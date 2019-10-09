Политика
ФАНЗеленский обсудил с главой МИД Нидерландов дело о крушении MH17
Зеленский провел встречу с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком, в ходе которой обсуждалось сотрудничество Амстердама и Киева в расследовании крушения рейса МН17 в Донбассе.
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Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов расследование крушения Boeing MH17
Народные новостивчера в 17:04
Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов расследование катастрофы MH17
Московский Комсомолецвчера в 14:33
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Энергетика
Минэнерго США прогнозирует снижение цен на нефть
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Стартовала сборка обновленной Lada Vesta с вариаторной трансмиссией
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В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии
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Политика
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Журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву из Ирана
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