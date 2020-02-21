Политика

Российская газетаРоссийская газетаЗеленский пообещал наказать «вирусологов в спортивных костюмах»

Политик уверен, что "кто-кто специально сеял среди людей панику". Речь идет о "вирусологах в спортивных костюмах", добавил Зеленский.
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