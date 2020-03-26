Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЗеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он заявил в телеобращении к гражданам страны.
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Президент Украины
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