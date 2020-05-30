Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год, согласно которой доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили свыше одного миллиона долларов, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

Политика Россияне назвали самые важные поправки к Конституции Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных. 647

Общество Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от протестующих Президент США Дональд Трамп, чью резиденцию в Белом доме накануне осадили демонстранты, похвалил охраняющую его Секретную службу США, а слово "протестующие" поставил в кавычки. 32

Общество Вновь прекращен транзит через газопровод «Ямал — Европа» Известно, что контракт на транзит российского газа через Польшу истек 16 мая, а 17 мая прокачка проходит только по распределению через аукционы. 47

Общество Какие катаклизмы накроют Россию летом Природа словно переключила тумблер: в Европейскую часть России устремились теплые воздушные массы, а за Урал, напротив, пробился арктический холод. 3

Культура Умер старейший артист РАМТа Юльен Балмусов Народный артист РФ и старейший артист Российского академического молодежного театра (РАМТ) Юльен Балмусов умер на 80-м году жизни, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 6,3K

Политика ЕС призвал США пересмотреть решение о разрыве с ВОЗ Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвали США пересмотреть решение о разрыве отношений с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). 1

Энергетика Кабмин Украины повысит цены на электроэнергию для населения Программа опубликована на сайте Кабмина и каждый может лично ознакомиться с тем, как министры будут «помогать» народу.

Космос Астрономы зафиксировали мощнейшую за три года вспышку на Солнце Главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачёв сообщил о мощнейшей за последние три года вспышке на поверхности Солнца, передаёт ТАСС. 3

Происшествия В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке В Москве сотрудники полиции задержали несколько пикетчиков, поддерживающих арестованного журналиста Илью Азара у здания главка московской полиции.

Шоу-бизнес Мамина гордость: Ксения Алферова впервые записала видео с дочкой Актриса рассказала про бизнес 13-летней Евдокии. Дочь Ксении Алферовой и Егора Бероева при помощи родителей создала своё дело.

Футбол Мещеряков подтвердил, что тренер Николич прибыл в Москву Новым главным тренером команды станет Николич. "Все верно", - ответил Мещеряков по телефону на вопрос, прибыл ли Николич в Москву.

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 5,5K