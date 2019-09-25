Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".

Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН

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