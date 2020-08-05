Политика
РИА НовостиЗеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 12:34, Ашберн
Кино
Amazon представил финальный трейлер второго сезона сериала «Пацаны»
Стриминговый сервис Amazon Prime опубликовал на YouTube-канале трейлер второго сезона сериала "Пацаны" про супергероев.
Экономика сегодня 01:29
Общество
Стала известна жалоба капитана, который привез взорвавшийся груз в Бейрут
Еще в 2014 году капитан судна Rhosus, на котором в Бейрут были доставлены более 2 тыс. т взорвавшейся 4 августа 2020 года селитры, жаловался на проблемы из-за опасного груза.
РБК 12:09
Происшествия
Ефремов не признал вину в гибели человека в ДТП
Коммерсантъ 05:06
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия начала процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, сообщили в Минфине.
РИА Новости 03 августа в 07:57
Футбол
«Локомотив» расстался с форвардом Фарфаном
Московский "Локомотив" принял решение не продлевать соглашения с форвардом команды Джефферсоном Фарфаном.
Вести.Ru 11:18
Общество
Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов
Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 12:10
Экономика
Нулевая инфляция сохраняется в России третью неделю подряд
Москва, 5 августа 2020, 19:08 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 28 июля по 3 августа в среднем не изменились, как и за две предыдущие недели.
REGNUM 12:08
Общество
ФСБ просит наказать уже пять адвокатов по делу бывшего журналиста
Парадокс ситуации заключается в том, что у господина Павлова, в отличие от четверых его столичных коллег, никто подписку брать и не пытался, а ведущего дело следователя ФСБ он видел только один раз мельком в суде при аресте клиента.
Коммерсантъ 09:15
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости 09:53
Происшествия
Умер отец утонувшего мальчика-инвалида из Подмосковья
В Подмосковье умер отец утонувшего мальчика-инвалида, сообщили "Вести.ру" со ссылкой на знакомую семьи.
РИА Новости 09:13
Футбол
Защитник «Тоттенхэма» Орье согласился перейти в «Милан»
Защитник "Тоттенхэма" Серж Орье готов присоединиться к "Милану", утверждает журналист Джанлука Ди Марцио.
Soccer.ru 01:45
Политика
Лукашенко назвал основу своей политики
RT на русском 12:14
Происшествия
В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек
Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в Еврейской автономной области, пострадали 18 человек.
BFM.ru 03:36
Происшествия
СК начал проверку после обвинений экс-сотрудников «МБХ медиа» в изнасиловании
Управление Следственного комитета по Москве начало проверку после сообщений о массовом изнасиловании, к которому могут быть причастны бывший шеф-редактор издания «МБХ-Медиа» Сергей Простаков и фотограф Андрей Золотов.
Плюс один +1 11:00
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР рассказали о небоевых потерях ВСУ за сутки
Представитель Народной милиции ДНР сообщил о том, что за сутки трое силовиков из 53-й бригады ВСУ подорвались на собственных минах и были доставлены в больницу Волновахи.
REGNUM 03:21
Кино
«Кинотавр» откроется мультфильмом Андрея Хржановского
Фестиваль Кинотавр откроется новым мультфильмом Андрея Хржановского Нос, или заговор не таких.
Inc-news.ru 07:23
Общество
В Пермском крае частично снят режим самоизоляции
Пермь, 5 августа 2020, 15:46 — REGNUM В Пермском крае отменён режим самоизоляции, который действовал более четырёх месяцев.
REGNUM 08:46
Происшествия
Мальчик выжил в открытом море благодаря советам из фильма
Десятилетний британец выжил в открытом море, вспомнив советы из документального фильма.
Вести.Ru 11:19
Армия и оружие
Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
Российский истребитель Су-27 перехватил два самолета-разведчика США над Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.
РЕН ТВ 12:07
Экономика
Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
Семья Сулеймана Керимова впервые оказалась на первой строчке российского списка в рейтинге Forbes Real-Time.
RT на русском 08:12
Происшествия
В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова
Российская газета 07:53
Футбол
Сегодня донецкий «Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в Лиге Европы
Сегодня в 19:55 по московскому времени «Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в ответном матче 1\8 финала Лиги Европы.
Vprognoze.ru 06:55
Происшествия
В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма
Правда УрФО вчера в 10:46
Политика
Минюст получил уведомление от ЕСПЧ об иске по катастрофе рейса MH17
В Министерство юстиции РФ поступило уведомление от Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о подаче Нидерландами иска к России в связи с крушением рейса МН17.
Известия 08:54
Технологии
Virgin Galactic начала разработку гражданского сверхзвукового самолета
Компании уже подписали меморандум о взаимопонимании. Ожидается, что новый самолет будет вмещать на борт до 19 пассажиров.
Evo-rus.com вчера в 07:14
Политика
Армения ограничила вещание российских каналов
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские.
Lenta.ru 10:49