Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах. Соответствующее видеообращение он опубликовал в пятницу, 21 февраля, в своем Facebook.

Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

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