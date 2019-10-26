Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЗеленский заявил, что готов искать взаимопонимание с жителями Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности искать взаимопонимание с жителями Донбасса. Заявление Зеленский сделал во время своего посещения населенного пункта Золотое в районе разведения сил и средств. Зеленский провел встречи с местными жителями и военными.
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Зеленский назвал «эмоциональными» разговоры с националистами про «президента-лоха»

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Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
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Во Вьетнаме на пляже нашли умершую россиянку

Во Вьетнаме на пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан нашли тело 71-летней россиянки, сообщает газета VN Express.
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Памятник воинам-освободителям осквернили в Риге

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Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
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В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13.36 по местному времени (12.36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
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Медик рекомендовал употреблять больше клетчатки и сделать прививки Доктор медицинских наук Николай Жуков рассказал "Комсомольской правде", как простыми способами можно максимально защититься от онкологических заболеваний.
АМИТЕЛ 24 октября в 02:12
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге

Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения автобуса ПАЗ и легковых машин Huyndai Solaris и Audi Q3 в Санкт-Петербурге.
RT на русском 17:35
Происшествия

Люди пострадали при взрыве сейфа в квартире в Новокузнецке

Два человека пострадали при взрыве сейфа в квартире в городе Новокузнецке.
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Появились кадры с места расстрела солдат в военной части в Забайкалье

Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал первые фотографии с места расстрела сослуживцев солдатом Рамилем Шамсутдиновым в военной части в Забайкалье.
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Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча

Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.
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Валттери Боттас: До последнего поворота всё шло неплохо

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Космический таймлапс: завораживающий снимок с борта МКС

Астронавт Кристина Кох сделала завораживающий таймлапс-снимок сразу из 400 кадров, снятых во время пролета МКС над Африкой.
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Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru вчера в 15:51
Армия и оружие

ВСУ угодили в ловушку в Донбассе – военкоры

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ТагилСити.ру вчера в 03:08
Политика

Пушков рассказал о неготовности Киева к разведению сил

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинские власти не готовы к разведению сил. Об этом он написал в своем Twitter.
Газета.Ru 18:50
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»

«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
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Алеся Кафельникова возобновила роман с рэпером Pharaoh

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В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб

По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
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Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм)

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке оказался сильнее петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 ОТ.
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Футбол

Фанаты «Суонси Сити» напечатали посадочные талоны на имя Эмилиано Салы

Фанаты «лебедей» напечатали плакаты, сделанные в виде посадочных талонов вымышленной авиакомпании «Суонси Сити Эйрлайнс» на имя Салы.
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Роскомнадзор опубликовал экспертизу о вреде от песен Егора Крида

«Медиасреда выступлений Е. Крида способствует крайнему эмоциональному напряжению, погружая несовершеннолетнего (и совершеннолетнего) в стрессовое состояние, блокирующее развитие интеллекта», — говорится в документе, опубликованном на сайте Роскомнадзора.
РБК вчера в 13:20
Политика

Лавров обсудил по телефону с Помпео ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках телефонного разговора обсудил с государственным секретарем США Майком Помпео положение дел в Сирии, а также отношения Вашингтона и Москвы.
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Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

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Российская газета вчера в 23:21
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«Победа» передумала резко повышать цены на билеты

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Lenta.ru 19:03
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Иркутский губернатор ответил на критику из-за низких зарплат врачей

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ответил на критику из-за низких зарплат медиков в регионе.
Sibnovosti.ru 23 октября в 22:14
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Тимати бросил недавно родившую Решетову и уехал на Мальдивы

Возлюбленная Тимати – модель Анастасия Решетова, несколько дней назад родила ему сына.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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