Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он заявил в телеобращении к гражданам страны.

Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

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