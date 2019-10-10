Политика
РБКЗеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос корреспондента РБК.
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Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу
МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, которая пропала в Саратове ранним утром 9 октября.
Известия вчера в 18:52
Общество
Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 вчера в 05:47
Общество
Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Как следует из проекта поправок, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».
Коммерсантъ 00:15
Общество
Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир
Lenta.ru вчера в 04:21
Футбол
Сборная России в четверг не сможет выйти в финальную часть Евро-2020
Футболисты сборной Кипра переиграли команду Казахстана в выездной встрече отборочного цикла чемпионата Европы-2020 со счетом 2:1. Этот результат не позволит россиянам в четверг квалифицироваться в финальную часть турнира, даже в случае виктории над шотландцами.
ProstoProSport вчера в 12:54
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри намерены переехать в Канаду
Меган Маркл и принц Гарри намерены переехать в Канаду Западные СМИ сообщают, что герцог и герцогиня вновь задумались о переезде.
Экспресс газета вчера в 01:51
Происшествия
Экс-президент Киргизии отказался ехать в суд
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался приезжать в суд на рассмотрение дела, фигурантом которого он является, сообщил его адвокат Сергей Слесарев.
Взгляд.ру 01:35
Экономика
Банки заплатят за навязывание страховок при кредитовании
Минфин предлагает законодательно закрепить запрет для кредиторов обуславливать получение гражданами ссуды приобретением допуслуг, а также обязывать заемщика оплачивать страховку сразу за весь срок кредита.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Политика
Трамп завел аккаунт в стриминговом сервисе Twitch
REGNUM вчера в 21:26
Политика
Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии
Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
РБК 09 октября в 17:00
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Здоровье
Водителей проверят на хронический алкоголизм
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Футбол
Самолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга
Воздушное судно, следовавшее в екатеринбургский аэропорт «Кольцово», не смогло совершить посадку в месте назначения из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета Ан-12.
REGNUM вчера в 07:39
Происшествия
На иранском танкере в Красном море прогремел взрыв
Взрыв прогремел на танкере, который принадлежит национальной нефтяной компании Ирана, сообщает агентство ISNA.
РЕН ТВ 01:38
Армия и оружие
Трамп: США могут пойти на жесткие санкции в отношении Турции
США могут ввести очень жесткие санкции против Турции.
ТАСС вчера в 17:30
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
UfacityNews.ru 09 октября в 07:49
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма вчера в 07:50
Автоспорт
Гюнтер Штайнер вызван к стюардам
В пятницу стюарды Гран При Японии рассмотрят проступок руководителя Haas Гюнтера Штайнера, оскорбившего их коллег две недели назад в Сочи.
Autosport.com.ru вчера в 23:34
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова подтвердила, что замужем за Тимати
Поклонницы Анастасии Решетовой ждут не дождутся пополнения в звездном семействе. Скоро модель родит первого ребенка.
Lisa.ru вчера в 14:00
Происшествия
Против убивших в Пакистане надзирательницу россиянок завели дело
Газета.Ru вчера в 21:41
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru вчера в 11:18
Здоровье
Роспотребнадзор разработал новые санитарные рекомендации для ресторанов
«Ведомости» ознакомились с копиями проекта Методических рекомендаций к организации общественного питания населения и иллюстрированного Пособия по пищевой безопасности в общественном питании – эти документы подготовил Роспотребнадзор.
Ведомости вчера в 18:57
Общество
Роскачество не нашло качественных пивных напитков
Роскачество начало детально исследовать пивные напитки по поручению Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Российская газета 01:00
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru 09 октября в 16:31
Авто
В сети появились изображения Mitsubishi Outlander нового поколения
Дизайнеры представили изображения серийного Mitsubishi Outlander нового поколения на основе шпионских снимков автомобиля.
Профиль вчера в 08:59
Гаджеты
Руанда начала выпускать первый в Африке смартфон
Руандийская компания Mara Phones приступила к производству первого в Африке смартфона собственной разработки.
ТАСС 08 октября в 11:09
Общество
На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун
На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
Газета.Ru вчера в 23:21
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости вчера в 11:33