Политика
ИзвестияЗеленский объяснил важность диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вести прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным необходимо ради возвращения удерживаемых лиц и завершения конфликта в Донбассе.
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Кино
Гран-при премии «Золотой орел» получил «Текст»
Политика
Лукашенко отказался «растворять» Беларусь в «братской России»
Белорусский президент назвал налоговый маневр попыткой надавить на Беларусь, предпринятой намеренно.
Космос
Астрономы обнаружили странные объекты, вращающиеся вокруг черной дыры в нашей галактике
Астрономы Калифорнийского университета недавно обнаружили нечто неожиданное рядом с черной дырой внутри Млечного Пути - 4 таинственных объекта, каждый из которых похож на пару странных тел.
Происшествия
Четыре человека погибли в результате землетрясения на востоке Турции
Министр МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что в результате землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции, по предварительным данным, погибли четыре человека.
Политика
Рейтинг доверия Путину после послания достиг максимума за три месяца
Рейтинг доверия россиян российскому президенту Владимиру Путину вырос после его выступления с посланием к Федеральному собранию на 2,6%, достигнув максимума за последние три месяца.
Здоровье
Во Франции зафиксировали два случая заболевания коронавирусом
Два случая заболевания новым типом коронавируса зафиксированы во французских городах Париж и Бордо, заявила министр здравоохранения Франции Аньес Бузен.
Общество
Boeing отложил первый испытательный полет самолета 777X
Корпорация Boeing отложила первый испытательный полет новейшего самолета Boeing 777X.
Политика
Зеленский заявил о вечном «шраме» в отношениях РФ и Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт в Донбассе не останется бесследным для российско-украинских отношений, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с шестью машинами на севере Москвы
На севере Москвы столкнулись шесть автомобилей, в результате аварии погиб один человек, сообщает в пятницу, 24 января, столичная Госавтоинспекция в своем Twitter.
Авто
Автоэксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Эксперты журнала "За рулем" рассказали о пяти привычках водителей, которые могут нанести вред даже новой машине.
Шоу-бизнес
Мать Жанны Фриске не планирует делать из ее квартиры «музей»
Недавно сестра покойной Жанны Фриске Наталья показала поклонникам квартиру певицы и провела небольшую экскурсию.
Происшествия
ФСБ задержала работавшего на спецслужбы Украины жителя Крыма
Сотрудники ФСБ задержали крымчанина, который по заданию спецслужб Украины устраивал схроны со взрывчаткой, передает РИА "Новости".
Кино
Актер Трухин опасается очередного срыва съемок седьмых «Сватов»
Общество
Экс-глава РКК «Энергия» станет исполнительным директором компании
Ранее сообщалось, что руководившему РКК "Энергия" в 2018-2019 годах Романову, пониженному в прошлом году до первого замгендиректора корпорации, в связи с сокращением текущей должности предложено занять еще более низкую должность - первого заместителя генерального конструктора по испытаниям космических аппаратов и разгонных блоков.
Кино
В Фонде Абрамовича пока не отказали в поддержке новому фильму Звягинцева
Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» бизнесмена Романа Абрамовича пока не прекращает поддержку нового фильма режиссера Андрея Звягинцева.
Игры
Компания Valve сообщила о готовности Half-Life: Alyx
Футбол
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Кельн» в чемпионате Германии
Дортмундская "Боруссия" на своем поле разгромила "Кельн" в матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу.
Гаджеты
Samsung обновит старые флагманы до Android 10
В диалоге представитель компании упомянул, что модели Galaxy S8 и Galaxy Note 8 в скором времени должны обновиться до Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0.
Культура
Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны
Популярная в начале "нулевых" телевикторина "Слабое звено" возвращается в эфир. Ввести программу будет бессменная Мария Киселева.
Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Наука
Фотограф показал, как выглядит снежинка на макрофотографии
Фотографу удалось настолько близко запечатлеть снежинку, что можно в подробностях рассмотреть ее узоры.
Шоу-бизнес
У Оксаны Воеводиной диагностировали отёк костного мозга
Известная победительница смотров красоты, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V сообщила, что у нее диагностировали тяжелые заболевания.
Наука
Змеи признаны первоисточником китайского коронавируса
В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.
Теннис
Роджер Федерер выиграл 100-й матч на Australian Open
Происшествия
Шесть человек стали жертвами стрельбы в немецком Рот-ам-Зе
В немецком городе Рот-ам-Зе неизвестный устроил стрельбу, в результате чего погибли шесть человек.