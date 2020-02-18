Президент Украины Владимир Зеленский заявил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе. Об этом сообщает «112 Украина», ссылаясь на страницу Зеленского в Facebook. По его словам, утром 18 февраля была осуществлена атака на позиции ВСУ вблизи ряда населённых пунктов.

Зеленский заявил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе

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