В них участвовали "вирусологи в спортивных костюмах" - те же, кто ранее, как "уважаемые аграрии", выступали против рынка земли. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Глава страны также намекнул на причастность к этому своего предшественника Петра Порошенко.

Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

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