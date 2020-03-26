Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиУкраина с пятницы закроет границы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.
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Зеленский предупредил о закрытии границ Украины для не успевших вернуться

Известия13:37

Зеленский объявил о закрытии границ Украины для ее граждан

ТК Звезда13:30

Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

RT на русском12:46

Украина с пятницы закроет границы

РИА Новости13:00

Зеленский закрывает границы Украины из-за коронавируса даже для оставшихся заграницей граждан

Комсомольская правда12:53

Зеленский объявил о закрытии границ Украины даже для желающих вернуться граждан страны

Газета.Ru12:51

Зеленский закрыл въезд своим гражданам на Украину

Московский Комсомолец13:04
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Политика

Италия отказывается подписывать итоговый документ саммита ЕС

Италию не устроил итоговый документ, итог видеоконференции стран Европейского Союза.
Ореанда-Новости 16:41
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости 09:54
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.
RT на русском 11:48
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 15:49
Кино

Умер заразившийся коронавирусом актер Марк Блум

ТАСС 14:50
Общество

Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение

Правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.
RT на русском 01:24
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Лещенко госпитализировали в клинику в Коммунарке с подозрением на коронавирус.
Inc-news.ru 09:54
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Российская газета 14:57
Шоу-бизнес

Иван Ургант поздравил 74-летнего Евгения Петросяна с рождением сына

Вокруг ТВ вчера в 10:16
Политика

Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Газета.Ru вчера в 14:32
Происшествия

6 человек погибли при пожаре в Екатеринбурге

Один человек пострадал, сообщает пресс-служба МЧС.
Говорит Москва 16:20
Энергетика

Венесуэла решила продавать нефть по пять долларов за баррель

Венесуэла начала продавать нефть по цене менее пяти долларов за баррель.
Lenta.ru 16:57
Космос

В последние дни марта рядом с Землей пролетят 4 астероида

Первый пройдет на расстоянии 5 632 704 км от Земли, второй - на расстоянии 6 598 310 км. Астероид 2020 FE2 на скорости 25 749 км/ч пролетит мимо нашей в субботу, 28 марта.
СитиТрафик вчера в 23:26
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости вчера в 12:21
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru 16:12
Политика

Грызлов: Киев сорвал согласование участков разведения сил в Донбассе

Полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов по итогам очередных переговоров заявил, что Киев сорвал согласование новых участков разведения сил в регионе и отказался принимать дополнительные меры по прекращению огня.
RT на русском 16:43
Футбол

Гильерме о криках «обезьяна»: «Бывает, что люди не расисты. Это как „судья – пидорас“ – эмоции, провокация»

Много раз бывает, что люди, которые что-то такое кричат, на самом деле не расисты, они просто кричат.
Sports.ru 15:57
Общество

За нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей

Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.
РИА Новости 14:06
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
ТАСС вчера в 12:57
Шоу-бизнес

Максим Галкин пошутил про нефтяную вышку Аллы Пугачевой

Известный эстрадный деятель Максим Галкин пошутил про нефтяную вышку совей супруги Аллы Пугачёвой.
OAnews 02:40
Экономика

Минфин разъяснил правила налогообложения доходов от вкладов

Налог с процентных доходов будет взиматься только со вкладов, размер которых будет превышать 1 млн рублей, уточнил министр финансов.
Российская газета 11:03
Общество

Российские студенты уйдут на каникулы из-за коронавируса

Студенты российских ВУЗов уйдут на каникулы в целях профилактики коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство науки и высшего образования РФ.
Время Н 04:25
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ им. Горького

Live24 вчера в 06:11
Общество

Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса

В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:28
Общество

В Германии выздоровел украинский дипломат, переболевший коронавирусом

Сотрудник Генерального консульства Украины в Мюнхене Дмитрий Шевченко переболел коронавирусом в стране пребывания и уже выписался из больницы.
Евразия Daily 06:10
Общество

В Турции число зараженных коронавирусом возросло до 3629

Количество выявленных зараженных коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 1000, до 3629, число умерших до 75, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РИА Новости 16:07
Общество

В Петербурге на неделю закроют общественные заведения и магазины

Сегодня глава Северной столицы Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга, согласно которому с 28 марта по 5 апреля будут закрыты рестораны, кафе, бары, объекты розничной торговли и парки.
Новости Колпино и Колпинского района 10:00
Политика

Правительство Сербии попросило Россию помочь в борьбе с коронавирусом

Сербское правительство призвало Россию оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:52
Происшествия

На Кубе умер россиянин с коронавирусом

Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Ведомости 12:30
Здоровье

Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом

Президент Владимир Путин обратился к гражданам России в связи к пандемией коронавируса.
Super.ru вчера в 09:20
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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