Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
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Почему скандал с ЧВК «Вагнера» выгоден Лукашенко. Объясняет первый президент Белоруссии

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Владимир Зеленский надеется, что Беларусь передаст Украине задержанных боевиков

КП - Беларусь08:41
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Еще в 2014 году капитан судна Rhosus, на котором в Бейрут были доставлены более 2 тыс. т взорвавшейся 4 августа 2020 года селитры, жаловался на проблемы из-за опасного груза.
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ФСБ просит наказать уже пять адвокатов по делу бывшего журналиста

Парадокс ситуации заключается в том, что у господина Павлова, в отличие от четверых его столичных коллег, никто подписку брать и не пытался, а ведущего дело следователя ФСБ он видел только один раз мельком в суде при аресте клиента.
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В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина

В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
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Умер отец утонувшего мальчика-инвалида из Подмосковья

В Подмосковье умер отец утонувшего мальчика-инвалида, сообщили "Вести.ру" со ссылкой на знакомую семьи.
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Защитник «Тоттенхэма» Орье согласился перейти в «Милан»

Защитник "Тоттенхэма" Серж Орье готов присоединиться к "Милану", утверждает журналист Джанлука Ди Марцио.
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Лукашенко назвал основу своей политики

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Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в Еврейской автономной области, пострадали 18 человек.
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СК начал проверку после обвинений экс-сотрудников «МБХ медиа» в изнасиловании

Управление Следственного комитета по Москве начало проверку после сообщений о массовом изнасиловании, к которому могут быть причастны бывший шеф-редактор издания «МБХ-Медиа» Сергей Простаков и фотограф Андрей Золотов.
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Сергей Юран может продолжить тренерскую карьеру в Германии

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В ДНР и ЛНР рассказали о небоевых потерях ВСУ за сутки

Представитель Народной милиции ДНР сообщил о том, что за сутки трое силовиков из 53-й бригады ВСУ подорвались на собственных минах и были доставлены в больницу Волновахи.
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В Пермском крае частично снят режим самоизоляции

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Десятилетний британец выжил в открытом море, вспомнив советы из документального фильма.
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Сегодня в 19:55 по московскому времени «Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в ответном матче 1\8 финала Лиги Европы.
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