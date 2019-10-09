Зеленский провел встречу с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком, в ходе которой обсуждалось сотрудничество Амстердама и Киева в расследовании крушения рейса МН17 в Донбассе.

Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов дело о крушении MH17

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