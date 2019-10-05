Политика

News.ruNews.ruЗеленский обсудил с силовиками разведение сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провёл совещание с главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком, главой СБУ Иваном Бакановым, министром внутренних дел Арсеном Аваковым и главой МИДа Вадимом Пристайко по вопросу разведения сил на линии соприкосновения в Донбассе.
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