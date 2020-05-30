Экономика
РИА НовостиЗеленский обнародовал декларацию о доходах
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год, согласно которой доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили свыше одного миллиона долларов, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.
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Культура
Музей космонавтики в Москве получил Гран-при фестиваля «Интермузей»
Музей космонавтики в Москве стал обладателем Гран-при межмузейного конкурса XXII международного фестиваля "Интермузей", проходившего в этом году онлайн из-за пандемии.
ТАСС вчера в 14:45
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
Lenta.ru 15:45
Игры
Геймплейный тизер Baldur’s Gate 3
Разработчики Baldur’s Gate 3 опубликовали геймплейный тизер игры. Студия Larian начнет рассказывать детали о новой части игры с 6 июня.
Cyber.sports.ru вчера в 15:59
Происшествия
В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков
В ингушском городе Сунжа в ходе контртеррористической операции были ликвидированы двое боевиков.
РБК 13:27
Происшествия
Установлены личности 28 участников перестрелки в Броварах
Бровары, Украина, 30 мая 2020, 16:40 — REGNUM Личности 28 участников перестрелки в городе Бровары установлены правоохранительными органами на Украине.
REGNUM 09:40
Общество
Пригожин ответил на сообщения про отправленный ему «Доширак»
В субботу партия "Коммунисты России" сообщила, что отправила Пригожину и его жене Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели "Доширак" в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение.
РИА Новости 17:20
Экономика
BCG привела три сценария роста безработицы в России
Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
РИА Новости 28 мая в 20:29
Общество
Мурашко рассказал о добровольцах для испытаний вакцины от Covid-19
Добровольцы для проведения клинических испытаний вакцины от коронавируса уже набраны.
Mockva.ru 08:20
Общество
Катар побил рекорд по приросту случаев COVID-19 за сутки
Катар побил рекорд среди стран арабского мира по приросту зараженных коронавирусом, после того как в субботу министерство здравоохранения страны объявило о более 2,3 тысячи новых случаев заболевания за сутки.
РИА Новости 19:38
Общество
На Петровке задержали восемь московских депутатов
Интерфакс вчера в 09:10
Происшествия
Лифт с людьми упал в ТЦ в Благовещенске
«30 мая 2020 года в одном из торговых центров города Благовещенска с высоты второго этажа сорвался грузовой лифт, в котором находились двое рабочих», — указано в тексте.
RT на русском 19:48
Происшествия
В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
Политика
Зеленский предложил новый тип военнослужащих в украинской армии
Ранее, 28 апреля, Зеленский подписал закон о распродаже украинской земли.
ИА Новороссия вчера в 05:33
Космос
Спутник «Ресурс-П» вернули к работе после поломки
Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №3 вернулся к работе, сообщили в пресс-службе РКЦ «Прогресс».
Взгляд.ру 28 мая в 18:55
Авто
Плющенко похвастался новой машиной: «Просто надо трудиться, а не лежать на диване»
Призвал поздравить его с такой красотой. А также трудиться и заниматься спортом, не бездельничать, не лежать на диване и бухать.
Нева Спорт 15:23
Шоу-бизнес
Фотоподстава: Шура показал Наташу Королёву без фотошопа
Певица Наташа Королёва явно не скажет спасибо коллеге и другу Шуре за одну из последних публикаций на его странице.
OvideO.ru 14:40
Общество
Вирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса
Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн усомнился в результатах исследования китайских ученых, согласно которым рынок морепродуктов в Ухане не являлся источником распространения коронавируса.
Известия 19:08
Кино
Финальный сезон: в сети появился трейлер новых эпизодов «Атаки титанов»
Токио, 29 мая 2020, 18:30 — REGNUM В сети появился трейлер четвёртого сезона аниме-сериала «Атака титанов».
REGNUM вчера в 11:30
Политика
Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США
Политическая Экспертиза 28 мая в 09:29
Армия и оружие
«Уничтожитель» Крымского моста одновременно уничтожил две цели
Украинские крылатые противокорабельные ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" в ходе испытаний на государственном полигоне Алибей в Одесской области почти одновременно уничтожили две цели, сообщает АрміяІпfоrм.
Lenta.ru 17:01
Политика
Пушков отреагировал на заявление Кравчука о полной изоляции России
Москва, 30 мая 2020, 08:49 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука, заявившего, что для победы над Россией Киеву нужна поддержка со стороны Запада.
REGNUM 01:49
Политика
В США рассекретили разговоры Флинна и экс-посла России Кисляка
В США рассекретили запись переговоров бывшего советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа Майкла Флинна с бывшим послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в 2016 году.
ФАН вчера в 21:36
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
Экономика
Российские СМИ включили в перечень наиболее пострадавших отраслей
Глава правительства России Михаил Мишустин включил деятельность в области СМИ и производства печатной продукции в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
Lenta.ru вчера в 08:06
Здоровье
СКР проверит, почему алтайским докторам предложили стать уборщиками
Барнаул, 30 мая 2020, 13:30 — REGNUM Алтайскими докторами, которым предложено поработать уборщиками, заинтересовалось следствие.
REGNUM 06:30
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Единоборства
Минеев после боя пожелал скорейшего выздоровления отцу Хабиба
Спорт-Экспресс 16:38
Космос
Экипаж испытательного полета Crew Dragon назвал свой корабль Endeavor
Экипаж испытательного полета Crew Dragon назвал свой корабль Endeavor, сообщил на брифинге после старта глава НАСА Джим Брайденстайн.
РИА Новости 19:27