Политика
Аргументы и ФактыЗеленский заявил, что готов искать взаимопонимание с жителями Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности искать взаимопонимание с жителями Донбасса. Заявление Зеленский сделал во время своего посещения населенного пункта Золотое в районе разведения сил и средств. Зеленский провел встречи с местными жителями и военными.
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Шоу-бизнес
Андрей Малахов оправдался перед Ольгой Серябкиной за скандальный эфир
В Сети разгорелся скандал из-за передачи Андрея Малахова «Прямой эфир», где темой выпуска стал эскорт.
Super.ru 14:40
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
Происшествия
Во Вьетнаме на пляже нашли умершую россиянку
Во Вьетнаме на пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан нашли тело 71-летней россиянки, сообщает газета VN Express.
РИА Новости 10:58
Общество
Памятник воинам-освободителям осквернили в Риге
Вечерняя Москва 14:47
Фигурное катание
Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости 18:27
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13.36 по местному времени (12.36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
РИА Новости 15:52
Здоровье
Российский онколог назвал простые способы снизить риск развития рака
Медик рекомендовал употреблять больше клетчатки и сделать прививки Доктор медицинских наук Николай Жуков рассказал "Комсомольской правде", как простыми способами можно максимально защититься от онкологических заболеваний.
АМИТЕЛ 24 октября в 02:12
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге
Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения автобуса ПАЗ и легковых машин Huyndai Solaris и Audi Q3 в Санкт-Петербурге.
RT на русском 17:35
Происшествия
Люди пострадали при взрыве сейфа в квартире в Новокузнецке
Два человека пострадали при взрыве сейфа в квартире в городе Новокузнецке.
REGNUM 07:08
Происшествия
Появились кадры с места расстрела солдат в военной части в Забайкалье
Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал первые фотографии с места расстрела сослуживцев солдатом Рамилем Шамсутдиновым в военной части в Забайкалье.
Газета.Ru 04:46
Футбол
Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча
Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.
Газета.Ru 11:36
Космос
Космический таймлапс: завораживающий снимок с борта МКС
Астронавт Кристина Кох сделала завораживающий таймлапс-снимок сразу из 400 кадров, снятых во время пролета МКС над Африкой.
РЕН ТВ 23 октября в 21:34
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru вчера в 15:51
Армия и оружие
ВСУ угодили в ловушку в Донбассе – военкоры
Южный Федеральный 02:38
Шоу-бизнес
Полина Гагарина из-за болезни отменила концерт в Екатеринбурге
ТагилСити.ру вчера в 03:08
Политика
Пушков рассказал о неготовности Киева к разведению сил
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинские власти не готовы к разведению сил. Об этом он написал в своем Twitter.
Газета.Ru 18:50
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Игромания.ру вчера в 15:19
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова возобновила роман с рэпером Pharaoh
На вечеринке, организованной в «Москва-Сити», модель дала понять, что возобновила роман с рэпером Pharaoh.
Актуальные Новости 08:40
Происшествия
В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб
По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
РБК 18:50
Хоккей
Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм)
Ярославский «Локомотив» на домашней площадке оказался сильнее петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 ОТ.
Чемпионат 12:57
Футбол
Фанаты «Суонси Сити» напечатали посадочные талоны на имя Эмилиано Салы
Фанаты «лебедей» напечатали плакаты, сделанные в виде посадочных талонов вымышленной авиакомпании «Суонси Сити Эйрлайнс» на имя Салы.
Чемпионат 13:00
Общество
Роскомнадзор опубликовал экспертизу о вреде от песен Егора Крида
«Медиасреда выступлений Е. Крида способствует крайнему эмоциональному напряжению, погружая несовершеннолетнего (и совершеннолетнего) в стрессовое состояние, блокирующее развитие интеллекта», — говорится в документе, опубликованном на сайте Роскомнадзора.
РБК вчера в 13:20
Политика
Лавров обсудил по телефону с Помпео ситуацию в Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках телефонного разговора обсудил с государственным секретарем США Майком Помпео положение дел в Сирии, а также отношения Вашингтона и Москвы.
iReactor 11:37
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Общество
«Победа» передумала резко повышать цены на билеты
Российский лоукостер «Победа» повысит цены на перелеты из-за границы в Россию не на 25 евро (более 1770 рублей), как планировалось ранее, а на пять евро (около 350 рублей).
Lenta.ru 19:03
Здоровье
Иркутский губернатор ответил на критику из-за низких зарплат врачей
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ответил на критику из-за низких зарплат медиков в регионе.
Sibnovosti.ru 23 октября в 22:14
Культура
Rolling Stone представил рейтинг самых страшных сериалов
Gazeta.SPb 14:13
Шоу-бизнес
Тимати бросил недавно родившую Решетову и уехал на Мальдивы
Возлюбленная Тимати – модель Анастасия Решетова, несколько дней назад родила ему сына.
Bimru.ru 07:44