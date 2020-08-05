Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
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Почему скандал с ЧВК «Вагнера» выгоден Лукашенко. Объясняет первый президент Белоруссии

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Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

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Коммерсантъ08:05

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RT на русском08:00

Зеленский и Лукашенко обсудили экстрадицию задержанных по Донбассу

Известия08:16
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Владимир Зеленский надеется, что Беларусь передаст Украине задержанных боевиков

КП - Беларусь08:41
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