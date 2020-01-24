Политика
РБКЗеленский объяснил значимость прямого диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский ведет прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы продолжить обмен пленными и закончить конфликт в Донбассе. Об этом он заявил в интервью израильскому «9-му каналу».
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Зеленский: веду прямой диалог с Путиным, чтобы вернуть людей и закончить войну
Газета.Ruвчера в 15:13
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:47, Ашберн
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