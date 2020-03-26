Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.

Общество Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года "Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Экономика Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса «Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.

Общество Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение Правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян потеряла ребенка Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.

Политика Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.

Космос В последние дни марта рядом с Землей пролетят 4 астероида Первый пройдет на расстоянии 5 632 704 км от Земли, второй - на расстоянии 6 598 310 км. Астероид 2020 FE2 на скорости 25 749 км/ч пролетит мимо нашей в субботу, 28 марта.

Общество В Москве умерли два пациента с коронавирусом В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.

Политика Грызлов: Киев сорвал согласование участков разведения сил в Донбассе Полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов по итогам очередных переговоров заявил, что Киев сорвал согласование новых участков разведения сил в регионе и отказался принимать дополнительные меры по прекращению огня.

Общество За нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.

Экономика Минфин разъяснил правила налогообложения доходов от вкладов Налог с процентных доходов будет взиматься только со вкладов, размер которых будет превышать 1 млн рублей, уточнил министр финансов.

Общество Российские студенты уйдут на каникулы из-за коронавируса Студенты российских ВУЗов уйдут на каникулы в целях профилактики коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство науки и высшего образования РФ.

Общество В Германии выздоровел украинский дипломат, переболевший коронавирусом Сотрудник Генерального консульства Украины в Мюнхене Дмитрий Шевченко переболел коронавирусом в стране пребывания и уже выписался из больницы.

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Общество В Петербурге на неделю закроют общественные заведения и магазины Сегодня глава Северной столицы Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга, согласно которому с 28 марта по 5 апреля будут закрыты рестораны, кафе, бары, объекты розничной торговли и парки.