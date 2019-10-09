Политика
Rambler News ServiceЗеленский обсудил с главой МИД Нидерландов расследование по MH17
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МИД Нидерландов Стефаном Блоком и обсудил с ним вопрос сотрудничества в расследовании крушения малазийского Boeing в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
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Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции последствиями за попытку уничтожения курдов
Президент США Дональд Трамп вновь пообещал «разрушить» турецкую экономику, если Анкара начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии.
Шоу-бизнес
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Общество
Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44%. Соответствующий документ внесен в Заксобрание области.
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Экономика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.
Спорт
Россия направила WADA ответы по делу о данных московской лаборатории
Ранее сообщалось, что у WADA возникли подозрения, что данными московской антидопинговой лаборатории кто-то манипулировал, прежде чем они были направлены в агентство в начале 2019 года.
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Политика
Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск
Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
Две жительницы Дагестана предстанут перед судом за убийство насильника
Двух жительниц Карабудахкентского района Дагестана будут судить по обвинению в убийстве мужчины, который изнасиловал одну из них.
Космос
Curiosity обнаружил остатки соленого озера на Марсе
Марсоход НАСА "Curiosity" обнаружила высокий уровень сульфатных солей в скалах кратера Гейл на Марсе.
Политика
В Минюсте объяснили внесение ФБК в список иноагентов
Директор департамента по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции Владимир Титов прокомментировал внесение Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в перечень НКО-иноагентов.
Политика
Глава МИД Украины назвал три сценария событий в Донбассе
Третий вариант, отметил глава МИД, заключается в том, чтобы «никогда не возвращаться к этой части Украины».
Общество
Поедание грибов снижает вероятность рака простаты
Авто
Обнаружен склад, где Nissan Skyline продают за «гроши»
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Политика
Трамп назвал условие для сотрудничества с демократами по импичменту
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Белый дом будет сотрудничать с демократами в конгрессе США в рамках процедуры импичмента, только если получит равные права.
Армия и оружие
National Interest: Русское оружие не переносит сирийскую жару
До начала сирийской операции не было возможности проверить оружие в подобных условиях.
Политика
Шойгу отчитал командиров на закрытом совещании
Авто
Стартовала сборка обновленной Lada Vesta с вариаторной трансмиссией
Компания "АвтоВАЗ" приступила к выпуску модели LADA Vesta с вариатором Jatco и мотором HR16 объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новые агрегаты достались авто в кузове седан, а также "Вестам" в исполнении Cross, SW и SW Cross.
Здоровье
Жителей России призвали не перегреваться
Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Недвижимость
В России подорожала аренда жилья
По итогам третьего квартала 2019-го в большинстве крупных российских городов подорожали все типы съемных квартир — одно-, двух- и трехкомнатные, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Авто
Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла
Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
Армия и оружие
Bloomberg: турецкие военные начали пересекать границу с Сирией
Турецкие военные 9 октября начали пересекать границу с Сирией на участке, где власти намерены провести операцию по созданию зоны безопасности, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника.
Экономика
Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах
Главной целью документа стали увеличение доли и постепенный переход к рублю и лире в отношениях двух стран, создание необходимой для этого инфраструктуры финансового рынка, а также повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов.
Шоу-бизнес
Гоар Аветисян похудела на 43 килограмма
В борьбе с лишним весом девушка уже сбросила 43 килограмма, но утверждает, что хочет похудеть еще.
Экономика
Россиянам захотели создать условия для накопления второй пенсии
В первую очередь, новшество будет нацелено на то, чтобы мотивировать россиян копить на пенсию самостоятельно, а также создать условия для улучшения работы негосударственных пенсионных фондов (НПФ).