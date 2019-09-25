Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 15:31, Вашингтон
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