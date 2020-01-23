Политика

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Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе, заявил, что война в Донбассе может прекратиться завтра, если все стороны захотят завершить конфликт. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».
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