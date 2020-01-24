Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский объяснил важность прямого диалога с Путиным

Введение прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным является важным, поскольку это дает возможность завершить конфликт в Донбассе и продолжить обмен удерживаемых лиц. Об этом в интервью израильскому 9-му каналу заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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Зеленский объяснил, зачем ведет прямой диалог с Путиным

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