Политика
Газета.RuЗеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на офис украинского лидера.
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 14:10, Ашберн
Экономика
Семья Керимова впервые возглавила список богатейших людей в России
В России сменился лидер самых богатых: Владимира Потанина, совладельца "Норникеля", заменила на вершине богатства семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова с состоянием 24,7 миллиарда долларов, по подсчетам Forbes.
Вести.Ru 09:06
Общество
В Пермском крае частично снят режим самоизоляции
Пермь, 5 августа 2020, 15:46 — REGNUM В Пермском крае отменён режим самоизоляции, который действовал более четырёх месяцев.
REGNUM 08:46
Футбол
«Спартак» официально завершил оба ключевых трансфера, о которых говорили последние недели
Московский «Спартак» с новым генеральным директором Шамилем Газизовым завершил оба трансфера, о которых писала пресса в последние недели.
LiveResult.Ru 04:37
Общество
Экологи в ФРГ потребовали через суд остановить «Северный поток-2»
Немецкая экологическая организация DUH подала иск в Верховный административный суд Грайфсвельда с требованием проверить обоснованность разрешения властей ФРГ на строительство трубопровода «Северный поток-2».
РБК 12:01
Шоу-бизнес
Полина Гагарина впервые подтвердила развод с Дмитрием Исхаковым
Исполнительница Полина Гагарина дала интервью, в котором откровенно рассказала о своей личной жизни, в частности, о разводе с мужем Дмитрием Исхаковым.
CT news 11:43
Общество
Стала известна жалоба капитана, который привез взорвавшийся груз в Бейрут
Еще в 2014 году капитан судна Rhosus, на котором в Бейрут были доставлены более 2 тыс. т взорвавшейся 4 августа 2020 года селитры, жаловался на проблемы из-за опасного груза.
РБК 12:09
Армия и оружие
Началось серийное производство нового российского пистолета «Удав»
В серийное производство запущен новейший российский пистолет "Удав".
Российская газета 05:57
Происшествия
СК наградил 7-летнюю девочку, спасшую тонущего ребенка в Крыму
В Крыму представители регионального СК наградили семилетнюю девочку из Тулы, которая спасла тонущего в бассейне мальчика.
РЕН ТВ 11:04
Происшествия
Подполковник полиции убегает, капитан полиции не заступается за сотрудниц. Оба охраняют порядок Петербурга
По информации 47news, 1 августа в Петербурге и Ленобласти случились две, на первый взгляд, независимых истории: Начальник 2 отдела Управления охраны общественного порядка ГУ МВД, подполковник полиции, Виталий Косарим так испугался нескольких горожан, которые на набережной канала Грибоедова вышли с акцией про голубей Фургала, что показал приличную спортивную подготовку.
Фонтанка.Ру 13:28
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-line вчера в 13:10
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Во втором квартале 2020 года доля предпринимательских доходов в структуре всех доходов населения России снизилась на 3,5%, следует из данных Росстата.
Парламентская газета 03 августа в 04:58
Происшествия
Разрушенный Бейрут показали с высоты птичьего полета
Разрушенный Бейрут (Ливан) показали с высоты птичьего полета после мощного взрыва, унесшего жизни сотни человек.
Дни24 10:35
Политика
Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве пограничных войск
Кабинет министров Украины в среду, 5 августа, принял решение о выходе страны из соглашения о сотрудничестве погранвойск стран СНГ в вопросах научно-исследовательской деятельности.
Inc-news.ru 10:17
Экономика
Выручка Ростелекома во II квартале выросла на 13%
Выручка ПАО "Ростелеком" по МСФО во втором квартале 2020 года выросла год к году на 13% и составила 127,28 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Интерфакс 03:32
Экономика
Газпром может уменьшить дивиденды акционерам — «Ъ»
Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM Газпром может сократить уровень дивидендов по итогам 2020 года из-за роста соотношения чистого долга компании к EBITDA, пишет 5 августа газета «Коммерсант».
REGNUM 04:18
Авто
Пикап Nissan с пробегом в миллион миль вернули на завод
В США водитель по имени Брайан Мерфи привез на завод свой пикап, а взамен получил экземпляр совершенно новой модели.
Car.ru 08:10
Футбол
Бэйл не попал в заявку «Реала» на матч с «Ман Сити» в ЛЧ
«Реал» огласил список игроков, которые будут готовиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (первая игра – 1:2). В заявку не попал вингер Гарет Бэйл.
Sports.ru 12:26
Политика
Путин отправил в отставку трех генералов Следственного комитета
Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку четырех руководителей управлений Следственного комитета, трех генералов и одного полковника.
РБК 12:27
Футбол
«Ротор» взял у ЦСКА в аренду защитника Седрика Гогуа
ЦСКА отдал «Ротору» 26-летнего защитника Седрика Гогуа в аренду на сезон 2020/2021, официально сообщает пресс-служба «армейцев» на сайте команды.
ИА Городские вести. Волгоград 11:58
Происшествия
Во Владимирской области военный случайно застрелил сослуживца
Военнослужащий погиб от случайного выстрела сослуживца во Владимирской области, когда тот разряжал оружие, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости 13:56
Здоровье
В Москве врачи вытащили связку ключей из желудка ребенка
Врачи столичного института детской хирургии и травматологии вытащили два железных ключа из желудка ребенка.
ТАСС 12:10
Наука
Неравномерный нагрев воды в микроволновке делает чай невкусным
Многим людям не нравится вкус чая, который заварили при помощи воды, вскипяченной в микроволновке.
Народные новости 09:21
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун.
ТАСС 13:12
Футбол
«Локомотив» расстался с форвардом Фарфаном
Московский "Локомотив" принял решение не продлевать соглашения с форвардом команды Джефферсоном Фарфаном.
Вести.Ru 11:18
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости 09:53