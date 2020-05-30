Экономика
РИА НовостиЗеленский обнародовал декларацию о доходах
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год, согласно которой доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили свыше одного миллиона долларов, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
Политика
США обвинили Россию в поставке фальшивых банкнот в Ливию
Госдепартамент США обвинил Россию в поставке в Ливию якобы фальшивой валюты на сумму более $1 млрд.
Газета.Ru 09:33
Политика
Россияне назвали самые важные поправки к Конституции
Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных.
Известия 07:29
Происшествия
Силовики заблокировали боевиков в ингушском городе Сунжа
Силовики заблокировали группу боевиков в городе Сунжа в Ингушетии.
BFM.ru 09:15
Игры
Darkest Dungeon стала бесплатной в Steam до 1 июня
VistaNews 04:00
Общество
В Крыму с 15 июня откроют санатории для туризма
КП - Крым 03:11
Общество
Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от протестующих
Президент США Дональд Трамп, чью резиденцию в Белом доме накануне осадили демонстранты, похвалил охраняющую его Секретную службу США, а слово "протестующие" поставил в кавычки.
РИА Новости 09:59
Общество
Вновь прекращен транзит через газопровод «Ямал — Европа»
Известно, что контракт на транзит российского газа через Польшу истек 16 мая, а 17 мая прокачка проходит только по распределению через аукционы.
iReactor 28 мая в 02:43
Общество
Какие катаклизмы накроют Россию летом
Природа словно переключила тумблер: в Европейскую часть России устремились теплые воздушные массы, а за Урал, напротив, пробился арктический холод.
Вести.Ru 08:51
Культура
Умер старейший артист РАМТа Юльен Балмусов
Народный артист РФ и старейший артист Российского академического молодежного театра (РАМТ) Юльен Балмусов умер на 80-м году жизни, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
Коммерсантъ 09:04
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Политика
ЕС призвал США пересмотреть решение о разрыве с ВОЗ
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвали США пересмотреть решение о разрыве отношений с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 09:19
Энергетика
Кабмин Украины повысит цены на электроэнергию для населения
Программа опубликована на сайте Кабмина и каждый может лично ознакомиться с тем, как министры будут «помогать» народу.
Новостной фронт вчера в 08:13
Космос
Астрономы зафиксировали мощнейшую за три года вспышку на Солнце
Главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачёв сообщил о мощнейшей за последние три года вспышке на поверхности Солнца, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 11:07
Происшествия
В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке
В Москве сотрудники полиции задержали несколько пикетчиков, поддерживающих арестованного журналиста Илью Азара у здания главка московской полиции.
Газета.Ru 05:47
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
Космос
Над Европой появились серебристые облака
Первый Тульский вчера в 18:43
Шоу-бизнес
Мамина гордость: Ксения Алферова впервые записала видео с дочкой
Актриса рассказала про бизнес 13-летней Евдокии. Дочь Ксении Алферовой и Егора Бероева при помощи родителей создала своё дело.
7Дней.ру 09:00
Политика
Путин объявил день Парада Победы 24 июня нерабочим
Известия вчера в 18:29
Шоу-бизнес
Тодоренко, Билан, Лепс и другие звезды запросили госпомощь в виде МРОТ
По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
Пятый канал вчера в 06:34
Общество
В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса
Вести.Ru вчера в 23:42
Происшествия
В Нижнем Тагиле возбудили дело после осквернения Вечного огня
Российская газета 10:07
Общество
Доход председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова по итогам прошлого года увеличился почти в 80 раз
Доход председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова по итогам прошлого года увеличился почти в 80 раз.
Эхо Москвы 11:11
Футбол
Мещеряков подтвердил, что тренер Николич прибыл в Москву
Новым главным тренером команды станет Николич. "Все верно", - ответил Мещеряков по телефону на вопрос, прибыл ли Николич в Москву.
РИА Новости 11:17
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Происшествия
В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских
Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:48
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
Политика
Кравчук назвал единственный способ остановить «агрессию России»
Первый президент Украины Леонид Кравчук подверг критике политику европейских стран в отношении России.
Московский Комсомолец вчера в 14:43
Армия и оружие
США могут отправить в Тунис военных «из-за России»
Как сообщает ToDay News Ufa источник, Африканское командование ВС США сообщает, что в Тунис может вылететь вспомогательная бригада военнослужащих.
ToDay News Ufa 04:32