Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский обнародовал декларацию о доходах

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год, согласно которой доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили свыше одного миллиона долларов, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.
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Эксперт: для олигархов $118 тысяч Зеленского от сдачи квартиры — «лоховской» доход

Комсомольская правда09:55

Доход президента Украины Владимира Зеленского и его семьи в прошлом году составил около миллиона долларов

Эхо Москвывчера в 10:42

Зеленский задекларировал более $1 млн доходов своей семьи за прошлый год

ТАССвчера в 11:42

Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2019 год

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Обнародованы данные о доходах Зеленского

Вести.Ruвчера в 10:57

Зеленский обнародовал декларацию о доходах

РИА Новостивчера в 10:54

Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

RT на русскомвчера в 11:49
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Барселона, Испания, 30 мая 2020, 10:00 — REGNUM «Барселона» предложила «Тоттенхэму» арендовать полузащитника Филиппе Коутиньо на один год.
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Компания Acura представила спортивный седан TLX нового поколения.
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Cемин объяснил причину своего ухода из «Локомотива»

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Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
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Ранее 31 мая глава компании SpaceX Илон Маск после успешного запуска корабля Crew Dragon вспомнил слова Рогозина о батуте и прокомментировал их словами «Батут работает!»
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Санчо получил желтую карточку за футболку со словами о Джордже Флойде

За показ майки англичанин получил желтую карточку. Санчо в этой встрече оформил хет-трик.
Бомбардир.ру 14:33
Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru 29 мая в 12:17
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В Миннеаполисе грузовик почти въехал в толпу протестующих

В Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 19:41
Общество

Мощности газопровода «Ямал — Европа» остаются невостребованными

Варшава, 31 мая 2020, 09:50 — REGNUM Четвертые сутки остаются невостребованными мощности газопровода «Ямал — Европа» в западном направлении.
REGNUM 02:50
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Энергетика

Азербайджан опередил Россию по поставкам газа в Турецкую Республику

Азербайджан опередил Российскую Федерацию по объемам поставок газа в Турецкую Республику в марте текущего года.
Вести.Ru 19:08
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Технологии

Моддер переделал Half-Life: Alyx в шутер от первого лица без VR

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Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru вчера в 00:25
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Происшествия

В Голливуде уничтожили звезду Трампа

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Эксперт оценил возможность заражения от смартфона

Перчатки снижают риск заражения коронавирусом от другого человека, но повышают риск при использовании смартфона.
РИА Новости 20:00
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В Уфе построят центр детской онкологии и гематологии

Телеканал UTV 02:24
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Происшествия

В столице США ввели комендантский час из-за беспорядков

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела комендантский час и задействовала Национальную гвардию в городе из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
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Российских летчиков станут учить уничтожать беспилотники

Российских летчиков начнут обучать уничтожению разведывательных и ударных беспилотников.
РЕН ТВ 18:54
Наука

Японские физики разработали новую периодическую таблицу элементов

News.ru 08:05
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Транспорт

Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять пассажирами салоны самолетов

Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять пассажирами салоны самолетов Перед началом лета Роспотребнадзор пошел на уступки авиакомпаниям и транспортному блоку правительства в вопросе заполняемости самолетов: ведомство больше не настаивает на ограничении продаж билетов половиной мест.
Коммерсантъ 18:05
Политика

Песков рассказал, как пройдет парад Победы

РИА Новости 13:08
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В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом

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В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
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Брэд Питт и Анджелина Джоли примирились ради дочери

Бред Питт и Анджелина Джоли ради 14-летней дочери Шайло позабыли о конфликте и объединились.
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Бернс победил Вудли в главном поединке турнира UFC в Лас-Вегасе

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бернс отпраздновал победу над первым номером рейтинга полусреднего веса, американцем Тайроном Вудли в рамках главного боя турнира UFC on ESPN 9.С первого раунда Бернс активно пошел в атаку и нанес своему оппоненту 25 ударов, при этом пропустил лишь дважды.
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Почему у внедорожных версий делают рифленую крышу, если у седанов она гладкая

Крыши многих внедорожных версий обладают рёбрами. А у других авто, включая также седаны, они гладкие.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

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Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок

Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса.
Российская газета 16:57
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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