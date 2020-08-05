Политика
РИА НовостиЗеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 09:35, Ашберн
Здоровье
О возможности мощной вспышки короновируса в сентябре рассказали ростовчанам
В некоторых странах мира уже отмечается рост ежедневно выявленных больных, в России же пока отмечается спад заболеваемости.
Privet-Rostov.ru 08:12
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости вчера в 07:03
Армия и оружие
Серийное производство пистолетов «Удав» начато в России
Входящий в состав Ростеха ЦНИИТочмаш начал производство первой серийной партии новейшего самозарядного 9-мм пистолета "Удав", сообщили в пресс-службе Ростеха со ссылкой на главу ЦНИИТочмаша Альберта Бакова.
Газета.Ru 07:49
Происшествия
Посол России в Ливане рассказал об ощущениях в момент взрыва в Бейруте
По словам российского посла в Ливане Александра Засыпкина, взрыв в порту Бейрута, который произошел во вторник, 4 августа, на достаточно удаленном расстоянии ощущался как землетрясение.
Газета.Ru 08:56
Общество
Инвестпрограмма «Ростелекома» в 2020 году превысит 135 млрд рублей
Общий объем инвестиций ПАО "Ростелеком" до конца 2020 года с учетом реализации госпрограмм превысит 135 млрд рублей, сообщил президенту Владимиру Путину глава компании Михаил Осеевский.
Интерфакс 08:31
Экономика
Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
Семья Сулеймана Керимова впервые оказалась на первой строчке российского списка в рейтинге Forbes Real-Time.
RT на русском 08:12
Политика
Армения приняла закон об ограничении иностранного вещания
Президент Армении Армен Саркисян подписал закон, который предполагает введение ограничений на вещание иностранных телеканалов, включая российские, в общественном мультиплексе.
RT на русском 09:29
Происшествия
В Москве задержали проректора МГУ Гришина
Проректор МГУ Алексей Гришин задержан в Москве по подозрению в преднамеренном банкротстве.
ТАСС 09:29
Политика
Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.
RT на русском 08:24
Происшествия
Любовница рэпера Картрайта рассказала об отношениях погибшего с женой
Любовница убитого рэпера Энди Картрайта Надежда Романенко на допросе рассказала об отношениях музыканта с женой Марией Кохал, сообщает "Пятый канал".
РИА Новости 09:28
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Футбол
Минус Маммана. Кто ещё покинет «Зенит»
В летнее трансферное окно "Зенит" помимо Шатова, Смольникова, Кокорина и Ивановича покинут ещё несколько футболистов, первым из которых станет Эмануэль Маммана, отправляющийся в аренду в "Сочи".
Bobsoccer 04:05
Происшествия
Умер отец утонувшего мальчика-инвалида из Подмосковья
В Подмосковье умер отец утонувшего мальчика-инвалида, сообщили "Вести.ру" со ссылкой на знакомую семьи.
РИА Новости 09:13
Общество
Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
Car.ru вчера в 03:44
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Политика
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.com вчера в 08:58
Авто
АвтоВАЗ назвал скидки на автомобили Lada в РФ в августе
Как стало известно изданию speedme, в августе все еще можно приобрести автомобили Lada по госпрограммам «Первый/Семейный автомобиль».
SpeedMe 06:21
Экономика
Газпром может уменьшить дивиденды акционерам — «Ъ»
Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM Газпром может сократить уровень дивидендов по итогам 2020 года из-за роста соотношения чистого долга компании к EBITDA, пишет 5 августа газета «Коммерсант».
REGNUM 04:18
Экономика
На чем заработали и потеряли Disney и Sony из-за коронавируса
Лучше всех пандемию перенесла Sony: ее выручка увеличилась на 2,2% по сравнению с тем же периодом 2019 года, а компенсировать убытки от закрытия кинотеатров помогли продажи игровых консолей.
Газета.Ru 08:55
Технологии
В России запустили дистанционный обмен старых iPhone на новые
Магазин сотовой связи Cstore запустил вместе с сервисом "ДайПродам" программу дистанционного обмена старых моделей iPhone на новые.
Деловое.ТВ 08:29
Спорт
Набсовет РУСАДА рекомендовал рассмотреть вопрос увольнения Гануса
Набсовет РУСАДА рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Юрия Гануса с поста гендиректора.
Известия 09:11
Общество
Мишустин снял ограничение на железнодорожное сообщение с Калининградом
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, снимающее ограничение на пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами России.
BFM.ru 04:48
Политика
ЕСПЧ уведомил Россию об иске Нидерландов по делу МН-17
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) уведомил Министерство юстиции России о поданном Нидерландами иске к стране из-за катастрофы с крушением рейса МН-17.
Газета.Ru 09:21
Авто
Купеобразный Infiniti QX55 выйдет на рынок весной 2021 года
Весной 2021 года продажи «купе» начнутся в Северной Америке, после чего кроссовер появится в других регионах.
Драйв 09:20
Экономика
Выручка Ростелекома во II квартале выросла на 13%
Выручка ПАО "Ростелеком" по МСФО во втором квартале 2020 года выросла год к году на 13% и составила 127,28 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Интерфакс 03:32
Футбол
Помазун продлил контракт с ЦСКА и перешел в «Урал» на правах аренды
Голкипер ЦСКА Илья Помазун продлил контракт с московским клубом до 2025 года.
Советский спорт 07:21