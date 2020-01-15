Политика
RT на русскомЗеленский обсудил с Меркель новые участки разведения в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Киев определил три новых участка разведения сил и средств в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский и глава немецкого правительства Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого оговорили ситуацию в Донбассе, в частности реализацию договоренностей, достигнутых на переговорах лидеров "Нормандской четверки" 9 декабря в Париже, сообщается на сайте главы Украинского государства.Российский Диалог08:42
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Зеленский сообщил о подготовке нового списка для обмена заключенными в Донбассе
Комсомольская правда08:23
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 11:15, Ашберн
Единоборства
Ковбой назвал ложью сообщение о своем гонораре
По неофициальной информации, за бой с Конором МакГрегором Дональд Серроне получит два миллиона долларов, однако, Ковбой утверждает, что в реальности его гонорар намного меньше озвученной суммы.
Политика
Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко
Одной из улиц нового жилого квартала в Симферополе присвоили имя первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Технологии
Microsoft прекратил поддержку Windows 7
Десять лет "семерка" оставалась одной из самых популярных операционных систем.
Политика
Медведев заявил об отставке правительства
В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
Общество
Кудрин оценил возможные затраты на реализацию предложенных Путиным мер
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин выразил мнение, что для реализации социальных и экономических мер, предложенных российским лидером Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, может потребоваться около 400—500 млрд рублей в год.
Политика
The Independent (Великобритания): Дмитрий Медведев и российское правительство уходят в отставку, Путин назначает премьер-министра в Совет безопасности (The Independent)
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев неожиданно подал в отставку, что дает возможность Владимиру Путину осуществить перестановки в своем ближайшем окружении.
Политика
Президент Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию
Политика
Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников
Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
Политика
Мутко заявил о новом статусе Госсовета
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Политика
В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным
На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с женой
Фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров разместил в своем Instagram-аккаунте очередной стих.
Общество
Испугалась гнева королевы: Меган Маркл не поддержала принца Гарри
Политика
Миронов и Жириновский назвали кандидатов на пост премьер-министра
Лидеры двух парламентских фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский представили свой список потенциальных кандидатов на должность премьер-министра России.
Политика
«Драматические заявления»: что западные СМИ пишут о послании Путина
В своем послании Путин отметил, что Конституция должна также конкретизировать полномочия Госсовета, состоящего из губернаторов регионов и высших федеральных чиновников.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Шоу-бизнес
Украинская певица отказалась от «интима» с Януковичем
Украинская певица Ольга Полякова заявила, что один из министров времён президентства Виктора Януковича привозил её на дачу к бывшему главе государства для интимных отношений.
Политика
Путин анонсировал проект «Доступный интернет»
Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
Экономика
ЦБ предсказал новый максимум долговой нагрузки россиян
В 2019 году уровень долговой нагрузки россиян уже обновил максимум за семь лет: на 1 октября он достиг 10,6%. Чтобы охладить сегмент необеспеченного кредитования, ЦБ ужесточил требования к выдаче беззалоговых кредитов: с 1 октября российские банки и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента при выдаче ссуды свыше 10 тыс. руб.
Кино
Актер из сериалов «Горец» и «Друзья» Стэн Кирш покончил с собой
Американский актер Стэн Кирш, популярность которому принесли съемки в сериале "Горец" (1992-1998), обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, сообщает интернет-ресурс TMZ.
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Политика
В Госдуме прокомментировали отставку правительства
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов прокомментировал RT решение российского правительства уйти в отставку.
Происшествия
В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину
Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Армия и оружие
Немецкая газета назвала впечатляющим проект российского авианосца
По информации издания, размеры корабля составят более 300 м в длину и свыше 65 м в высоту, а его водоизмещение достигнет 80 тыс. т. Авианосец будет работать на четырех атомных реакторах мощностью по 305 МВт каждый и сможет достичь скорости до 55 км/ч, приводит детали газета.
Культура
Владимир Путин поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем
Советский и российский композитор, народный артист РФ Максим Дунаевский родился 15 января 1945 года в семье композитора Исаака Дунаевского и балерины Зои Пашковой.
Футбол
Соболев согласовал контракт с ЦСКА
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев согласовал контракт с московским ЦСКА, сообщает "СЭ".
Общество
Путин поручил увеличить доплаты учителям
Глава государства предложил с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей из федерального бюджета, все действующие выплаты при этом необходимо сохранить.
Единоборства
Российский боксер Беспутин провалил допинг-тест
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл девятый этап «Дакара»
Экипаж команды «КамАЗ-Мастер» под управлением Андрея Каргинова выиграл девятый этап ралли-рейда «Дакара-2020».
Происшествия
Летевший в Москву самолет вернулся в Варшаву из-за техосмотра
Самолет польской авиакомпании LOT, направлявшийся из Варшавы в Москву, вернулся в аэропорт вылета.