Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЗеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он заявил в телеобращении к гражданам страны.
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Украина с пятницы закроет границы

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире Первого канала заявил, что клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 в стране начнутся через пять-шесть месяцев.
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Ввести налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн рублей планируется только с 2021 года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
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Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
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России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
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Страны G20 договорились о сотрудничестве в борьбе с пандемией

Страны G20 подтвердили приверженность взаимному сотрудничеству для противодействия распространению коронавируса нового типа, говорится в заявлении, распространенном по итогам экстренного саммита лидеров стран "Большой двадцатки".
Газета.Ru 11:16
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Росгвардия объяснила появление своих автобусов в Москве

В Росгвардии прокомментировали информацию о том, что на въездах в Москву были замечены автобусы ведомства.
Московский Комсомолец 09:37
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Лещенко госпитализировали в клинику в Коммунарке с подозрением на коронавирус.
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Умер экс-тренер сборной Франции Мишель Идальго, выигравший Евро-1984

По информации L’Equipe, специалист умер после продолжительной болезни. Идальго в 1984 году выиграл с французской сборной чемпионат Европы.
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Шахматный турнир претендентов приостановили из-за коронавируса

Международная шахматная федерация (FIDE) решила приостановить турнир претендентов, который проходит в Екатеринбурге с 17 марта.
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Reuters: Китай закупил у России рекордные 1,6 млн тонн нефти

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Путин подписал закон о возможности ограничения цен на лекарства

Президент России Владимир Путин подписал в четверг закон, который позволяет правительству ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при режиме ЧС и угрозе эпидемии.
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La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
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Слуцкий дал рекомендации по профилактике заражения коронавирусом

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«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
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В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме

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РПЦ не собирается менять порядок богослужений

Русская православная церковь не планирует изменять порядок публичных богослужений в Москве.
Вести.Ru 07:50
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Путин предоставил россиянам дополнительные выходные из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей.
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Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
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В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 12:24
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Коронавирус обнаружен еще у троих жителей Ивановской области

Коронавирус нашли еще у троих жителей Ивановской области. Об этом сообщил глава Департамента здравоохранения области Артур Фокин.
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Sony PlayStation 5 будет популярнее Xbox Series X, несмотря на меньшую производительность

Аналитики DFC Intelligence считают, что PlayStation 5 в итоге всё равно окажется более популярной, чем Xbox Series X. Восприятие Sony на рынке сейчас намного ниже, чем было во времена расцвета PlayStation 2, однако компания всё равно имеет преимущество в программной составляющей, узнаваемости среди потребителей и в глобальном распространении.
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Свыше 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина

В России более пяти сотен человек привлекли к ответственности после нарушений карантина из-за коронавируса, сообщили в МВД.
РИА Новости 11:25
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В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
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В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
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Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

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МВД приостановит прием граждан из-за коронавируса

Обращение можно будет направить в письменном виде почтой или в электронной форме при помощи сервиса «Прием обращений граждан и организаций» официального интернет-сайта МВД России и сайтов подразделений ведомства, говорится в сообщении.
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На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов

МИР 24 вчера в 18:17
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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