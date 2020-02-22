Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

В них участвовали "вирусологи в спортивных костюмах" - те же, кто ранее, как "уважаемые аграрии", выступали против рынка земли. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Глава страны также намекнул на причастность к этому своего предшественника Петра Порошенко.
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Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

Газета.Ru01:45

Зеленский пообещал наказать за беспорядки в поселке, куда эвакуировали украинцев из Китая

ТАССвчера в 14:02

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РИА Новостивчера в 16:54

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Московский Комсомолецвчера в 17:26

Зеленский рассказал о «вирусологах в спортивных костюмах» на Украине

RT на русскомвчера в 14:49

Зеленский пообещал наказать «вирусологов в спортивных костюмах»

РБКвчера в 23:55
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 04:27, Ашберн
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Ночью 22 февраля украинские военные пресекли попытку прорваться через линию соприкосновения в Донбассе, сообщил в Facebook штаб операции объединенных сил Украины.
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