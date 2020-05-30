Экономика

ИзвестияИзвестияЗеленский обнародовал декларацию о доходах за 2019 год

Зеленский не занимается предпринимательством с мая 2019 года. Его зарплату составляют исключительно доходы в Государственном управлении делами. За период с мая по декабрь 2019 года он получил зарплату в размере 208,8 тыс. грн. (около $7,8 тыс.).
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Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

RT на русскомвчера в 11:49

Зеленский задекларировал более $1 млн доходов своей семьи за прошлый год

ТАССвчера в 11:42

Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2019 год

Известиявчера в 11:16

Обнародованы данные о доходах Зеленского

Вести.Ruвчера в 10:57

Зеленский обнародовал декларацию о доходах

РИА Новостивчера в 10:54

Доход президента Украины Владимира Зеленского и его семьи в прошлом году составил около миллиона долларов

Эхо Москвывчера в 10:42

Известно, сколько Владимир Зеленский заработал за 2019 год

Комсомольская правдавчера в 10:39
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Космос

Корабль Crew Dragon приближается к МКС

Вести ФМ 07:43
4,2K
Политика

В Кремле рассказали, как пройдет Парад Победы

РИА Новости 06:45
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Происшествия

В Волгограде ищут женщину, бросившую маленького сына на улице

По данным ведомства, в субботу около 21:00 по местному времени в полицию обратилась жительница Волгограда и сообщила, что на улице к ней подошла незнакомая женщина и попросила присмотреть за ребенком, пока она сходит в магазин.
РИА Новости 03:05
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Общество

Пригожин заявил, что у Шнурова мания величия

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров переоценивает важность своей персоны, заявил продюсер Иосиф Пригожин в интервью радиостанции "Говорит Москва".
РИА Новости 06:36
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
1,5K
Здоровье

Главный онколог Минздрава рассказал о признаках рака кожи

Академик РАН Андрей Каприн, главный онколог Минздрава, рассказал о признаках рака кожи, как вовремя выявить опасное заболевание и остаться здоровым.
ToDay News Ufa 01:41
9
Политика

Рогозин назвал Ельцина предателем и удалил пост

Подписчики главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина обратили внимание на то, что он удалил свой твит, написанный накануне, с рассуждениями о величии Советского Союза.
Газета.Ru 06:35
86
Происшествия

Беспорядки в США: во многих городах введен комендантский час

Более чем в десяти городах США ввели комендантский час из-за продолжающихся протестов, сообщает CNBC.
BFM.ru 08:31
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Политика

МИД прокомментировал нападение на российского журналиста в Миннеаполисе

Министерство иностранных дел России обеспокоено нападением сотрудников полиции Миннеаполиса (Миннесота, США) на российского журналиста Михаила Тургиева, освещавшему беспорядки в городе.
Известия 08:33
Политика

В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Гаджеты

Xiaomi представила Redmi Note 9 Pro для российского рынка

Сегодня компания Xiaomi презентовала смартфон Redmi Note 9 Pro специально для российского рынка.
ITZine.ru 28 мая в 12:53
210
Общество

Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
1,1K
Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
34
Происшествия

Прокуратура проверит действия полиции при изъятии детей в Оренбуржье

РБК 07:56
237
Общество

Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета

Пилоты и бортпроводники рассказали, почему не стоит разуваться на борту самолета.
Известия 00:29
6
Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 29 мая в 13:00
1,6K
Общество

На Южном Урале снят карантин для гостей из Москвы и Петербурга

С 31 мая в Челябинской области отменен обязательный 14-дневный карантин для гостей, прибывших из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области введенный из-за пандемии 17 апреля.
Российская газета 04:25
1
Происшествия

В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана

В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
Известия 06:13
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Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com 29 мая в 10:05
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова заявила о своей трансгендерности

РИА Новости 08:19
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Здоровье

Западная Украина с 25 по 29 мая: начало открытия границ, мэры-«свободовцы» против Зеленского, экосистема Полесья под угрозой

Правда, 25 мая на административных границах области были сняты карантинные блок-посты, до этого Черновицкая область оставалась единственной на Украине, где действовал особый режим въезда-выезда.
Украина.ру вчера в 01:00
Происшествия

В Белоруссии задержали оппозиционера Николая Статкевича

Минск, 31 мая 2020, 14:29 — REGNUM Белорусского оппозиционера, председателя партии «Народная грамада» Николая Статкевича задержали и увезли в неизвестном направлении люди в штатском в Минске.
REGNUM 07:29
2
Общество

Затопления отдельных районов Подмосковья объяснили проливными дождями

Ранее подмосковная прокуратура начала проверку по обращениям граждан после затопления нескольких населённых пунктов в Красногорске.
Интерфакс 07:48
2
Политика

В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова

"К сожалению, канцлер Ангела Меркель на протяжении шести лет в вопросе статуса Крыма руководствуется интересами США и сознательно не видит очевидного, отказываясь признать волеизъявление крымчан, прошедшее в строгом соблюдении международного права", - передает слова Гемпеля ФАН.
Газета.Ru вчера в 11:09
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Общество

Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском 07:54
4
Здоровье

В Свердловской области нашли ещё 265 носителей коронавируса

REGNUM 04:19
621
Общество

Май в Москве стал рекордно дождливым

Май этого года в столице стал рекордно дождливым за всю историю метеонаблюдений, сообщает сайт "Метеоновости" в воскресенье.
Интерфакс 03:36
16
Путешествия

В Крыму забронировали около 70% мест в мини-отелях и пансионатах

Около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Крыма забронировали туристы на период до сентября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Натальи Стамбульниковой.
Газета.Ru 00:55
324
Общество

Бизнесмен Быков в СИЗО встревожился за демократию в России и написал Путину

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, арестованный по обвинению в организации двойного убийства и находящийся в СИЗО, написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину.
Lenta.ru 06:35
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Транспорт

Под Мурманском паводком подтопило железнодорожный мост

Мурманск, 30 мая 2020, 23:47 — REGNUM Подтопление железнодорожного моста произошло на перегоне Выходной — Кола в Мурманской области.
REGNUM вчера в 16:47
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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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