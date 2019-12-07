Происшествия

REGNUMREGNUMЗеленский объявил траур по погибшим от пожара в Одессе

Лидер киевской власти Владимир Зеленский подписал указ о трауре в связи с пожаром в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Указ о введении траура 8 декабря размещен на сайте президента.
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На Украине сегодня день траура по жертвам пожара в Одесском колледже

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На Украине объявлен траур в связи с пожаром в колледже

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РБКвчера в 16:15

Траур по жертвам крупного пожара в Одессе объявлен на Украине

Lenta.ruвчера в 15:38

На Украине 8 декабря объявлен траур в связи с пожаром в Одесском колледже

Интерфаксвчера в 15:18
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