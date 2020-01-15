с чего всё началось

Украинский президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Киев определил три новых участка разведения сил и средств в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

Зеленский обсудил с Меркель новые участки разведения в Донбассе

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