Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский объяснил важность диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вести прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным необходимо ради возвращения удерживаемых лиц и завершения конфликта в Донбассе.
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Зеленский объяснил, зачем ведет прямой диалог с Путиным

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Lenta.ru15:38

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Зеленский: веду прямой диалог с Путиным, чтобы вернуть людей и закончить войну

Газета.Ru15:13
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