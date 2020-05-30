Сумма налогов, уплаченных в бюджет страны семьей Зеленских в 2019 году, составила 3,6 млн грн. (почти $133,8 тыс.). 18 мая на Украине оценили итоги первого года Зеленского на посту президента страны.

Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2019 год

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