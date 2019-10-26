Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности искать взаимопонимание с жителями Донбасса. Заявление Зеленский сделал во время своего посещения населенного пункта Золотое в районе разведения сил и средств. Зеленский провел встречи с местными жителями и военными.

Зеленский заявил, что готов искать взаимопонимание с жителями Донбасса

Шоу-бизнес Андрей Малахов оправдался перед Ольгой Серябкиной за скандальный эфир В Сети разгорелся скандал из-за передачи Андрея Малахова «Прямой эфир», где темой выпуска стал эскорт.

Армия и оружие Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.

Происшествия Во Вьетнаме на пляже нашли умершую россиянку Во Вьетнаме на пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан нашли тело 71-летней россиянки, сообщает газета VN Express.

Фигурное катание Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.

Происшествия В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13.36 по местному времени (12.36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.

Здоровье Российский онколог назвал простые способы снизить риск развития рака Медик рекомендовал употреблять больше клетчатки и сделать прививки Доктор медицинских наук Николай Жуков рассказал "Комсомольской правде", как простыми способами можно максимально защититься от онкологических заболеваний.

Происшествия Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения автобуса ПАЗ и легковых машин Huyndai Solaris и Audi Q3 в Санкт-Петербурге.

Происшествия Люди пострадали при взрыве сейфа в квартире в Новокузнецке Два человека пострадали при взрыве сейфа в квартире в городе Новокузнецке.

Происшествия Появились кадры с места расстрела солдат в военной части в Забайкалье Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал первые фотографии с места расстрела сослуживцев солдатом Рамилем Шамсутдиновым в военной части в Забайкалье.

Футбол Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.

Космос Космический таймлапс: завораживающий снимок с борта МКС Астронавт Кристина Кох сделала завораживающий таймлапс-снимок сразу из 400 кадров, снятых во время пролета МКС над Африкой.

Общество Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.

Политика Пушков рассказал о неготовности Киева к разведению сил Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинские власти не готовы к разведению сил. Об этом он написал в своем Twitter.

Кино «Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» «Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.

Шоу-бизнес Алеся Кафельникова возобновила роман с рэпером Pharaoh На вечеринке, организованной в «Москва-Сити», модель дала понять, что возобновила роман с рэпером Pharaoh.

Происшествия В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.

Хоккей Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм) Ярославский «Локомотив» на домашней площадке оказался сильнее петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 ОТ.

Футбол Фанаты «Суонси Сити» напечатали посадочные талоны на имя Эмилиано Салы Фанаты «лебедей» напечатали плакаты, сделанные в виде посадочных талонов вымышленной авиакомпании «Суонси Сити Эйрлайнс» на имя Салы.

Общество Роскомнадзор опубликовал экспертизу о вреде от песен Егора Крида «Медиасреда выступлений Е. Крида способствует крайнему эмоциональному напряжению, погружая несовершеннолетнего (и совершеннолетнего) в стрессовое состояние, блокирующее развитие интеллекта», — говорится в документе, опубликованном на сайте Роскомнадзора.

Политика Лавров обсудил по телефону с Помпео ситуацию в Сирии Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках телефонного разговора обсудил с государственным секретарем США Майком Помпео положение дел в Сирии, а также отношения Вашингтона и Москвы.

Происшествия Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.

Общество «Победа» передумала резко повышать цены на билеты Российский лоукостер «Победа» повысит цены на перелеты из-за границы в Россию не на 25 евро (более 1770 рублей), как планировалось ранее, а на пять евро (около 350 рублей).