообщил о подготовке плана по восстановлению страны
Презентация доклада будет происходить, по словам Пескова, не в закрытом режиме, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 12:35
Общество
Мэр Вашингтона ввела комендантский час в связи с беспорядками
На пресс-конференции в воскресенье мэр сообщила, что не собиралась вводить комендантский час в связи с тем, что нарушители закона вряд ли его будут соблюдать.
ТАСС 19:33
Кино
Премьера нового сезона «Ну, погоди!» может состояться в конце лета
Председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева заявила, что премьера первого эпизода нового цикла мультсериала «Ну, погоди!» планируется на конец лета или начало осени 2020 года, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты 29 мая в 11:34
Общество
Торговые центры на большей части Кузбасса заработают с 1 июня
Кузбасс 29 мая в 10:39
Общество
Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушениями свертываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
РИА Новости 15:54
Здоровье
СКР проверит, почему алтайским докторам предложили стать уборщиками
Барнаул, 30 мая 2020, 13:30 — REGNUM Алтайскими докторами, которым предложено поработать уборщиками, заинтересовалось следствие.
REGNUM вчера в 06:30
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подала в суд на отца
В эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ, Ольга Зарубина призналась: дочь говорила ей, что хочет наложить на себя руки, но они справились с этой проблемой и теперь желают призвать к ответу Малинина.
Вокруг ТВ 06:39
Происшествия
Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе
Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС 20:23
Общество
Поющий «Траву у дома» Илон Маск взорвал Сеть
В Интернете после успешного запуска корабля Crew Dragon стало усиленно набирать просмотры ранее выложенное видео, на котором создатель компании SpaceX Илон Маск поет известный космический хит советской группы "Земляне" - "Трава у дома".
Московский Комсомолец 08:13