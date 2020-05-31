Отмечается, что семья Зеленских за прошлый год уплатила в бюджет страны 3,6 млн гривен налогов.

Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

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