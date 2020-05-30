Экономика

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Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год, согласно которой доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили свыше одного миллиона долларов, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.
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Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2019 год

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Известно, сколько Владимир Зеленский заработал за 2019 год

Комсомольская правда10:39

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Зеленский обнародовал декларацию о доходах

РИА Новости10:54

Доход президента Украины Владимира Зеленского и его семьи в прошлом году составил около миллиона долларов

Эхо Москвы10:42

Зеленский опубликовал декларацию о доходах

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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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