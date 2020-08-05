Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на офис украинского лидера.

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Футбол «Спартак» официально завершил оба ключевых трансфера, о которых говорили последние недели Московский «Спартак» с новым генеральным директором Шамилем Газизовым завершил оба трансфера, о которых писала пресса в последние недели.

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Происшествия Подполковник полиции убегает, капитан полиции не заступается за сотрудниц. Оба охраняют порядок Петербурга По информации 47news, 1 августа в Петербурге и Ленобласти случились две, на первый взгляд, независимых истории: Начальник 2 отдела Управления охраны общественного порядка ГУ МВД, подполковник полиции, Виталий Косарим так испугался нескольких горожан, которые на набережной канала Грибоедова вышли с акцией про голубей Фургала, что показал приличную спортивную подготовку. 1

Экономика Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет Во втором квартале 2020 года доля предпринимательских доходов в структуре всех доходов населения России снизилась на 3,5%, следует из данных Росстата. 187

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Футбол «Ротор» взял у ЦСКА в аренду защитника Седрика Гогуа ЦСКА отдал «Ротору» 26-летнего защитника Седрика Гогуа в аренду на сезон 2020/2021, официально сообщает пресс-служба «армейцев» на сайте команды.

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Гаджеты Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2 Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун. 155