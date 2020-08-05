Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
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Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на офис украинского лидера.В источнике
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