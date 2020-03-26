Коронавирус
РИА НовостиУкраина с пятницы закроет границы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.
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Зеленский закрывает границы Украины из-за коронавируса даже для оставшихся заграницей граждан
Комсомольская правда12:53
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Полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов по итогам очередных переговоров заявил, что Киев сорвал согласование новых участков разведения сил в регионе и отказался принимать дополнительные меры по прекращению огня.
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Много раз бывает, что люди, которые что-то такое кричат, на самом деле не расисты, они просто кричат.
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Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.
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В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса.
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Сегодня глава Северной столицы Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга, согласно которому с 28 марта по 5 апреля будут закрыты рестораны, кафе, бары, объекты розничной торговли и парки.
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На Кубе умер россиянин с коронавирусом
Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
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Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом
Президент Владимир Путин обратился к гражданам России в связи к пандемией коронавируса.