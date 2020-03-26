Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЗеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он заявил в телеобращении к гражданам страны.
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Украина с пятницы закроет границы

РИА Новости13:00

Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

RT на русском12:46

Зеленский предупредил о закрытии границ Украины для не успевших вернуться

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Зеленский объявил о закрытии границ Украины даже для желающих вернуться граждан страны

Газета.Ru12:51

Зеленский закрывает границы Украины из-за коронавируса даже для оставшихся заграницей граждан

Комсомольская правда12:53

Зеленский закрыл въезд своим гражданам на Украину

Московский Комсомолец13:04
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Происшествия

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Путин подписал закон о возможности ограничения цен на лекарства

Президент России Владимир Путин подписал в четверг закон, который позволяет правительству ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при режиме ЧС и угрозе эпидемии.
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Токены Gram признаны ценными бумагами: запрещено передавать их в блокчейн-платформу TON Павла Дурова.
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В Минздраве рассказали, кому необходимо сдать тест на коронавирус

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Газета.Ru 15:32
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Богатейший человек Европы за день заработал 11 миллиардов долларов

Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, которого называют богатейшим человеком Европы, за день заработал 11,3 миллиарда долларов на росте мировых финансовых рынков.
Lenta.ru вчера в 08:08
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Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 12:39
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В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 15:49
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Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
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Благодарные за русскую помощь итальянцы хотят Путина и диктатуру

Видеозапись колонны российской спецтехники и автобусов с военными вирусологами, прибывшими для помощи в пандемии COVID-19, вызвала у итальянцев настоящий взрыв благодарности.
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Меркель прокомментировала меры, принятые в ФРГ против коронавируса

Эффективность мер, принятых в ФРГ против коронавируса, пока невозможно оценить, заявила по телефону канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя итоги переговоров лидеров государств G20 в формате видеоконференции.
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США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джона Хопкинса.
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Футбол

Бывший игрок «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев

Голландец пробыл в коме 2 года 8 месяцев и 19 дней.
Sport24.ru 17:41
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Ярошик заявил о готовности возглавить ЦСКА

Экс-полузащитник ЦСКА, а ныне тренер Иржи Ярошик признался, что ответил бы согласием на предложение армейцев возглавить клуб.
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Авто

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Число заявок на пособия по безработице в США побило рекорд 1982 года

Предыдущий рекорд побит более чем в четыре раза — он датируется 1982 годом, когда в США была рецессия и за пособием обратилось около 700 тыс. американцев.
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Стартуют переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС

Политической договоренности о начале переговоров по поводу вступления в ЕС Албании и Северной Македонии достигли страны Евросоюза, сообщила еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Евросоюза Оливер Варгели 24 марта в Twitter.
Красная весна 24 марта в 13:23
Авто

Обновленный Mitsubishi ASX получил российские цены

Компания Mitsubishi объявила о старте продаж обновленного кроссовера Mitsubishi ASX в России с апреля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 04:24
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Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус

РИА Новости 03:10
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ФАС добавила голосовые помощники в список ПО для предустановки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) расширила список российского программного обеспечения, необходимого для предустановки на гаджеты в России.
RuNews24.ru 16:30
Общество

На встрече с президентом предприниматели давали понять, как их надо беречь и лелеять

Предполагалось, что встреча с общественностью у Владимира Путина состоится 26 марта в Петербурге.
Коммерсантъ 16:22
Наука

Люди с болезнями сердца в четыре раза чаще умирали от коронавируса

При заболеваниях сердца и сосудов люди зачастую переносят коронавирус гораздо тяжелее.
ToDay News Ufa 05:35
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В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии 08:08
Экономика

Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Газета.Ru 13:18
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Путин выступит с обращением к гражданам по ситуации с коронавирусом

В своем обращении президент страны обратится к россиянам касательно ситуации с коронавирусной инфекцией.
Голос времени вчера в 09:13
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США обвинили Мадуро в наркотерроризме

Газета.Ru 11:55
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Кокорин: знаком с Погба и Фабрегасом, но близко не дружим

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Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами

Правительство поручило Росиавиации с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян.
Ведомости 01:53
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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