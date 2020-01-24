Политика

РБКРБКЗеленский объяснил значимость прямого диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский ведет прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы продолжить обмен пленными и закончить конфликт в Донбассе. Об этом он заявил в интервью израильскому «9-му каналу».
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Зеленский объяснил значимость прямого диалога с Путиным

РБКвчера в 19:27

Зеленский: веду прямой диалог с Путиным, чтобы вернуть людей и закончить войну

Газета.Ruвчера в 15:13

Зеленский объяснил важность прямого диалога с Путиным

РИА Новостивчера в 17:50

Зеленский объяснил, зачем ведет прямой диалог с Путиным

URA.Ruвчера в 16:11

Зеленский рассказал о прямом диалоге с Путиным

Lenta.ruвчера в 15:38

Зеленский объяснил важность диалога с Путиным

Известиявчера в 15:19

Зеленский рассказал, почему для него важен прямой диалог с Путиным

Комсомольская правдавчера в 18:19
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:47, Ашберн
Происшествия

В Москве задержаны заподозренные в связях с Дедом Хасаном банкиры

В Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве задержаны банкиры Александр Плющенко и Александр Кутюков, которых связывают с бизнесменом — преемником криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан).
Известия 23 января в 16:10
Здоровье

Скончался лечивший людей от коронавируса в Китае врач

В китайском Ухане умер 62-летний отоларинголог Лян Удун, который занимался лечением заболевших новым типом коронавируса.
Газета.Ru вчера в 22:51
Космос

Ученые обнаружили необычно много кислорода в атмосфере древней звезды

РИА Новости вчера в 04:09
Футбол

Малком рассказал о своем восстановлении после травмы

ProstoProSport вчера в 08:54
Происшествия

СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе

Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Российская газета вчера в 09:13
Спорт

Россиянка Горячкина проиграла матч за шахматную корону

Цзюй Вэньцзюнь стала чемпионкой в 2018 году, обыграв другую китайскую спортсменку Тань Чжунъи, которая, в свою очередь, забрала шахматную корону у россиянки Екатерины Лагно.
Известия вчера в 06:22
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Газета.Ru вчера в 09:39
Гаджеты

Apple отказывается от одинаковой зарядки для всех смартфонов

Американская корпорация Apple выступила против инициативы ЕС о введении зарядного устройства, которое бы подходило для всех гаджетов.
iReactor вчера в 09:32
Политика

Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере

23 января стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне.
Известия вчера в 19:45
Политика

Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Вести.Ru вчера в 23:11
Футбол

Дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Кельн»

Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле добились крупной победы над "Кельном" в рамках 19-го тура чемпионата Германии.
Вести.Ru вчера в 16:52
Кино

Российский «Холоп» попытается завоевать американских зрителей

Прокат комедии режиссера Клима Шипенко «Холоп» начинается в США и Канаде, сообщил директор по развитию компании KinoFilm Corp Александр Беляков 25 января в интервью ТАСС.
Красная весна вчера в 21:58
Фигурное катание

Косторная, Трусова и Щербакова стартуют на чемпионате Европы

Чемпионат Европы по фигурному катанию: женщины (короткая программа) Женщины выйдут на лёд в 13.30 по московскому времени.
Pravda.Ru вчера в 02:42
Происшествия

Восемь человек пострадали при пожаре в Новгородской области

Восемь человек пострадали при пожаре в Новгородской области. Об этом сообщают очевидцы происшествия.
РЕН ТВ вчера в 21:54
Происшествия

Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате

"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Газета.Ru вчера в 12:48
Происшествия

В результате землетрясения в Турции погибли не менее четырех человек

На востоке Турции в 20:55 (совпадает с мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Коммерсантъ вчера в 14:29
Общество

Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку

Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.
Известия вчера в 14:42
Общество

Globus разрабатывает новый формат магазинов в России

Коммерсантъ вчера в 02:03
Общество

Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.
Коммерсантъ вчера в 22:48
Политика

Путин надел фуражку на палестинского гвардейца

Российская газета вчера в 09:50
Гаджеты

Обнаружен неудаляемый Android-вирус

Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.
Lenta.ru вчера в 10:37
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Коммерсантъ вчера в 09:50
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве своих детей

В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Кудымкара, которую подозревают в убийстве двух малолетних детей.
Газета Metro 23 января в 04:46
Политика

Кремль допустил голосование россиян против поправок в Конституцию

Песков не уточнил, какие действия власти будут принимать случае, если результаты голосования покажут, что россияне выступают против внесения изменений в Конституцию.
РБК вчера в 06:00
Шоу-бизнес

Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье

Известная поп-исполнительница Вера Брежнева наряду с другими представителями шоу-бизнеса посетила церемонию вручения национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве.
Пятый канал вчера в 21:25
Армия и оружие

Пентагон пообещал начать глобальную перебалансировку войск в 2020 году

Стоит отметить, что финансовый год начинается 1 октября. Ранее ГЛАС сообщал, что Марк Эспер назвал сроки вывода американских войск из Сирии.
ГЛАС.RU вчера в 02:12
Происшествия

В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Lenta.ru 22 января в 09:51
Общество

Три случая заражения новым короновирусом зафиксированы в Малайзии

Минздрав Малайзии заявил о выявлении трех случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV.
Российская газета вчера в 23:34
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
BFM.ru 23 января в 23:34
Шоу-бизнес

У Оксаны Воеводиной диагностировали отёк костного мозга

Известная победительница смотров красоты, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V сообщила, что у нее диагностировали тяжелые заболевания.
Московский Комсомолец вчера в 13:23
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