Политика
РИА НовостиЗеленский объяснил выдачу экс-бойцов «Беркута» при обмене в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в воскресенье заявил, что выдача в рамках обмена пленными в Донбассе экс-сотрудников спецподразделения "Беркут" была условием обмена и сложным политическим решением. В воскресенье в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными.
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Происшествия
Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва
Ранее в понедельник сообщения об угрозе взрыва стали поступать в детские сады Хабаровска, детей из них эвакуируют и размещают в ближайших школах.
Политика
Bloomberg оценил достижения Путина за 20 лет у власти в России
Bloomberg оценил результаты двадцатилетнего пребывания российского лидера Владимира Путина у власти.
Кино
Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика
На момент съемок "Лолиты" Лайон было 15 лет и Владимир Набоков, который принимал участие в написании сценария по собственному роману, лично выбрал Сью на роль Лолиты.
Происшествия
Двое судимых пациентов сбежали из психиатрической больницы в Чите
Сотрудники полиции разыскивают двоих пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Чите.
Культура
Шнуров высмеял Сюткина на «Вечернем Урганте»
Музыкант Сергей Шнуров, который является наставником шоу «Голос», подшутил над своим коллегой Валерием Сюткиным.
Происшествия
В Хабаровском крае задержали подозреваемого в вербовке террористов
В Хабаровском крае задержан пропагандист и вербовщик международной террористической организации, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону.
Хоккей
Сборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккею
Сборная России проиграла команде США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
Кино
Новые «Звездные войны» за восемь дней заработали $500 млн
Бюджет девятых «Звездных войн» составляет 275 миллионов долларов.
Происшествия
Жертвами взрыва на военном параде в Йемене стали девять человек
По меньшей мере девять человек погибли, 30 получили ранения в результате взрыва на военном параде в городе Эд-Далиа в Йемене.
Хоккей
Овечкин стал третьим хоккеистом НХЛ по голам в большинстве
Общество
Трамп отреагировал на то, что в Канаде вырезали сцену с ним из фильма
Транспорт
Стоимость проезда в автобусах и такси города Назарово изменится
Стоимость поездки в такси изменится лишь в новогоднюю ночь и в первый день 2020 года.
Авто
Экс-ведущий Top Gear рассказал, как он определяет качество автомобилей
Экс-ведущий шоу Top Gear Джеймс Мэй заявил, что качество и надежность автомобилей напрямую зависят от чистоты туалетов на заводах, где их выпускают.
Экономика
В России может появиться авиакомпания для Дальнего Востока
Правительство рассматривает вариант создания авиакомпании на Дальнем Востоке для решения проблемы транспортной доступности региона.
Политика
Освобождённый по обмену учёный Логунов обвинил украинские СМИ во лжи
Харьковский учёный Мехти Логунов после освобождения в рамках обмена между Киевом, ДНР и ЛНР обвинил украинские СМИ во лжи о его деле.
Авто
«АвтоВАЗ» поднимает цены на автомобили
В среднем на 2% подорожают с нового года автомобили Lada. При этом, компания еще не сообщила официально о повышении, а цены подняла.
Политика
Америка назвала способ избежать санкций за «Северный поток-2»
В положении о санкциях в отношении компаний, участвующих в «Северном потоке-2», говорится о полной блокировке всех американских активов подрядчиков, а также о запрете на операции с ними и на въезд представителей этих компаний в США.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
Авто
Названа цена серийной цифровой приборной панели для Lada Vesta
В сети появилась информация о цене новой цифровой приборной панели для Lada Vesta фирмы Car Modifications Group.
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Гаджеты
Инженерные образцы процессоров Intel Comet Lake-S замечены в Китае
Характеристики инженерных образцов процессоров Comet Lake-S в последние дни активно обсуждаются по мотивам появления слайдов из официальных презентаций Intel, но фотографии реальных экземпляров воодушевляют аудиторию гораздо сильнее.
Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов договора по транзиту газа
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в соцсетях рассказал о ходе работы над соглашениями о транзите газа из РФ в Украину.
Общество
Россиян предупредили о размножающихся в новогодних салатах микробах
Россиянам дали советы по хранению салатов, а также рассказали о сроках годности блюда. Рекомендации приводятся на сайте Роспотребнадзора.
Футбол
Лэмпард назвал отвратительными первые полчаса дерби против «Арсенала»
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард назвал отвратительными первые полчаса дерби против "Арсенала".
Политика
В Минске рассказали о ходе переговоров с Москвой по интеграции
Как заявлял по итогам переговоров президентов двух стран министр экономического развития Максим Орешкин, финальные договоренности между Россией и Белоруссией в части интеграции блокируют три группы вопросов: в сфере нефти, газа и налогов.
Политика
Адвокат Трампа вел переговоры с Мадуро в 2018 году, сообщает СМИ
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в сентябре 2018 года провел неофициальные телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Хоккей
Капитан сборной Канады извинился за инцидент во время гимна России
Происшествия
В Иркутской области двое детей погибли при пожаре в жилом доме
Пожар произошел в жилом двухквартирном доме в Иркутской области, двое детей погибли, одна девочка спаслась, сообщает МЧС России в воскресенье.