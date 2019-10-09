Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МИД Нидерландов Стефаном Блоком и обсудил с ним вопрос сотрудничества в расследовании крушения малазийского Boeing в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов расследование по MH17

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