Политика

РБКРБКЗеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос корреспондента РБК.
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Зеленский первый звонил Путину

Газета.Ruвчера в 17:03

Зеленский назвал разговоры с Путиным шагами к урегулированию в Донбассе

Коммерсантъвчера в 17:53

Зеленский объяснил значение телефонных звонков Путину

Взгляд.рувчера в 17:48

Зеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет»

РБКвчера в 17:09

Зеленский о звонках Путину: «с меня корона не упадет»

Московский Комсомолецвчера в 18:18

Зеленский считает звонки Путину первыми шагами к урегулированию в Донбассе

РИА Новостивчера в 16:33

Зеленский назвал свои звонки Путину шагом к урегулированию в Донбассе

RT на русскомвчера в 16:33
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Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу

МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, которая пропала в Саратове ранним утром 9 октября.
Известия вчера в 18:52
Общество

Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей

Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 вчера в 05:47
Общество

Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

Как следует из проекта поправок, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».
Коммерсантъ 00:15
Общество

Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир

Lenta.ru вчера в 04:21
Футбол

Сборная России в четверг не сможет выйти в финальную часть Евро-2020

Футболисты сборной Кипра переиграли команду Казахстана в выездной встрече отборочного цикла чемпионата Европы-2020 со счетом 2:1. Этот результат не позволит россиянам в четверг квалифицироваться в финальную часть турнира, даже в случае виктории над шотландцами.
ProstoProSport вчера в 12:54
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри намерены переехать в Канаду

Меган Маркл и принц Гарри намерены переехать в Канаду Западные СМИ сообщают, что герцог и герцогиня вновь задумались о переезде.
Экспресс газета вчера в 01:51
Происшествия

Экс-президент Киргизии отказался ехать в суд

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался приезжать в суд на рассмотрение дела, фигурантом которого он является, сообщил его адвокат Сергей Слесарев.
Взгляд.ру 01:35
Экономика

Банки заплатят за навязывание страховок при кредитовании

Минфин предлагает законодательно закрепить запрет для кредиторов обуславливать получение гражданами ссуды приобретением допуслуг, а также обязывать заемщика оплачивать страховку сразу за весь срок кредита.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Политика

Трамп завел аккаунт в стриминговом сервисе Twitch

REGNUM вчера в 21:26
Политика

Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии

Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
РБК 09 октября в 17:00
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Здоровье

Водителей проверят на хронический алкоголизм

Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Футбол

Самолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга

Воздушное судно, следовавшее в екатеринбургский аэропорт «Кольцово», не смогло совершить посадку в месте назначения из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета Ан-12.
REGNUM вчера в 07:39
Происшествия

На иранском танкере в Красном море прогремел взрыв

Взрыв прогремел на танкере, который принадлежит национальной нефтяной компании Ирана, сообщает агентство ISNA.
РЕН ТВ 01:38
Армия и оружие

Трамп: США могут пойти на жесткие санкции в отношении Турции

США могут ввести очень жесткие санкции против Турции.
ТАСС вчера в 17:30
Кино

«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате

UfacityNews.ru 09 октября в 07:49
Происшествия

Пять граждан Белоруссии погибли при ДТП в Калужской области

Газета.Ru 01:34
Шоу-бизнес

Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану

Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма вчера в 07:50
Автоспорт

Гюнтер Штайнер вызван к стюардам

В пятницу стюарды Гран При Японии рассмотрят проступок руководителя Haas Гюнтера Штайнера, оскорбившего их коллег две недели назад в Сочи.
Autosport.com.ru вчера в 23:34
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова подтвердила, что замужем за Тимати

Поклонницы Анастасии Решетовой ждут не дождутся пополнения в звездном семействе. Скоро модель родит первого ребенка.
Lisa.ru вчера в 14:00
Происшествия

Против убивших в Пакистане надзирательницу россиянок завели дело

Газета.Ru вчера в 21:41
Политика

Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву

Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru вчера в 11:18
Здоровье

Роспотребнадзор разработал новые санитарные рекомендации для ресторанов

«Ведомости» ознакомились с копиями проекта Методических рекомендаций к организации общественного питания населения и иллюстрированного Пособия по пищевой безопасности в общественном питании – эти документы подготовил Роспотребнадзор.
Ведомости вчера в 18:57
Общество

Роскачество не нашло качественных пивных напитков

Роскачество начало детально исследовать пивные напитки по поручению Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Российская газета 01:00
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru 09 октября в 16:31
Авто

В сети появились изображения Mitsubishi Outlander нового поколения

Дизайнеры представили изображения серийного Mitsubishi Outlander нового поколения на основе шпионских снимков автомобиля.
Профиль вчера в 08:59
Гаджеты

Руанда начала выпускать первый в Африке смартфон

Руандийская компания Mara Phones приступила к производству первого в Африке смартфона собственной разработки.
ТАСС 08 октября в 11:09
Общество

На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун

На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
Газета.Ru вчера в 23:21
Экономика

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости вчера в 11:33
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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