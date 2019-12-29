Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский объяснил выдачу экс-бойцов «Беркута» при обмене в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в воскресенье заявил, что выдача в рамках обмена пленными в Донбассе экс-сотрудников спецподразделения "Беркут" была условием обмена и сложным политическим решением. В воскресенье в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Зеленский объяснил выдачу экс-бойцов «Беркута» при обмене в Донбассе

РИА Новости16:23

Зеленский объяснил передачу экс-беркутовцев при обмене в Донбассе

RT на русском15:53

Зеленский объяснил решение включить «беркутовцев» в обмен с Донбассом

РБК15:43

Зеленский: решение обменять «беркутовцев» было политическим

Московский Комсомолец17:52

Зеленский назвал освобождение бывших беркутовцев политическим решением

Lenta.ru15:29

Зеленский: Киев решил обменять беркутовцев по политическим мотивам

News.ru15:19

Зеленский объяснил, почему бывших «беркутовцев» включили в обмен с Донбассом

Газета.Ru16:45
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 22:04, Ашберн
Происшествия

Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва

Ранее в понедельник сообщения об угрозе взрыва стали поступать в детские сады Хабаровска, детей из них эвакуируют и размещают в ближайших школах.
ТАСС 20:20
Политика

Bloomberg оценил достижения Путина за 20 лет у власти в России

Bloomberg оценил результаты двадцатилетнего пребывания российского лидера Владимира Путина у власти.
RT на русском 16:13
Кино

Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика

На момент съемок "Лолиты" Лайон было 15 лет и Владимир Набоков, который принимал участие в написании сценария по собственному роману, лично выбрал Сью на роль Лолиты.
Новые Известия вчера в 07:35
Происшествия

Двое судимых пациентов сбежали из психиатрической больницы в Чите

Сотрудники полиции разыскивают двоих пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Чите.
РЕН ТВ вчера в 03:26
Культура

Шнуров высмеял Сюткина на «Вечернем Урганте»

Музыкант Сергей Шнуров, который является наставником шоу «Голос», подшутил над своим коллегой Валерием Сюткиным.
Рамблер 04:28
Происшествия

В Хабаровском крае задержали подозреваемого в вербовке террористов

В Хабаровском крае задержан пропагандист и вербовщик международной террористической организации, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону.
РИА Новости 21:49
Хоккей

Сборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккею

Сборная России проиграла команде США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
РБК 15:47
Кино

Новые «Звездные войны» за восемь дней заработали $500 млн

Бюджет девятых «Звездных войн» составляет 275 миллионов долларов.
RuNews24.ru вчера в 06:35
Происшествия

Жертвами взрыва на военном параде в Йемене стали девять человек

По меньшей мере девять человек погибли, 30 получили ранения в результате взрыва на военном параде в городе Эд-Далиа в Йемене.
News.ru 05:23
Хоккей

Овечкин стал третьим хоккеистом НХЛ по голам в большинстве

ProstoProSport вчера в 23:28
Общество

Трамп отреагировал на то, что в Канаде вырезали сцену с ним из фильма

РИА Новости 26 декабря в 20:49
Транспорт

Стоимость проезда в автобусах и такси города Назарово изменится

Стоимость поездки в такси изменится лишь в новогоднюю ночь и в первый день 2020 года.
Назарово-Онлайн 20:29
Авто

Экс-ведущий Top Gear рассказал, как он определяет качество автомобилей

Экс-ведущий шоу Top Gear Джеймс Мэй заявил, что качество и надежность автомобилей напрямую зависят от чистоты туалетов на заводах, где их выпускают.
Автоновости дня 07:07
Экономика

В России может появиться авиакомпания для Дальнего Востока

Правительство рассматривает вариант создания авиакомпании на Дальнем Востоке для решения проблемы транспортной доступности региона.
RT на русском 21:21
Политика

Освобождённый по обмену учёный Логунов обвинил украинские СМИ во лжи

Харьковский учёный Мехти Логунов после освобождения в рамках обмена между Киевом, ДНР и ЛНР обвинил украинские СМИ во лжи о его деле.
News.ru 14:56
Авто

«АвтоВАЗ» поднимает цены на автомобили

В среднем на 2% подорожают с нового года автомобили Lada. При этом, компания еще не сообщила официально о повышении, а цены подняла.
Avtodrug 27 декабря в 05:00
Политика

Америка назвала способ избежать санкций за «Северный поток-2»

В положении о санкциях в отношении компаний, участвующих в «Северном потоке-2», говорится о полной блокировке всех американских активов подрядчиков, а также о запрете на операции с ними и на въезд представителей этих компаний в США.
LentaChel.ru 27 декабря в 20:55
Общество

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
РИА Новости вчера в 09:54
Авто

Названа цена серийной цифровой приборной панели для Lada Vesta

В сети появилась информация о цене новой цифровой приборной панели для Lada Vesta фирмы Car Modifications Group.
МонаВиста 27 декабря в 12:44
Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу

Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
News.ru 08:30
Армия и оружие

Не менее 17 человек погибли при атаке талибов в Афганистане

РЕН ТВ 01:36
Гаджеты

Инженерные образцы процессоров Intel Comet Lake-S замечены в Китае

Характеристики инженерных образцов процессоров Comet Lake-S в последние дни активно обсуждаются по мотивам появления слайдов из официальных презентаций Intel, но фотографии реальных экземпляров воодушевляют аудиторию гораздо сильнее.
3DNews 01:33
Политика

«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов договора по транзиту газа

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в соцсетях рассказал о ходе работы над соглашениями о транзите газа из РФ в Украину.
Piter.tv 01:38
Общество

Россиян предупредили о размножающихся в новогодних салатах микробах

Россиянам дали советы по хранению салатов, а также рассказали о сроках годности блюда. Рекомендации приводятся на сайте Роспотребнадзора.
Lenta.ru 20:39
Футбол

Лэмпард назвал отвратительными первые полчаса дерби против «Арсенала»

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард назвал отвратительными первые полчаса дерби против "Арсенала".
Газета.Ru 14:53
Политика

В Минске рассказали о ходе переговоров с Москвой по интеграции

Как заявлял по итогам переговоров президентов двух стран министр экономического развития Максим Орешкин, финальные договоренности между Россией и Белоруссией в части интеграции блокируют три группы вопросов: в сфере нефти, газа и налогов.
РИА Новости 14:15
Политика

Адвокат Трампа вел переговоры с Мадуро в 2018 году, сообщает СМИ

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в сентябре 2018 года провел неофициальные телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
РИА Новости 20:32
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками после критики Водонаевой

РИА Новости 20:04
Хоккей

Капитан сборной Канады извинился за инцидент во время гимна России

Rambler News Service 05:19
Происшествия

В Иркутской области двое детей погибли при пожаре в жилом доме

Пожар произошел в жилом двухквартирном доме в Иркутской области, двое детей погибли, одна девочка спаслась, сообщает МЧС России в воскресенье.
РИА Новости 01:13
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное