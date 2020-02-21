Политика
РИА НовостиЗеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»
Глава государства отметил, что речь идет об "известных миру вирусологах в спортивных костюмах". Также он заявил, что понимает, что у местных жителей происходящее вызвало обеспокоенность. Зеленский подчеркнул, что заказчики и организаторы этой "дикости" должны понести ответственность.
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Зеленский обвинил «вирусологов в спортивных костюмах» в организации беспорядков
Московский Комсомолец17:26
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Впервые Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) и Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) встретились друг с другом на ринге 1 декабря 2018 года.
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Запущенная в Куру ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника
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Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко.
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Политика
Макрон: конфликт в Идлибе грозит Европе новым миграционным кризисом
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что боевые действия в сирийском Идлибе грозят Европе новым миграционным кризисом, передает ТАСС.
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Экономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине
Экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский оценил заявление постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана, согласно которому Киев должен за счёт структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня Польши.
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Мантуров объяснил, кого затронет повышение налога на старые автомобили
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В Перми пройдёт второй международный фестиваль научно-популярного кино
С 21 февраля по 1 марта в Перми пройдёт второй международный фестиваль научно-популярного кино Future.doc.
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Россиянку задержали в Испании по запросу США
Сотрудницу подведомственного «Россельхознадзору» Всероссийского центра карантина растений россиянку Олесю Красилову задержали в Испании во время краткосрочной служебной командировки — женщину поместили под стражу на острове Тенерифе.
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МИД заявил о нарушении Норвегией договора о Шпицбергене
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