Политика
Газета.RuЗеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»
В них участвовали "вирусологи в спортивных костюмах" - те же, кто ранее, как "уважаемые аграрии", выступали против рынка земли. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Глава страны также намекнул на причастность к этому своего предшественника Петра Порошенко.
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Музыка
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Единоборства
Прямой эфир боя Уайлдер — Фьюри 2. Реванш покажут на «Рен ТВ»
На ринге встретятся чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер и экс-чемпион мира Тайсон Фьюри. Это будет вторая схватка боксёров.
Общество
Москвичей предупредили о возвращении зимы
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о возвращении зимней погоды в московский регион, передает RT.
Армия и оружие
СМИ узнали о создании опытного образца гиперзвуковой ракеты для Су-57
Для истребителя пятого поколения Су-57 была разработана малогабаритная гиперзвуковая ракета, опытный образец которой уже создан.
Гаджеты
LG W10 Alpha: смартфон начального уровня с поддержкой Dual VoLTE
Экономика
Туроператоры просят Мишустина компенсировать убытки от коронавируса
Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой рассмотреть возможность компенсации потерь туроператоров из-за ситуации с коронавирусом в Китае, как это планируется сделать в отношении Минтранса.
Общество
Украинский педиатр Комаровский: людьми в Санжарах манипулируют все
По словам Комаровского, главная вина лежит на государственных чиновниках, которые должны разъяснить местным жителям состояние приехавших на карантин людей.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Энергетика
Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться
Казалось бы, избыток на рынке и текущие сверхнизкие цены на сжиженный газ должны охладить пыл строителей новых заводов СПГ.
Экономика
Минприроды предложило запретить перевалку нефти с судна на судно
Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин предложил запретить рейдовую перевалку грузов, за исключением сельскохозяйственных, в акваториях российских морей для снижения аварийных случаев.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать «королевский» бренд
По данным BBC, после отказа от королевских обязанностей супружеской паре будет запрещено пользоваться названием Sussex Royal.
Здоровье
Подарок ко Дню защиты детей. Власти Нижнего хотят закрыть детскую хирургию
Третий митинг протеста против закрытия детского хирургического отделения в больнице № 40 Нижнего Новгорода состоялся 22 февраля в Автозаводском районе города, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
Политика
Стал известен вопрос для голосования по поправкам в Конституцию
В Госдуме рассказали, какую формулировку планируется использовать в бюллетене для общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.
Хоккей
Овечкин высказался о своем 700-м голе в НХЛ
Общество
Ученые проследили источник распространения коронавируса в Китае
Специалисты проанализировали находящиеся в базе данных GISAID EpiFlu геномные данные 93 образцов нового типа коронавируса, собранные в 12 странах на четырех континентах (которые были внесены в базу до 12 февраля), а также источники заражения и пути распространения.
Политика
Сандерс выиграл праймериз в Неваде
На праймериз Демократической партии в американском штате Невада выиграл кандидат в президенты США Берни Сандерс.
Шоу-бизнес
Юная дочь Климовой блеснула на балу со своим бойфрендом
17-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой Елизавета блеснула на Ломоносовском балу в роскошном вечернем платье со своим бойфрендом.
Политика
Зеленский принял отставку главы Тернопольской области после протестов
"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине при эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.
Общество
Россиян хотят штрафовать за борщевик
Совет Федерации направил в министерство юстиции РФ предложения к новой редакции Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках, передает РИА Новости.
Общество
В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
Здоровье
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 433 человек
Южнокорейские медики сообщили в субботу о выявлении еще 87 случаев заражения новым коронавирусом Covid-19, передает агентство Yonhap.
Общество
В Италии оценили возможность приостановки Шенгена из-за коронавируса
Италия в настоящее время не намерена добиваться приостановки действия Шенгенского соглашения в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 и считает это драконовской мерой, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Наука
Ученые рассказали, когда появился коронавирус
Китайские ученые заявили, что источником коронавируса COVID-19 был не рынок в Ухане, как считалось ранее.
Происшествия
Нацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД
Нацполиция Украины возбудила уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) в доме экс-министра иностранных дел в Киевской области, сообщается на сайте ведомства.
Армия и оружие
США не планируют размещать новые ядерные ракеты в Европе
Наука
Ученые выяснили, что сосуды и сердце регулируют разные механизмы
Российские ученые обнаружили, что работу сердца и сосудов регулируют разные механизмы, которые не зависят друг от друга.
Шоу-бизнес
Пелагея рассказала о жизни после развода
Певица Пелагея рассказала о жизни после развода с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Кино
Анонсированы новые «Звездные войны»
Напомним, что в мае 2019 года компания Walt Disney анонсировала прокатный график трех пока безымянных фильмов серии "Звездные войны", которые будут представлены 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года.
Культура
Леонид Парфенов представит «Русских грузинов»
Сделаны "грузины" примерно так же, как прошлая работа Парфенова, "Русские евреи". И тоже фильм поделен на две серии.