Политика
Газета.RuЗеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»
В них участвовали "вирусологи в спортивных костюмах" - те же, кто ранее, как "уважаемые аграрии", выступали против рынка земли. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Глава страны также намекнул на причастность к этому своего предшественника Петра Порошенко.
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Зеленский обвинил «вирусологов» в спортивных костюмах в организации беспорядков
Взгляд.рувчера в 20:50
Зеленский обвинил «вирусологов в спортивных костюмах» в организации беспорядков
Московский Комсомолецвчера в 17:26
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