Политика
РБКЗеленский объявил о возможности прекратить войну в Донбассе завтра
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе, заявил, что война в Донбассе может прекратиться завтра, если все стороны захотят завершить конфликт. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».
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Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Политика
Скворцова стала главой Федерального медико-биологического агентства
Премьер-министр Михаил Мишустин принял решение назначить Веронику Скворцову на должность руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Технологии
Создатели движка Unity опубликовали полную версию короткометражки «Еретик»
Политика
Чубаров назвал дату марша на Крым
Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
Общество
История беременности 13 школьницы попала на федеральный канал
История школьницы из Красноярского края, которая забеременела от десятилетнего школьника, получила своё продолжение на федеральном канале.
Игры
Ninja Theory анонсировала экспериментальный хоррор Project: MARA
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на второе гражданство
Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список чиновников, которым будет запрещено иметь иностранное гражданство.
Кино
Джордж Мартин рассказал, каким будет финал книжной «Игры престолов»
Фигурное катание
Тарасова: чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в сарае
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала условия, в которых в настоящее время проходит континентальное первенство по фигурному катанию.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Авто
Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos
Самая дорогая комплектация 1.6T Premium AMT AWD оценена в 1 839 900 рублей.
Космос
Москва и Минск сообща запустят спутник в 2021 году
Происшествия
Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
Армия и оружие
В ДНР застрелили замкомандующего спецназом МВД
Спорт
Олег Матыцин назначен новым министром спорта
Олег Матыцин назначен новым министром спорта РФ вместо Виталия Мутко. Соответствующий указ 21 января подписал президент РФ Владимир Путин.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл на своем поле «Бернли»
Политика
В России могут убрать понятие «МРОТ» из Гражданского кодекса
Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
Общество
В Думу внесен законопроект об отмене НДФЛ и НДС
Депутат Госдумы Андрейченко А.В. внес в нижнюю палату проект закона об отмене большей части налоговых платежей на дальневосточных территориях.
Авто
Названы самые популярные японские автомобили в России
Происшествия
Четыре человека погибли при крушении самолета в Калифорнии
Небольшой самолет потерпел крушение в аэропорту города Корона (штат Калифорния), четверо погибли, сообщила местная пожарная служба в твиттере.
Общество
Пенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить
В законопроекте, предложенном удмуртскими законодателями, сказано, что в целях смягчения последствий пенсионной реформы, по предложению президента России Владимира Путина, для многодетных матерей, родивших 3 и 4 ребенка, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.
Экономика
Украина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд
Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд, на которые будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых.
Политика
Трампа пригласили понаблюдать за процессом по импичменту
Сенатор от Республиканской партии США Рэнд Пол пригласил американского лидера Дональда Трампа понаблюдать за процессом по его импичменту в Сенате США.
Политика
Пушков оценил идею заменить Великобританию Украиной
Предложение принять Украину в Евросоюз вместо Великобритании, которое озвучил украинский президент Владимир Зеленский, считает абсурдным член Совета Федерации Алексей Пушков.
Происшествия
Суд на Кубани прекратил дело сироты о незаконной вырубке деревьев
Апшеронский районный суд на Кубани в связи с примирением сторон прекратил уголовное преследование Василия Попкова, являющегося сиротой, за незаконную вырубку зеленых насаждений в школе.