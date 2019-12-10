Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговорил с российским президентом Владимиром Путиным о транзите газа, и считает, что вопрос получилось разблокировать.

Политика Что говорили о Крыме на встрече «нормандской четверки» Ранее Зеленский заявил, что готов поднять вопрос переговоров по Крыму на встрече в нормандском формате, а если ему откажут, то он будет пытаться провести переговоры "в другом кругу".

Политика Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонах по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.

Спорт Глава Антидопингового агентства США раскритиковал решение WADA Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт раскритиковал вердикт исполкома WADA по санкциям в отношении российского спорта, посчитав его слишком мягким.

Политика «Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.

Общество Илон Маск сбил ограждение на своем Cybertruck Американский бизнесмен Илон Маск сбил столбик ограждения на своем новом пикапе Cybertruck во время посещения ресторана в пригороде Лос-Анджелеса Малибу.

Общество Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях в конце и начала года Предстоящие новогодние каникулы в России продлятся с 1 по 8 января 2020 года включительно, 31 декабря в производственном календаре на текущий год остается предпраздничным рабочим днем, напомнил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

Спорт Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.

Политика Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.

Игры Анонсирована новая часть BioShock Издательство 2K Games создало студию Cloud Chambers. Она разрабатывает новую часть серии BioShock.

Общество В России подорожает мобильная связь Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.

Политика Конгресс США может запретить развертывание РСМД Конгресс США согласовал оборонный бюджет страны, который, в том числе, запрещает покупку для нужд армии и развертывание ракетных комплексов средней и малой дальности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Общество Чиновнице из Ленобласти грозит увольнение за нецензурное слово Глава Сосновоборского городского округа Ленинградской области Михаил Воронков прокомментировал нецензурное высказывание начальника отдела по молодежной политике Александры Поздняковой, которое она позволила себе во время выступления на молодежном форуме.

Политика Зеленский: вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» удалось снять Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома" удалось снять на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.

Общество Минприроды предупредило об опасности мусорного коллапса Бюджетные организации должны выплатить долги за вывоз мусора, а информационная кампания повысит собираемость платежей, чтобы избежать мусорного коллапса, говорится в письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, направленном в регионы.