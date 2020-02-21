Политика
ИзвестияЗеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах. Соответствующее видеообращение он опубликовал в пятницу, 21 февраля, в своем Facebook.
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Зеленский обвинил «вирусологов» в спортивных костюмах в организации беспорядков
Взгляд.рувчера в 20:50
Зеленский обвинил «вирусологов в спортивных костюмах» в организации беспорядков
Московский Комсомолецвчера в 17:26
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Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из союза с Россией по добыче нефти из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-2019 в Китае.
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В декабре 2019 года звезда начала тускнеть. Блеск составляет всего лишь 36%. Однако изменение яркости происходит не впервые.
Армия и оружие
Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
Сирийское агентство SANA опубликовало видео отражения атаки боевиков в районе деревни Нейраб к западу от Саракиба в провинции Идлиб.
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Сбой произошёл на Сокольнической линии московского метро
Сбой в движении поездов произошёл на Сокольнической линии Московского метрополитена из-за человека на пути.
Политика
Путин объяснил происхождение отличий в языке русских и украинцев
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Общество
Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону
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К 2020 году масштабные продажи смартфонов с сетью 5G составят 199 миллионов по всей планете, или 15% от всех поставок таких гаджетов.
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий в будущем
Ненюченко объяснила, что пенсии будут снижаться из-за наличия «ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости и теневой выплаты заработной платы».
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США не планируют размещать новые ядерные ракеты в Европе
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HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Хоккей
Панарин набрал больше 80 очков в третьем сезоне НХЛ подряд
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин набрал больше 80 очков в третьем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд.
Авто
Назвали цены на обновленный Hyundai Solaris
Общество
Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках.
Единоборства
В Лас-Вегасе прошло контрольное взвешивание боксеров Уайлдера и Фьюри
Происшествия
Подросток попытался убить ребенка в Мурманской области
Подросток из города Кандалакша Мурманской области попытался убить ребенка, по данному факту возбуждено уголовное дело.
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Один из пострадавших при пожаре в доме в Красноярске погиб
Один из пострадавших в результате пожара в жилом доме в Красноярске умер в больнице.
Политика
Сенатор поддержал инициативу упрощенного получения гражданства РФ
Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков прокомментировал данные о предоставление упрощенного порядка получения гражданства России для приезжих из Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Единоборства
Результаты Bellator 239: Амосов и Молдавский одержали победы
В Такервилле, США, состоялся турнир Bellator 239, в главном событии которого не знающий поражений украинский полусредневес Ярослав Амосов продолжил свое победное шествие, взяв верх над американцем Эдом Рутом.
Футбол
Руни проводит 500-й матч в английских чемпионатах
Нападающий "Дерби Каунти" Уэйн Руни проводит 500-й матч в английских чемпионатах, сообщает "Би-би-си".
Кино
«Зов предков», «Соник в кино» и Семен Альтов. Праздники ждут
Сценарий: Майкл Грин, Джек Лондон История Бэка, дружелюбного пса, чья размеренная домашняя жизнь перевернулась с ног на голову во времена золотой лихорадки в 1880-х, когда его вырвали из дома в Калифорнии и перевезли в дикую и холодную Аляску.
Наука
Просмотр телевизора помог птицам выбрать свежую еду
Армия и оружие
Украинские военные заявили о десяти обстрелах в Донбассе за сутки
Украинские военные заявили о десяти обстрелах своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил Украины.
Гаджеты
Рассекречен дизайн смартфона Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Здоровье
В Японии изучат действие препаратов против гриппа на коронавирус
Като добавил, что власти изучат действие различных препаратов против гриппа на коронавирусную инфекцию, и если какое-либо из средств продемонстрирует свою эффективность, то ведомство намерено предпринять меры, чтобы данный препарат был доступен для использования в медицинских учреждениях.
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $59
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $59 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 19 февраля.
Политика
Белый дом попросил составить списки противников Трампа
Руководитель управления кадров Белого дома Джонни Макэнти заявил, что противников президента США Дональда Трампа больше не будут повышать по службе в другие ведомства, передает ТАСС.
Общество
Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу
Политика
Сандерс призвал Россию «держаться подальше» от выборов в США
Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия якобы пытается помочь Сандерсу на выборах президента США-2020.