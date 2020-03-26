Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он заявил в телеобращении к гражданам страны.

Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

Игры Кому Sekiro надоела: энтузиаст добавил в игру элементы случайности На портале Nexus можно скачать мод Sekiro Enemy and Item Randomizer, который вносит в игру элемент случайности и работает почти как процедурная генерация.

Общество Минздрав назвал сроки начала испытаний вакцины от коронавируса Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире Первого канала заявил, что клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 в стране начнутся через пять-шесть месяцев.

Общество Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

Политика Страны G20 договорились о сотрудничестве в борьбе с пандемией Страны G20 подтвердили приверженность взаимному сотрудничеству для противодействия распространению коронавируса нового типа, говорится в заявлении, распространенном по итогам экстренного саммита лидеров стран "Большой двадцатки".

Здоровье Путин подписал закон о возможности ограничения цен на лекарства Президент России Владимир Путин подписал в четверг закон, который позволяет правительству ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при режиме ЧС и угрозе эпидемии.

Общество Путин предоставил россиянам дополнительные выходные из-за коронавируса Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей.

Игры Sony PlayStation 5 будет популярнее Xbox Series X, несмотря на меньшую производительность Аналитики DFC Intelligence считают, что PlayStation 5 в итоге всё равно окажется более популярной, чем Xbox Series X. Восприятие Sony на рынке сейчас намного ниже, чем было во времена расцвета PlayStation 2, однако компания всё равно имеет преимущество в программной составляющей, узнаваемости среди потребителей и в глобальном распространении.

Здоровье В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".

Общество В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.