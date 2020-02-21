Политика
ИзвестияЗеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах. Соответствующее видеообращение он опубликовал в пятницу, 21 февраля, в своем Facebook.
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Зеленский пообещал наказать «вирусологов в спортивных костюмах» за беспорядки
Комсомольская правдавчера в 23:37
Зеленский обвинил «вирусологов» в спортивных костюмах в организации беспорядков
Взгляд.рувчера в 20:50
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