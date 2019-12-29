Политика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииЗеленский назвал передачу экс-беркутовцев политическим решением

Читайте такжеКиев подтвердил, что Украине передали 76 человек в рамках обмена пленными Он это назвал сложным, политическим решением.
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Зеленский назвал «политическим» решение Киева передать в ходе обмена «беркутовцев»

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Следует уточнить, что сутками ранее стало известно о том, что Алжир приобрёл у России 42 боевых самолёта, включая истребители Су-32, Су-35 и Су-57, однако, данные о заключённом контракте являются весьма противоречивыми, в частности, по одним сведениям, общая сумма составили порядка 6 млрд. долларов, а по другим – порядка 4-4,5 млрд. долларов.
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Суд города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) приговорил китайского учёного Хэ Цзянькуя к трём годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов.
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Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке.
Российская газета 00:16
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Реджеп Тайип Эрдоган лично презентовал журналистам прототип первого автомобиля, разработанного в Турции.
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Финляндия разгромила Казахстан на МЧМ

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
ТАСС вчера в 05:15
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Известия вчера в 23:49
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В Хабаровском крае задержали предполагаемого вербовщика террористов

В Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который подозревается в вербовке в террористическую организацию.
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Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля.
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Ласицкене, Сидорова и Шубенков написали письмо руководству ВФЛА

Российские легкоатлеты Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков и Мария Ласицкене написали руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) открытое письмо.
Коммерсантъ вчера в 11:30
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Охлобыстин извинился перед проститутками

Lenta.ru вчера в 21:01
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Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Известия вчера в 20:06
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Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти

За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
РИА Новости вчера в 12:20
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Депутат предложил контролировать поведение чиновников на корпоративах

Как отмечает Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости), некоторые муниципальные и государственные служащие после новогодних корпоративов часто публикуют в социальных сетях не соответствующие своему статусу фотографии и видео.
РИА Новости вчера в 22:23
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Состояние российских миллиардеров за 2019 год увеличилось на 52,9 миллиарда долларов.
Lenta.ru 00:52
Происшествия

В Ростове-на-Дону два человека погибли и пять пострадали в ДТП

Два человека погибли и пятеро пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Ростове-на-Дону в ночь на понедельник, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
РИА Новости 00:11
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Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
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В Якутии число заболевших корью увеличилось до 51 человека

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Самое древнее свидетельство родительской любви обнаружено в Канаде

На острове Кейп-Бретон в Новой Шотландии палеонтологи обнаружили древнейшее свидетельство родительской любви.
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