Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

В них участвовали "вирусологи в спортивных костюмах" - те же, кто ранее, как "уважаемые аграрии", выступали против рынка земли. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Глава страны также намекнул на причастность к этому своего предшественника Петра Порошенко.
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«Вирусологи» в спортивных костюмах обратились к Зеленскому

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«Вирусологи в спортивных костюмах» записали видеообращение к Зеленскому

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