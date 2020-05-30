Экономика
ИзвестияЗеленский обнародовал декларацию о доходах за 2019 год
Сумма налогов, уплаченных в бюджет страны семьей Зеленских в 2019 году, составила 3,6 млн грн. (почти $133,8 тыс.). 18 мая на Украине оценили итоги первого года Зеленского на посту президента страны.
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Политика
МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
Игры
Arkane начала раздачу игры Arx Fatalis в честь двадцатилетия студии
В честь двадцатилетия студия Arkane подарит всем желающим свою первую игру Arx Fatalis. Акция продлится до 17:00 мск 31 мая.
CyberSport.ru 28 мая в 23:06
Общество
Санатории и гостиницы в Крыму начнут открывать поэтапно с 15 июня
Второй этап возобновления работы санаторно-курортного комплекса может начаться через две недели после запуска первого.
ИА Крыминформ 10:37
Общество
Врачи признали опасным для окружающих шедшего «изгонять Путина» шамана
В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять Путина», опасным для себя и окружающих.
РБК 11:26
Политика
Путин объявил день Парада Победы 24 июня нерабочим
Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем по случаю проведения парадов в честь 75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Известия вчера в 18:29
Политика
В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
Канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, так как отказывается признавать российский статус Крыма, уверен глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Газета.Ru 11:09
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Кино
Райан Гослинг сыграет в ремейке фильма «Человек-волк»
Газета.Ru 04:58
Общество
В штате Миннесота впервые полностью мобилизуют Нацгвардию
Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц заявил, что из-за беспорядков в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда Национальная гвардия Миннесоты впервые в ее истории будет мобилизована полностью.
РИА Новости 10:57
Общество
«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»
РИА Новости 07:37
Армия и оружие
Истребители России и Украины сопроводили американские бомбардировщики
Отмечается, что 29 мая истребители ПВО Западного и Южного военных округов сопровождали полет стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer ВВС США над нейтральными водами обоих морей – на безопасном расстоянии и в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Вести.Ru вчера в 10:36
Общество
О добровольцах для испытания вакцины от коронавируса рассказал Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на видеоконференции «Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19» заявил, что в ближайшие две недели в России планируют начать проводить клинические испытания вакцины от коронавируса.
Live24 07:09
Экономика
В России появятся три новые особые экономические зоны
Экономические зоны появятся, согласно решению кабмина, в Саратовской области, Башкирии, а также Нижегородской области.
Газета.Ru 11:12
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала, как относится к Петросяну после развода
Московский Комсомолец 11:44
Армия и оружие
Пентагон подписал крупнейший с начала года контракт на поставку оружия
Предполагается, что соглашение будет выполнено к 30 сентября 2026 года. Объемы производства боеприпасов в минобороны США не уточнили.
Российская газета вчера в 19:33
Политика
Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ
Президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 15:33
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16
Экономика
ФЦП по Крыму и Севастополю предложено продлить до 2024 года
Ruinformer.com вчера в 05:16
Происшествия
В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
Интерфакс 11:53
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Общество
Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от протестующих
Президент США Дональд Трамп, чью резиденцию в Белом доме накануне осадили демонстранты, похвалил охраняющую его Секретную службу США, а слово "протестующие" поставил в кавычки.
РИА Новости 09:59
Футбол
«Локомотив» не будет приобретать Кокорина
Руководство "Локомотива" приняло решение отказаться от приобретения нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
Российская газета 11:20
Общество
Спикер Мосгордумы заработал в прошлом году почти 2 млрд рублей
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников по итогам прошлого года заработал значительно больше всех остальных депутатов столичного парламента — 1,95 млрд руб. Сведения о его доходах и имуществе были 30 мая опубликованы на сайте Мосгордумы.
Ведомости 12:11
Гаджеты
Самый доступный iPhone 6S рекордно снизился в цене
Самый доступный iPhone 6S на днях рекордно упал в цене. Именно он стал наиболее «старым», но актуальным в линейке купертиновцев.
Актуальные Новости 28 мая в 12:01
Космос
Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
Общество
Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице
Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
РИА Новости вчера в 09:37
Армия и оружие
В России началась работа над космическим истребителем
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая в эфире "Комсомольской правды", заявил, в том числе, о том, что сейчас рассматривается возможность создания крылатого пилотируемого космического корабля.
Российская газета 04:55
Общество
В России школьные выпускные пройдут 27 июня
Реальное время вчера в 11:01