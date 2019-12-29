Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в воскресенье заявил, что выдача в рамках обмена пленными в Донбассе экс-сотрудников спецподразделения "Беркут" была условием обмена и сложным политическим решением. В воскресенье в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными.

Зеленский объяснил выдачу экс-бойцов «Беркута» при обмене в Донбассе

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