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Зеленский объяснил увольнение послов Украины в Чехии, Германии, Венгрии и Индии ротацией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал увольнение послов, представляющих Украину в девяти странах, обычной ротацией.
Взгляд.ру
"Кандидатуры готовятся по линии министерства иностранных дел", - отметил Зеленский.
ТАСС
Уволенный в субботу посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее подвергся критике в связи с высказываниями о лидере украинских националистов Степане Бандере.
РИА Новости
От должностей были освобождены послы Украины в Венгрии, Чехии, Норвегии, Индии (посол в Индии также представлял Украину в Непале, Бангладеш, на Шри-Ланке и Мальдивах) и Германии.
Народные новости

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