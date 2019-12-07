Лидер киевской власти Владимир Зеленский подписал указ о трауре в связи с пожаром в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Указ о введении траура 8 декабря размещен на сайте президента.

Зеленский объявил траур по погибшим от пожара в Одессе

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