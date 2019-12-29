Политика
Общественное телевидение РоссииЗеленский назвал передачу экс-беркутовцев политическим решением
Читайте такжеКиев подтвердил, что Украине передали 76 человек в рамках обмена пленными Он это назвал сложным, политическим решением.
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Происшествия
В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек
Происшествия
На Ямале во время пожара на месторождении погибли люди
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
Технологии
Microsoft может ввести подписку на Windows 10
Microsoft планирует сделать свою операционную систему Windows 10 по подписке.
Армия и оружие
Алжир показал покупаемые у России истребители Су-57 и Су-35
Следует уточнить, что сутками ранее стало известно о том, что Алжир приобрёл у России 42 боевых самолёта, включая истребители Су-32, Су-35 и Су-57, однако, данные о заключённом контракте являются весьма противоречивыми, в частности, по одним сведениям, общая сумма составили порядка 6 млрд. долларов, а по другим – порядка 4-4,5 млрд. долларов.
Общество
В Китае учёный осуждён на три года за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) приговорил китайского учёного Хэ Цзянькуя к трём годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов.
Экономика
В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке.
Авто
В Турции разработали собственный автомобиль
Реджеп Тайип Эрдоган лично презентовал журналистам прототип первого автомобиля, разработанного в Турции.
Хоккей
Финляндия разгромила Казахстан на МЧМ
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Происшествия
МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета под Алма-Атой
Следователи рассматривают три версии крушения пассажирского самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате, сообщил 30 декабря глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.
Происшествия
В Хабаровском крае задержали предполагаемого вербовщика террористов
В Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который подозревается в вербовке в террористическую организацию.
Происшествия
Стрельба в Техасе: в больнице умер раненый прихожанин
Политика
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России
Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля.
Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков написали письмо руководству ВФЛА
Российские легкоатлеты Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков и Мария Ласицкене написали руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) открытое письмо.
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед проститутками
Общество
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Политика
Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
Политика
Депутат предложил контролировать поведение чиновников на корпоративах
Как отмечает Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости), некоторые муниципальные и государственные служащие после новогодних корпоративов часто публикуют в социальных сетях не соответствующие своему статусу фотографии и видео.
Экономика
Российские миллиардеры рекордно разбогатели
Состояние российских миллиардеров за 2019 год увеличилось на 52,9 миллиарда долларов.
Происшествия
В Ростове-на-Дону два человека погибли и пять пострадали в ДТП
Два человека погибли и пятеро пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Ростове-на-Дону в ночь на понедельник, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
Кино
Названы фильмы, которые стоит посмотреть в новогодние праздники
Экономика
Игорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы
Чайка вложил в НИК 400 млн руб. и получил 80% компании, оставшиеся 20% — Алексей Трошин — основатель инжинирингового центра «Элтех СПб», который возглавил НИК.
Армия и оружие
В провинции Ракка турецкие военные атаковали сирийские позиции
Политика
Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию
Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
Политика
Байден объяснил свой отказ давать показания по импичменту Трампа
Кандидат в президенты США Джо Байден рассказал, почему не будет давать показания в рамках импичмента действующего американского лидера Дональда Трампа.
Футбол
«Рома» может быть продана за 780 миллионов евро
Римляне ведут переговоры с компанией The Friedkin Group. Сумма сделки оценивается в 780 миллионов евро.
Здоровье
В Якутии число заболевших корью увеличилось до 51 человека
Число заболевших корью в Якутии увеличилось до 51 человека, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.
Наука
Самое древнее свидетельство родительской любви обнаружено в Канаде
На острове Кейп-Бретон в Новой Шотландии палеонтологи обнаружили древнейшее свидетельство родительской любви.