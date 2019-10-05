Политика
News.ruЗеленский обсудил с силовиками разведение сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский провёл совещание с главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком, главой СБУ Иваном Бакановым, министром внутренних дел Арсеном Аваковым и главой МИДа Вадимом Пристайко по вопросу разведения сил на линии соприкосновения в Донбассе.
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Политика
Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера» на шоу
Бывший украинский президент Петр Порошенко повздорил с националистом Андреем Билецким на шоу из-за подписанной украинским лидером Владимиром Зеленский "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru 21:50
Транспорт
Электросамокаты и гироскутеры могут вписать в ПДД
Электросамокаты и гироскутеры могут появиться в правилах дорожного движения как "средства индивидуальной мобильности".
Газета.Ru 06:21
Фигурное катание
Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
Народные новости 03:59
Авто
Спрос на машины с ГБО резко снизился
Меньше всего машин с ГБО продается в Ростове-на-Дону. Там показатель сократился на 80 процентов.
Daily-Motor.Ru вчера в 10:35
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке
Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.
Газета.Ru 21:06
Политика
Новак озвучил цену на транзит газа через Украину
Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал о ценах на транзит газа через Украину.
Политическая Экспертиза 01:16
Происшествия
В ДТП в центре Читы погиб один человек
Один человек погиб и шестеро пострадали при столкновении двух иномарок в центре Читы, сообщила журналистам пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
ТАСС 22:21
Авто
Как обманывают при покупке авто: «серые» схемы официальных дилеров
Увы, святостью не отличаются и дилеры официальные, хотя, конечно, откровенным криминалом они не занимаются и за своей репутацией стараются следить.
Российская газета 11:44
Кино
Netflix представит четвертый сезон мультфильма «Маша и Медведь»
Inc-news.ru 03 октября в 14:26
Музыка
«Полный СССР»: концерт ДДТ на «Газпром-Арене» был внезапно прерван
К началу выступления Юрия Шевчука, как сообщают очевидцы, количество зрителей в зале «Газпром-Арены» чуть ли не удвоилось.
Ридус 19:53
Политика
Американская экоактивистка призвала есть детей
Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.
Известия вчера в 17:14
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Культура
Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»
После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском вчера в 18:05
Единоборства
UFC 243: Роберт Уиттакер перевесил Исраэля Адесанью
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Sports.ru 02:39
Экономика
Совет Федерации ОБОМЛЕЛ от заявлений Штыгашева
Владимир Штыгашев ярко и жестко выступил накануне в Совете Федерации в защиту своей маленькой республики Хакасия, отмечает 19rus.info.
ИА Хакасия вчера в 23:29
Наука
Разные виды микробов кишечника образуют слаженные «команды»
Ученые хотели понять, связано ли изобилие отдельных веществ с присутствием конкретного вида микроорганизмов или же с функциями, выполняемыми «командой» из нескольких различных видов микробов.
Naked Science 03 октября в 13:29
Наука
Филаменты помогут классифицировать темную материю
Астрофизики предложили различать холодную, теплую и размытую темную материю по структуре филаментов — галактических нитей, которые образуются в молодой Вселенной.
N+1 вчера в 08:45
Шоу-бизнес
Мэйси Уильямс стыдилась своего тела на съемках «Игры престолов»
Исполнительница роли Арьи Старк в культовой «Игре престолов» призналась, что во время съемок в саге, она начала стесняться и даже стыдиться своего тела.
Телепрограмма вчера в 17:20
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Футбол
Шварценеггер осыпал комплиментами «Газпром Арену»
Стадион «Газпром Арена» в Петербурге, где пройдут матчи футбольного чемпионата Европы 2020 года, оценил голливудский актер Арнольд Шварценеггер.
Мойка78 вчера в 10:21
Здоровье
Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США
Южный Федеральный 05:50
Футбол
«Тоттенхэм» разгромно проиграл «Брайтону» и потерял Льориса
«Тоттенхэм» уступил «Брайтону» в матче 8-го тура АПЛ.
ProstoProSport 09:30
Армия и оружие
Украинский эксперт пригрозил России «москитной ордой роботов-киллеров»
Одним из элементов "асимметричного щита сдерживания российской агрессии" должна стать разработка Украиной "дронов-киллеров", считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
РИА Новости 13:13
Футбол
Клопп высказался о победе «Ливерпуля» над «Лестером»
Газета.Ru 13:36
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 02:47
Технологии
В России запустили реакторы самого мощного в мире атомного ледокола
На новом российском атомном ледоколе "Арктика" состоялся пуск ядерных реакторов, сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на представителя госкорпорации "Росатом".
Вести.Финанс вчера в 00:50
Политика
Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.
Lenta.ru вчера в 05:41