Происшествия
REGNUMЗеленский объявил траур по погибшим от пожара в Одессе
Лидер киевской власти Владимир Зеленский подписал указ о трауре в связи с пожаром в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Указ о введении траура 8 декабря размещен на сайте президента.
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Футбол
Новым тренером «Оренбурга» стал Константин Емельянов
"Оренбург" определился с новым тренером. Им стал Константин Емельямнов, ранее входивший в штаб предыдущего наставника Владимира Федотова.
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Россия обыграла Румынию на женском ЧМ по гандболу
Победа практически гарантировала сборной России выход в плей-офф Чемпионата мира по гандболу.
Происшествия
В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице
В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице «Усадьба Ромашково» на площади 800 кв. м. Как сообщает МЧС России, местонахождение одного человека устанавливается.
Происшествия
В Самаре автомобиль врезался в столб и дерево — один человек погиб
Один человек погиб и еще один получил травмы во время ДТП в Самаре. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.
Политика
Лукашенко оценил темпы интеграции России и Белоруссии
Музыка
Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал пост, в котором представил новых артистов после «обнуления» лейбла MALFA.
Происшествия
В Нижнем Новгороде автомобиль протаранил группу детей на тротуаре
В результате ДТП, случившегося в субботу в 17.30 на улице Горького с участием четырех транспортных средств, один из автомобилей отбросило на тротуар, где находилась группа пешеходов.
Единоборства
Поветкин обратился к болельщикам после боя с Хантером
Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Общество
Подготовлены поправки в закон о домашнем насилии в России
Согласно подготовленным депутатами и правозащитниками поправкам, преследование является одной из наиболее часто встречающихся форм домашнего насилия.
Авто
Geely совместно с Volvo представили новый купеобразный внедорожник
Шведская фирма Lynk & Co, принадлежащая китайскому автомобильному гиганту Geely, запустила свою последнюю модель под названием 05.
Наука
В Китае появились на свет первые гибриды свиней и обезьян
Армия и оружие
США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии
Американское командование в Африке заявило об уничтожении российскими системами ПВО беспилотника, пропавшего в ноябре в районе Триполи .
Происшествия
Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области
По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека. Авария случилась на трассе Оренбург — Акбулак.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Политика
Экс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом.
Происшествия
В Яльчикском районе легковушка влетела в трактор с лесом
Вчера в Яльчикском районе Чувашии на трассе «Батырево-Яльчики» легковой автомобиль врезался в трактор, перевозящий лес.
Происшествия
В Якутске мужчина провалился в вентиляционную шахту с 10 этажа и выжил
В Якутске мужчина упал с 10-го этажа в вентиляционную шахту в жилом доме. Об этом сообщает РИА "Новости" региональную службу спасения.
Общество
Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Общество
Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
Глава администрации Липецка Евгения Уваркина признала своим получившее резонанс видео с нецензурными выражениями, однако заявила, что это была личная беседа, и она никого не оскорбляла.
Шоу-бизнес
Милонов заявил об опасности Бузовой
Культура
В Гамбурге с аншлагом прошел концерт «Солистов Москвы»
В Гамбурге прошел концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева представила в Москве фильм «Тот самый концерт»
Народная артистка СССР Алла Пугачева представила в Москве фильм "Тот самый концерт" о своем юбилейном шоу в Кремлевском дворце.
Единоборства
Бойцу UFC разорвало губу при нокаутирующем ударе
Голландский тяжеловес Алистар Оверим получил травму при нокаутирующем ударе от суринамца Жаирзиньо Розенструйка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Вашингтоне.
Политика
Соловьев напомнил Киеву о словах Путина про Донбасс
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова секретаря закрытого заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, предположившего, что после саммита «нормандской четверки» может случиться как прекращение конфликта на Донбассе, так и его эскалация.
Политика
Зеленский раскрыл свои ожидания от встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл свои ожидания от встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в "нормандском формате".
Футбол
«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин записал в актив голевую передачу.
Спорт
Усманов в письме WADA назвал выступление под флагом РФ не привилегией, а правом атлетов
"Очевидной дискриминацией будет и запрет на выступление под флагом России, что является не привилегией, а правом спортсмена", - подчеркнул Усманов.