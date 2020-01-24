Введение прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным является важным, поскольку это дает возможность завершить конфликт в Донбассе и продолжить обмен удерживаемых лиц. Об этом в интервью израильскому 9-му каналу заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Происшествия В Турции назвали число пострадавших при землетрясении Три человека погибли и 225 пострадали в городе Элязыг при сильном землетрясении на востоке Турции, еще трое погибли и 45 пострадали в провинции Малатья, заявили губернаторы этих провинций Четин Октай Калдырым и Айдын Баруш.

Политика Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму, сообщили три дипломатических источника из ЕС агентству Рейтер.

Здоровье Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай Туристам из РФ не рекомендовано отправляться в КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации в этой стране, об этом сообщается на сайте российского Роспотребнадзора.

Экономика Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.

Авто Ждём техосмотра и подорожания ОСАГО Скандальный медосмотр перенесли на июль Попытка внедрить новую процедуру в ноябре закончилась грандиозным скандалом (даже Владимир Путин вмешался), потому что резко увеличила стоимость медосмотра – до 7-8 тысяч рублей.

Политика Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.