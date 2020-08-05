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Газета.Ru
Газета.Ru

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на офис украинского лидера.В источнике
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РБК

Лукашенко пообещал сотрудничество с Москвой и Киевом по делу «боевиков»

РБКвчера в 09:05
URA.Ru

Почему скандал с ЧВК «Вагнера» выгоден Лукашенко. Объясняет первый президент Белоруссии

URA.Ruвчера в 09:32
ТАСС

Лукашенко: Минск будет сотрудничать с Москвой и Киевом по делу задержанных россиян

ТАССвчера в 08:11
РИА Новости

Зеленский обсудил с Лукашенко экстрадицию задержанных россиян

РИА Новости17:55
Коммерсантъ

Зеленский попросил Лукашенко выдать задержанных россиян

Коммерсантъвчера в 08:05
RT на русском

Лукашенко ответил на просьбу Зеленского об экстрадиции россиян

RT на русскомвчера в 08:00
Дождь

Зеленский попросил Лукашенко передать Украине задержанных наемников ЧВК «Вагнер»

Дождьвчера в 07:49
Голос Правды

Юрий Дудкин: Владимир Зеленский обсудил с

Голос Правдывчера в 13:59
КП - Беларусь

Владимир Зеленский надеется, что Беларусь передаст Украине задержанных боевиков

КП - Беларусьвчера в 08:41
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Помпео объявил награду в $10 млн за данные о вмешивающихся в выборы

«Программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до $10 млн за установление или обнаружение злонамеренных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств», — сообщил Помпео, отвечая на вопрос о возможной угрозы «вмешательства» в выборы со стороны России и других стран.
РБКвчера в 16:33
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Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии

Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT newsвчера в 15:40

Глава правящей партии Польши заявил о намерении сократить министерства

Ярослав Качиньский сообщил, что на встрече клуба, которая пройдет в четверг, 6 августа, во второй половине дня, он собирается подвести итог избирательной кампании, а также представить планы партии на ближайшее будущее.
ИА Красная Весна17:49
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Большинство застройщиков в России планируют снижение прибыли в 2020 году

Москва, 6 августа 2020, 00:43 — REGNUM Снижение выручки и прибыли своих компаний по итогам 2020 года планируют 77% российских застройщиков, говорится в результатах опроса о влиянии эпидемии на рынок недвижимости, проведенного компанией PwC.
REGNUM17:43

WADA обеспокоено рекомендацией набсовета РУСАДА уволить Гануса

«WADA обеспокоено тем, что наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал учредителям РУСАДА (Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России) рассмотреть вопрос об увольнении Юрия Гануса с должности»,— говорится в материале.
Коммерсантъвчера в 16:42
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