Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский объяснил выдачу экс-бойцов «Беркута» при обмене в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в воскресенье заявил, что выдача в рамках обмена пленными в Донбассе экс-сотрудников спецподразделения "Беркут" была условием обмена и сложным политическим решением. В воскресенье в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Зеленский назвал «политическим» решение Киева передать в ходе обмена «беркутовцев»

ТАСС15:42

Зеленский объяснил выдачу экс-бойцов «Беркута» при обмене в Донбассе

РИА Новости16:23

Зеленский объяснил передачу экс-беркутовцев при обмене в Донбассе

RT на русском15:53

Зеленский объяснил решение включить «беркутовцев» в обмен с Донбассом

РБК15:43

Зеленский назвал освобождение бывших беркутовцев политическим решением

Lenta.ru15:29

Зеленский: решение обменять «беркутовцев» было политическим

Московский Комсомолец15:27

Владимир Зеленский объявил о выполнении первой части минских соглашений

Говорит Москва15:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 17:27, Ашберн
Политика

ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян

«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
RT на русском 13:40
Хоккей

Сборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккею

РБК 15:47
Происшествия

Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах выросло до 28

По меньшей мере 28 человек погибли в результате тайфуна "Фанфон" на Филиппинах.
ТАСС 26 декабря в 22:14
Гаджеты

Рассекречена дата выхода умных часов Amazfit Bip

Ранее сообщалось, что в Huami готовятся к презентации модели умных часов – Amazfit Bip S. Теперь разработчики объявили официальную дату выхода устройства.
Goroday.ru 09:59
Общество

Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокара

Телеканал 360° 27 декабря в 12:55
Гаджеты

Huawei сертифицировала складной Mate Xs с зарядкой на 65 Вт

Новинку заметили в базе данных китайского регулятора 3 С, где она проходит под модельным номером TAH-AN00m.
Astera 15:58
Происшествия

Житель Подмосковья погиб от взрыва петарды

Газета.Ru 02:17
Политика

Bloomberg оценил достижения Путина за 20 лет у власти в России

Bloomberg оценил результаты двадцатилетнего пребывания российского лидера Владимира Путина у власти.
RT на русском 16:13
Наука

Лишний вес может помочь больным в борьбе с некоторыми видами рака

Ugpressa.ru вчера в 05:55
Общество

Трансгендер принял роды у забеременевшего от трансгендера трансгендера

Как сообщает издание The Mirror, роды у британца принял доктор-трансгендер.
Lenta.ru 04:26
Политика

Киев заявил о намерении вернуть из республик Донбасса еще 300 пленных

Киев продолжит переговоры о возвращении из Донбасса еще примерно 300 пленных, заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Валерия Лутковская в воскресенье, 29 декабря, в эфире украинского телеканала «Наш».
Известия 16:40
Шоу-бизнес

Бузова улетела в Куршевель на Новый год вместе с Манукяном

Телезвезда Ольга Бузова улетела в новогодний отпуск вместе с рэп-исполнителем Давидом Манукяном.
News.ru 08:00
Хоккей

Что говорит Валерий Брагин о результатах молодёжной сборной России на МЧМ-2020

Молодёжная сборная России потерпела поражение от команды США (1:3) на МЧМ-2020 и опустилась на второе место в турнирной таблице группы В. После окончания встречи главный тренер россиян Валерий Брагин рассказал, что пока не получается у команды.
Чемпионат 16:59
Общество

Путин подписал закон о повышении МРОТ на 850 рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 12 130 руб. в месяц.
Коммерсантъ вчера в 10:07
Армия и оружие

США нанесли удары по объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии

США нанесли оборонительные удары по пяти объектам шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла", сообщается в заявлении помощника министра обороны Соединенных Штатов Джонатана Хоффмана.
Газета.Ru 13:14
Политика

Пушков: слова Путина задели поляков за живое

Сенатор Алексей Пушков убежден, что слова президента России Владимира Путина о польском после в нацистской Германии были столь агрессивно восприняты поляками, потому что задели их за живое.
Свободная Пресса вчера в 20:36
Шоу-бизнес

Кристина Асмус оказалась в больнице

Российская актриса театра, кино и ТВ Кристина Асмус, имя которой в последнее время сопровождал резонансный "голый скандал", госпитализирована в Москве.
Российская газета 13:08
Транспорт

Движение поездов на Калининской линии московского метро восстановлено

Движение поездов на Калининской линии московского метро восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
ТАСС 14:50
Армия и оружие

Минобороны: Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие

Газета.Ru вчера в 07:04
Хоккей

Овечкин вышел на третье место по голам в большинстве за карьеру в НХЛ

РБК вчера в 23:45
Музыка

Миллиард просмотров набрал клип Nirvana на YouTube

Клип Smells Like Teen Spirit рок-группы Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube.
Газета.Ru 07:32
Армия и оружие

Оснащенный «Калибрами» корабль «Ингушетия» приняли в Черноморский флот

Малый ракетный корабль "Ингушетия" с высокоточным универсальным комплексом "Калибр" вошел в состав Черноморского флота России.
Комсомольская правда вчера в 03:52
Гаджеты

Realme X50 окажется полным клоном Redmi K30 5G

Realme X50 на рынке будет конкурировать с Redmi K30 5G, но после раскрытия технических характеристик стало понятно, что будущая новинка технически является «клоном» конкурента.
Astera 14:11
Шоу-бизнес

Дочь Тимати Алиса укусила бабушку Симону Юнусову за палец на ноге

Недавно Симона Юнусова показала сюжет в Instagram, на котором малышка укусила ее за большой палец на ноге.
OAnews 08:21
Хоккей

Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился

Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
РЕН ТВ вчера в 21:17
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru вчера в 14:46
Экономика

Зеленский оценил выплату «Газпрома» «Нафтогазу»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «большой победой» выплату «Газпромом» «Нафтогазу» почти трех миллиардов долларов.
Мойка78 27 декабря в 16:58
Шоу-бизнес

Лицо сына Елены Яковлевой перекосило после сведения тату

Денис Шальных, сын Елены Яковлевой, который надумал удалить татуировки с лица, прошел еще одну болезненную процедуру.
Вечерний курьер вчера в 13:39
Кино

Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы

Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Аргументы и Факты 27 декабря в 16:13
Технологии

«Газпром нефть» провела на Сахалине первую в России сейсморазведку с помощью станций «КРАБ»

РИА Сахалин-Курилы 27 декабря в 22:38
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное