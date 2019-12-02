Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский сравнил отсутствие диалога с Путиным с бегом на месте

Будущие переговоры Зеленский назвал "победой" для Киева. Украинский лидер подчеркнул, что решить вооруженный конфликт на юго-востоке страны можно только дипломатическими методами.
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с чего всё началось
Окончательно решить проблему мирного урегулирования конфликта в Донбассе без участия российского президента невозможно, заявил
 президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook.
РБК10:03

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Зеленский сравнил отсутствие диалога с Путиным с бегом на месте

РИА Новости11:46

Зеленский заявил о необходимости диалога с Путиным по вопросу конфликта в Донбассе

Газета.Ru09:59

Зеленский обосновал важность диалога с Путиным

Вести.Ru10:44

Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте

Lenta.ru10:33

Зеленский назвал диалог по Донбассу без Путина бегом на месте

РБК10:03

Зеленский сравнил отсутствие диалога с Путиным с бегом на месте

Телеканал 360°11:30

Зеленский: без диалога с Путиным решение конфликта в Донбассе будет стоять на месте

ТАСС09:43
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 19:32, Ашберн
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

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Автомобиль в понедельник в британском графстве Эссекс сбил группу школьников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
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Прекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника

Газета.Ru 14:06
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Роберт Паттинсон объяснил, почему не может назвать Бэтмена супергероем

Мойка78 16:27
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Путин подписал закон о СМИ-иноагентах

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Lenta.ru 12:59
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Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без мамы

Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте этого года на 39-м году жизни.
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Политика

Захарова высказалась о правах жителей Донбасса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала киевские власти соблюдать права жителей Донбасса, передает ТАСС.
Газета.Ru 18:11
Политика

Трамп: После заявлений Зеленского дело по импичменту «закрыто»

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Росбалт 16:42
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Общая добыча нефти в США остановит свой неудержимый рост в 2020 году и продолжит расти более сдержанными темпами.
Lenta.ru 19:00
Энергетика

WSJ: нефть Brent исчезнет в следующем году

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Трудовой кодекс, касающихся взыскания с работодателей долгов по зарплате.
FreeNews-Volga 11:36
Происшествия

Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.
Lenta.ru 18:03
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета 06:02
Транспорт

В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт

ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
РИА Новости 03:20
Политика

Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма

Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
Krym.News 08:47
Общество

«РИА Новости» узнало стоимость разработки нового российского авианосца

Новый авианосец, который планируют создать в России, предусматривает водоизмещение 65 – 70 тыс. т, а стоимость его разработки и строительства может обойтись порядка 300 – 400 млрд руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
РБК 04:30
Гаджеты

Apple купила бизнес Intel по производству модемов

Intel официально завершила продажу большей части своего бизнеса по производству модемов для смартфонов компании Apple, говорится в сообщении Intel.
Rambler News Service 09:45
Общество

На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку

Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Lenta.ru 07:14
Политика

В ФБР заявили о «потенциальной угрозе» российских приложений

В ФБР считают, что все мобильные приложения, которые разработаны в России могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу».
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Спорт

Команда России примет участие в Евро-2020

Матчи будут проходить в 12 странах, в состязании примут участие 24 команды. Уже 30 ноября состоится жеребьевка Евро-2020.
Афанасий-бизнес 03:51
Экономика

Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан

Нацбанк Таджикистана (НБТ) заверил, что денежные переводы из России не будут остановлены, так как таджикский регулятор уже начал работу с системой «Юнистрим» и подписал соглашение с Western Union, а договор с Contact должен быть подписан в ближайшее время.
РБК 16:00
Общество

Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»

По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.
ГЛАС.RU 30 ноября в 10:18
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Вышел тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

В сети появился короткий тизер фильма «Не время умирать», 25-го в серии об агенте MI6 Джеймсе Бонде.
Аргументы и Факты 06:10
Происшествия

Появилось видео с места обрушения автомобильного моста в Оренбурге

Следственный комитет России опубликовал видео с места крушения автомобильного моста в Оренбурге.
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Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Экономика

Стали известны темпы роста зарплат белорусских бюджетников в 2020 году

Сделать решительный шаг к росту заработных плат в бюджетной сфере планирует в наступающем году кабинет министров Беларуси.
Российская газета 06:30
Экономика

«Укржелдорога» с марта 2020 года будет повышать цены на билеты ежемесячно

"Укржелдорога" планирует ежемесячно с марта по декабрь 2020 года повышать цены на билеты, а на средства от индексации тарифов закупить 26 новых вагонов.
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Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 30 ноября в 03:40
Культура

Зрители наградили «Звездой театрала» режиссера Кирилла Серебренникова

ТАСС 13:59
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Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
РИА Новости 01:39
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