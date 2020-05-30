Зеленский не занимается предпринимательством с мая 2019 года. Его зарплату составляют исключительно доходы в Государственном управлении делами. За период с мая по декабрь 2019 года он получил зарплату в размере 208,8 тыс. грн. (около $7,8 тыс.).

Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2019 год

Происшествия В Волгограде ищут женщину, бросившую маленького сына на улице По данным ведомства, в субботу около 21:00 по местному времени в полицию обратилась жительница Волгограда и сообщила, что на улице к ней подошла незнакомая женщина и попросила присмотреть за ребенком, пока она сходит в магазин. 24

Общество Пригожин заявил, что у Шнурова мания величия Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров переоценивает важность своей персоны, заявил продюсер Иосиф Пригожин в интервью радиостанции "Говорит Москва". 12

Здоровье Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний". 1,5K

Здоровье Главный онколог Минздрава рассказал о признаках рака кожи Академик РАН Андрей Каприн, главный онколог Минздрава, рассказал о признаках рака кожи, как вовремя выявить опасное заболевание и остаться здоровым. 9

Политика Рогозин назвал Ельцина предателем и удалил пост Подписчики главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина обратили внимание на то, что он удалил свой твит, написанный накануне, с рассуждениями о величии Советского Союза. 86

Политика МИД прокомментировал нападение на российского журналиста в Миннеаполисе Министерство иностранных дел России обеспокоено нападением сотрудников полиции Миннеаполиса (Миннесота, США) на российского журналиста Михаила Тургиева, освещавшему беспорядки в городе.

Политика В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7 Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.

Общество Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак». 1,1K

Общество Правила приема в первый класс могут измениться в России Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства. 34

Происшествия В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая. 66

Происшествия В Белоруссии задержали оппозиционера Николая Статкевича Минск, 31 мая 2020, 14:29 — REGNUM Белорусского оппозиционера, председателя партии «Народная грамада» Николая Статкевича задержали и увезли в неизвестном направлении люди в штатском в Минске. 2

Общество Затопления отдельных районов Подмосковья объяснили проливными дождями Ранее подмосковная прокуратура начала проверку по обращениям граждан после затопления нескольких населённых пунктов в Красногорске. 2

Политика В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова "К сожалению, канцлер Ангела Меркель на протяжении шести лет в вопросе статуса Крыма руководствуется интересами США и сознательно не видит очевидного, отказываясь признать волеизъявление крымчан, прошедшее в строгом соблюдении международного права", - передает слова Гемпеля ФАН. 99

Общество Май в Москве стал рекордно дождливым Май этого года в столице стал рекордно дождливым за всю историю метеонаблюдений, сообщает сайт "Метеоновости" в воскресенье. 16

Путешествия В Крыму забронировали около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Крыма забронировали туристы на период до сентября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Натальи Стамбульниковой. 324