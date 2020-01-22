Политика

News.ruNews.ruЗеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий. Шестой год в моей стране идёт война, шестой год как Россия аннексировала у нас часть территорий.
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Зеленский заявил о «новой нормальности» и обвинил Россию в аннексии

Газета.Ru16:07

Зеленский на форуме в Давосе вновь обвинил Россию в аннексии территорий

ТАСС11:00

Зеленский на форуме в Давосе обвинил Россию в аннексии

Московский Комсомолец12:39

В Давосе Зеленский в очередной раз обвинил Россию в аннексии Крыма

Красная весна11:40

Зеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе

News.ru11:39

Зеленский обвинил Россию в «аннексии» территорий

Rambler News Service11:13

Зеленский рассказал о «новой нормальности» и обвинил Россию в аннексии

Lenta.ru12:46
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Политика

Зеленский предложил ЕС принять Украину вместо Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Брюсселю принять Украину в состав ЕС вместо Великобритании.
Lenta.ru 11:40
Политика

Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле

Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
RT на русском 08:36
Политика

Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении

Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.
РБК 09:04
Происшествия

Губернатор Ставропольского края попал в ДТП

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в Instagram, что попал в ДТП, пострадал его водитель.
ТАСС 13:54
Общество

Власти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань

Власти Китая закрыли для выезда город Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, сообщает South China Morning Post.
РБК 15:11
Футбол

В РФС признали выборы главы РПЛ нелегитимными

В РФС признали досрочные выборы президента РПЛ, которые выиграл Сергей Прядкин, нелегитимными, сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:43
Общество

В России предложили понизить пенсионный возраст многодетным отцам

Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно, следует из электронной базы данных нижней палаты.
РИА Новости 13:25
Авто

Бледные тени: автомобили, которые не покупают в России

Основываясь на статистике продаж новых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, «Известия» составили список наименее популярных автокомпаний страны.
Известия 03:00
Происшествия

Два человека госпитализированы в Петербурге с подозрением на ОРВИ

Двух человек доставили в клиническую инфекционную больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге с подозрением на ОРВИ, один из них россиянин, другой — гражданин Китая.
RT на русском 10:56
Общество

Макрон вступил в перепалку с полицией у церкви в Иерусалиме

В Старом городе Иерусалима на входе в базилику Святой Анны в среду произошла словесная перепалка между президентом Франции Эммануэлем Макроном и полицией Иерусалимского округа, сообщил в среду портал израильской газеты "Едиот ахронот".
Интерфакс 13:06
Наука

Открыты Т-клетки для универсальной и доступной иммунотерапии рака

Эксперименты на культурах клеток и грызунах подтвердили, что лимфоциты нового типа успешно атакуют опухоли различного происхождения.
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Технологии

ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны

Согласно концепции, которую предлагает ФАС: с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов; с 2021 года — для планшетов; с 2022 года — для компьютеров; с 2023 года — для Smart ТВ и ТВ-приставок.
РБК 12:29
Здоровье

Иммунолог назвала средства для защиты от китайского коронавируса

Пока вирусологи ищут вакцину от китайского коронавируса, россияне могут обезопасить себя, надевая респиратор и используя специальные назальные средства, заявила газете ВЗГЛЯД иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
Взгляд.ру 08:50
Футбол

«Спартак» подтвердил переход С. Бакаева в «Рубин»

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Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: Король никуда не уходит

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал видеоролик о подготовке к бою с Тони Фергюсоном.
Bookmaker-ratings.ru 08:36
Политика

Глава МВФ заговорила с премьером Украины на русском языке

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева обратилась к украинскому премьеру Алексею Гончаруку на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе на русском языке.
Газета.Ru 11:04
Экономика

Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности России

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности на период до 2030 года, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.
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Кино

Фильм о мечтах воронежской девушки показали в Москве

В московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма о простой девушке из Воронежа, у которой есть семь острых желаний, но которая застряла в аэропорту.
Горком 10:20
Космос

Китай полностью ввёл в строй крупнейший в мире радиотелескоп

В КНР окончательно введён в эксплуатацию самый большой и чувствительный в мире одиночный радиотелескоп.
Вести.Наука 09:10
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости 07:49
Фигурное катание

Зуева об ошибке Тарасовой и Морозова на ЧЕ: просто потеряли контроль

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов ошиблись на поддержке во время исполнения короткой программы на чемпионате Европы в Граце из-за того, что потеряли контроль, сказала тренер спортивной пары Марина Зуева.
РИА Новости 16:44
Футбол

Руководство «Зенита» подтвердило уход Кокорина в «Сочи»

Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев не стал отрицать информацию о достигнутых договоренностях с футбольным клубом "Сочи" по поводу аренды Александра Кокорина до конца нынешнего сезона.
Вести.Ru 07:12
Футбол

ВЭБ начал переговоры о продаже ЦСКА

Первый заместитель председателя государственной корпорации ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев рассказал о стартовавших переговорах с инвесторами по продаже компанией своего пакета акций московского ЦСКА.
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Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском 13:24
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Mitsubishi оставил в России дизельный Mitsubishi Pajero Sport

Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, который появится в России в декабре 2020 года, сохранит дизельный двигатель.
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Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк прокомментировал ее пропажу

После разговора с сиделкой из реабилитационного Европейского медицинского центра (ЕМЦ) на Рублево-Успенском шоссе Telegram-канал "НеМалахов" сообщил, что российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк якобы "пропала".
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Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
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После отставки Мединский станет помощником Путина по культуре

RuNews24.ru вчера в 17:07
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Александр Емельяненко арестован за хулиганство

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за утреннее хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
РИА Новости 02:42
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Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru 15:24
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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