Политика
News.ruЗеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий. Шестой год в моей стране идёт война, шестой год как Россия аннексировала у нас часть территорий.
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Политика
Зеленский предложил ЕС принять Украину вместо Великобритании
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Брюсселю принять Украину в состав ЕС вместо Великобритании.
Политика
Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле
Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
Политика
Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении
Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.
Происшествия
Губернатор Ставропольского края попал в ДТП
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в Instagram, что попал в ДТП, пострадал его водитель.
Общество
Власти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань
Власти Китая закрыли для выезда город Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, сообщает South China Morning Post.
Футбол
В РФС признали выборы главы РПЛ нелегитимными
В РФС признали досрочные выборы президента РПЛ, которые выиграл Сергей Прядкин, нелегитимными, сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники.
Общество
В России предложили понизить пенсионный возраст многодетным отцам
Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно, следует из электронной базы данных нижней палаты.
Авто
Бледные тени: автомобили, которые не покупают в России
Основываясь на статистике продаж новых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, «Известия» составили список наименее популярных автокомпаний страны.
Происшествия
Два человека госпитализированы в Петербурге с подозрением на ОРВИ
Двух человек доставили в клиническую инфекционную больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге с подозрением на ОРВИ, один из них россиянин, другой — гражданин Китая.
Общество
Макрон вступил в перепалку с полицией у церкви в Иерусалиме
В Старом городе Иерусалима на входе в базилику Святой Анны в среду произошла словесная перепалка между президентом Франции Эммануэлем Макроном и полицией Иерусалимского округа, сообщил в среду портал израильской газеты "Едиот ахронот".
Наука
Открыты Т-клетки для универсальной и доступной иммунотерапии рака
Эксперименты на культурах клеток и грызунах подтвердили, что лимфоциты нового типа успешно атакуют опухоли различного происхождения.
Технологии
ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны
Согласно концепции, которую предлагает ФАС: с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов; с 2021 года — для планшетов; с 2022 года — для компьютеров; с 2023 года — для Smart ТВ и ТВ-приставок.
Здоровье
Иммунолог назвала средства для защиты от китайского коронавируса
Пока вирусологи ищут вакцину от китайского коронавируса, россияне могут обезопасить себя, надевая респиратор и используя специальные назальные средства, заявила газете ВЗГЛЯД иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
Футбол
«Спартак» подтвердил переход С. Бакаева в «Рубин»
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: Король никуда не уходит
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал видеоролик о подготовке к бою с Тони Фергюсоном.
Политика
Глава МВФ заговорила с премьером Украины на русском языке
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева обратилась к украинскому премьеру Алексею Гончаруку на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе на русском языке.
Экономика
Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности России
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности на период до 2030 года, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.
Кино
Фильм о мечтах воронежской девушки показали в Москве
В московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма о простой девушке из Воронежа, у которой есть семь острых желаний, но которая застряла в аэропорту.
Космос
Китай полностью ввёл в строй крупнейший в мире радиотелескоп
В КНР окончательно введён в эксплуатацию самый большой и чувствительный в мире одиночный радиотелескоп.
Фигурное катание
Зуева об ошибке Тарасовой и Морозова на ЧЕ: просто потеряли контроль
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов ошиблись на поддержке во время исполнения короткой программы на чемпионате Европы в Граце из-за того, что потеряли контроль, сказала тренер спортивной пары Марина Зуева.
Футбол
Руководство «Зенита» подтвердило уход Кокорина в «Сочи»
Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев не стал отрицать информацию о достигнутых договоренностях с футбольным клубом "Сочи" по поводу аренды Александра Кокорина до конца нынешнего сезона.
Футбол
ВЭБ начал переговоры о продаже ЦСКА
Первый заместитель председателя государственной корпорации ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев рассказал о стартовавших переговорах с инвесторами по продаже компанией своего пакета акций московского ЦСКА.
Общество
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Авто
Mitsubishi оставил в России дизельный Mitsubishi Pajero Sport
Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, который появится в России в декабре 2020 года, сохранит дизельный двигатель.
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал ее пропажу
После разговора с сиделкой из реабилитационного Европейского медицинского центра (ЕМЦ) на Рублево-Успенском шоссе Telegram-канал "НеМалахов" сообщил, что российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк якобы "пропала".
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Политика
После отставки Мединский станет помощником Путина по культуре
Происшествия
Александр Емельяненко арестован за хулиганство
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за утреннее хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.