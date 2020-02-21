Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах. Соответствующее видеообращение он опубликовал в пятницу, 21 февраля, в своем Facebook.
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Зеленский пообещал наказать «вирусологов в спортивных костюмах» за беспорядки

Комсомольская правдавчера в 23:37

Зеленский рассказал о «вирусологах в спортивных костюмах» на Украине

RT на русскомвчера в 14:49

Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

Известиявчера в 18:40

Зеленский пообещал наказать заказчиков нападения на вернувшихся из КНР

РИА Новостивчера в 15:29

Зеленский пообещал наказать виновных в бунте из-за коронавируса украинцев

Lenta.ruвчера в 15:13

Зеленский обвинил «вирусологов» в спортивных костюмах в организации беспорядков

Взгляд.рувчера в 20:50

Зеленский пообещал наказать за беспорядки в поселке, куда эвакуировали украинцев из Китая

ТАССвчера в 14:02
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Общество

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости вчера в 14:22
Общество

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
РИА Новости вчера в 14:00
Политика

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Идлибе, передает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
Газета.Ru вчера в 12:15
Происшествия

В Красноярске пять человек пострадали при пожаре в жилом доме

РИА Новости вчера в 21:04
Общество

Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

Петербургские власти нашли работу местной жительнице Зинаиде Беликовой, которая во время встречи с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась на материальное положение и проблемы со здоровьем.
РИА Новости вчера в 14:05
Кино

Мартин Скорсезе написал письмо режиссеру «Паразитов»

Московский Комсомолец вчера в 21:06
Общество

В Испании по запросу США задержали россиянку

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Вести.Ru вчера в 09:18
Политика

Сандерс посоветовал Путину «держаться подальше» от выборов в США

Сенатор от Вермонта Берни Сандерс, который собирается участвовать в выборах от Демократической партии, прокомментировал статью The Washington Post о том, что Россия пытается вмешаться в президентскую кампанию и помочь ему.
РБК вчера в 16:50
Общество

Эвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков

По словам украинского министра у одного из водителей автобуса «немножко поднялась температура».
REGNUM вчера в 23:43
Политика

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

РИА Новости вчера в 03:18
Политика

Посольство России ответило на обвинения США в кибератаках на Грузию

Посольство России в Вашингтоне ответило на обвинение США в кибератаках на Грузию. Сообщение диппредставительства опубликовано в Facebook.
Lenta.ru вчера в 23:25
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК вчера в 20:42
Политика

В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском вчера в 12:50
Политика

Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР

Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.
RT на русском вчера в 13:48
Общество

Российских родителей предупредили о смертельной игре школьников

«В Израиль пришла смертельная игра, она сейчас распространяется по всему миру, подсекают под ноги, если ребенок не знает, как падать, ударяется головой», — пишут родители.
URA.Ru 20 февраля в 14:31
Религия

Церковь отмечает Вселенскую родительскую субботу

Православные христиане отмечают Вселенскую (мясопустную) родительскую субботу — особый день поминовения усопших.
Православие и Мир вчера в 22:13
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Газета.Ru вчера в 23:17
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами США и России в Сирии

В сети появился видеоролик, в котором американская бронемашина вытесняет российский «Тигр» с дороги в сирийском городе Камышлы.
Известия 19 февраля в 22:57
Происшествия

В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение

В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Известия вчера в 16:29
Политика

Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы

Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины.
РИА Новости вчера в 15:20
Армия и оружие

США на учениях сымитировали ядерный удар по России

В ходе учений была сымитирована реакция США, в ходе которой Вашингтон "отвечает ядерным ударом против России".
РИА Новости вчера в 17:44
Политика

Путин надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений

Президент России Владимир Путин заявил, что не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран, но отмечает изменение позиции украинского лидера.
Коммерсантъ вчера в 03:30
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

РИА Новости 20 февраля в 20:39
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Новосибирском

Известия вчера в 13:27
Общество

Коронавирус не помешает работе петербургского Форума труда

В этом году к традиционным площадкам для проведения форума – «Экспофорум» и кампус СПбГУ «Михайловская дача» – добавится Таврический дворец.
Петербургский дневник вчера в 09:01
Общество

У снятой с поезда под Брянском гражданки КНР не обнаружили коронавирус

У гражданки Китая, которая была снята с поезда в Брянской области из-за высокой температуры и госпитализирована с подозрением на коронавирус COVID-19, наличие этого возбудителя не подтвердилось.
Известия вчера в 15:15
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поскользнулась на платье

На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
VSE42.RU 20 февраля в 21:40
Футбол

На фанатов «Бенфики» напали в Харькове после матча с «Шахтером»

Болельщики португальской "Бенфики" были атакованы украинскими фанатами после матча 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера".
Pravda.Ru вчера в 03:05
Хоккей

Панарин набрал больше 80 очков в третьем сезоне НХЛ подряд

Играя с «Каролиной Харрикейнз», форвард забил шайбу в ворота соперника и выполнил результативную передачу, таким образом, набрав два очка.
КМВ Новости вчера в 23:35
Шоу-бизнес

Жену Джигана Оксану Самойлову выписали из роддома

RuNews24.ru вчера в 03:55
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