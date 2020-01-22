Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий. Шестой год в моей стране идёт война, шестой год как Россия аннексировала у нас часть территорий.

Зеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе

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