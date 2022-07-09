РИА НовостиЗеленский объяснил увольнение послов Украины в Чехии, Германии, Венгрии и Индии ротациейПрезидент Украины Владимир Зеленский назвал увольнение послов, представляющих Украину в девяти странах, обычной ротацией.Взгляд.ру"Кандидатуры готовятся по линии министерства иностранных дел", - отметил Зеленский.ТАССУволенный в субботу посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее подвергся критике в связи с высказываниями о лидере украинских националистов Степане Бандере.РИА НовостиОт должностей были освобождены послы Украины в Венгрии, Чехии, Норвегии, Индии (посол в Индии также представлял Украину в Непале, Бангладеш, на Шри-Ланке и Мальдивах) и Германии.Народные новостиЧитать далееСвернутьПолитическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаLife.ruФАНГазета.RuПрофильАргументы и ФактыАбзацТК ЗвездаЯмал-МедиаРамблерПодробнее о событииЗеленский объяснил увольнение ряда украинских послов ротациейRT на русском17:30Зеленский объяснил увольнение послов Украины в Чехии, Германии, Венгрии и Индии ротациейРИА Новостивчера в 16:28Зеленский объяснил ротацией увольнение ряда послов УкраиныИзвестиявчера в 16:54Зеленский объяснил ротацией увольнение послов в ряде стран, в том числе в ГерманииКоммерсантъвчера в 16:47Президент Украины Владимир Зеленский объяснил ротацией увольнение послов в ряде странLenta.ru17:06Зеленский объяснил увольнение послов Украины в девяти странахВзгляд.рувчера в 15:59Зеленский назвал увольнение послов Украины, в том числе в ФРГ, обычной ротациейТАССвчера в 15:58Показать ещёОценить78Поделиться